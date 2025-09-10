extrémfekete lyukenergiakitörésgamma-sugárzásmagnetárfelfedezésuniverzumenergianeutroncsillag

Extrém gamma-kitörés: ehhez foghatót még nem észleltek az univerzumban

Az univerzum legtitokzatosabb és legfényesebb jelenségei, a gamma-kitörések szinte kivétel nélkül az extragalaktikus mélyűrben felvillanó és többnyire csak nagyon rövid ideig fennálló kozmikus események. A Fermi Gamma-űrteleszkóp segítségével most kutatók egy csoportja olyan extrém gamma-kitöréssorozatot azonosított, ami példa nélkül áll a jelenség 1960-as évek végén történt felfedezése óta megfigyelt összes kitörés között.

Elter Tamás
2025. 09. 10.
A gamma-kitörések az univerzum legfényesebb és legrejtélyesebb jelenségei Fotó: Space
Az extrém gamma-kitörés (GRB) alig 24 óra leforgása alatt négyszer is kibocsátotta az univerzum ismert legerősebb fotonrészecskéit. Ilyen hosszú kitörésre eddig még egyszer sem akadt példa.

Extrém gamma-kitörés történt az univerzum mélyén
Extrém gamma-kitörés történt az univerzum mélyén   Fotó: NASA/Swift/Mary Pat Hrybyk-Keith and John Jones 

Az extrém gamma-kitörés minden eddigi furcsaságot felülmúl

A csillagászok néhány évtizede még úgy gondolták, hogy az univerzum legerősebb energiafelszabadulással járó eseményei a szupernóva-robbanások. A közelmúlt asztrofizikai felfedezései azonban tovább árnyalták ezt a hosszú ideig uralkodónak tekinthető felfogást, ugyanis a neutroncsillagok összeolvadásakor vagy olyan esetben, amikor egy fekete lyuk az eseményhorizontja mögé szippant be egy csillagot, az első másodpercekben még a szupernóva-robbanásokét is meghaladó erejű energia szabadul fel. 

Egy szupernóva-robbanás művészi ábrája   Fotó: AFP

De más egyéb, az előzőekhez hasonló extrém energiafelszabadulással járó asztrofizikai jelenségek is létezhetnek. 

Ezeknek az a sajátosságuk, hogy elpusztítják az energiakibocsátás forrását,

így azok az ismétlődő gamma-sugárkitörések, amik látszólag az univerzumnak ugyanarról a pontjáról érkeznek, több hónapos vagy akár több éves időbeli eltéréssel önmagukban is az asztrofizika egyik legnagyobb rejtélyét jelentik. Ez a frissen detektált újabb gamma-sugárkitörési jel, a GRB 250702B, minden eddig látott furcsaságot felülmúl. Vagy legalább négy, rendkívül rövid időn belül egymás után történt önálló eseménynek tekinthető, vagy pedig egyetlen, de a szokásos milliszekundumokhoz képest óriási időintervallumnak megfelelő, egy teljes napig tartó jelenségnek.

This illustration depicts a collapsing star that is producing two short gamma-ray jets. Just before a massive, collapsing star explodes as a supernova, we often observe a gamma-ray burst (a brief explosion of gamma-ray radiation) if the jets are pointed toward Earth. Most known supernova-produced gamma-ray bursts are “long” (lasting more than two seconds), but one called GRB 200826 was “short” (lasting just 0.6 second). Astronomers think this, and possibly other short supernova-produced gamma-ray bursts, appeared short because the jets of gamma rays aren’t strong enough to completely escape the star. This would produce jets that are shorter in both length and duration.
Egy rövid gamma-kitörés művészi ábrája   Fotó: NSF's NOIRLab

 „Ez százszor–ezerszer hosszabb, mint a legtöbb gamma-kitörés” – mondta Andrew Levan csillagász-professzor, a hollandiai Radboud Egyetem munkatársa, akit az Ilf Science tudományos hírportál idéz. Ismétlődő gamma-kitöréseket már korábban is észleltek, de ezek a legrövidebb kozmikus jelenségek közé tartoztak, és sokkal kevesebb energiát szabadítottak fel, mint a 250702B jelű gamma-kitörés. Az asztrofizikusok úgy gondolják, hogy ezek a kitörések magnetárokból származhatnak.

A magnetárok elméletét két csillagász, Robert Duncan és Christopher Thomson állítota fel 1992-ben. Eszerint a magnetárok olyan neutroncsillagok, amelyeknek rendkívül erős a mágneses tere. Ez a nagy erejű mágneses tér hozza létre azt az óriási elektromágneses sugárzást, ami részben röntgen, részben pedig gamma tartományba esik. A magnetárok hipotézise napjainkra széles körben elfogadottá vált a lágy gamma-ismétlők és az anomáliás röntgen pulzárok lehetséges asztrofizikai magyarázataként.

A magnetárok rendkívül erős mágneses mezeje röntgen- és gamma-sugárzást keletkeztet   Fotó: Wikimedia Commons

A Fermi Gamma-űrteleszkóp július 2-án észlelte a GRB 250702B jelű kitörést, de 47 perccel és három órával később további két kitörést detektált. 

Ez már önmagában is rendkívüli felfedezésnek számítana, de a további vizsgálatok kimutatták, hogy az Einstein röntgen-űrteleszkóp egy 10 órával korábbi, valószínűleg az előző napon történt kitörés halványuló jeleit észlelte ugyanott.

Valami egészen furcsa dolog történhetett az univerzum mélyén

Noha egyik műszer sem tudta pontosan meghatározni a kitöréssorozat forrását, de a Swift röntgentávcső elegendő adatot biztosított ahhoz, hogy az Atacama-sivatagban felállított Nagyon Nagy Teleszkóppal (Very Large Telescope, VLT) megpróbálják infravörös tartományban megkeresni a kitörés utófényét, még tovább mélyítve a rejtélyt. A rendkívül erős gamma-sugárkitörések a galaxisunkon kívülről érkeznek, ezzel szemben a magnetárokból származó kisebb energiájú kitörések forrásai közelebb lehetnek.

Egy gamma-kitörés hipotetikus folyamatábrája   Fotó: MDPI

A gamma-kitörések (Gamma-Ray-Burst, GRB) az univerzum legfényesebb jelenségei, amelyek látszólag teljesen véletlenszerű helyekről érkező erőteljes felvillanások; ezek jellemzően 10-20 milliszekundumtól legfeljebb néhány percig tartanak. A gamma-felvillanásokat gyakran követik nagyobb hullámhosszú utófénylések röntgen, ultraibolya infravörös, továbbá a látható fény tartományában, valamint rádióhullámok formájában. Az eddigi megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy gamma-kitörések többsége olyan nagy, legalább 30-40 naptömegű csillagok élte végén keletkezhet, amelyeknél a rendkívül sebes tengely körüli forgás miatt nem tud bekövetkezni a szupernóva-robbanás. E csillagokat nevezik kollapszárnak vagy hipernóvának. A gamma-kitörések másik, kisebb része egymás körül keringő neutroncsillag-pár, vagy neutroncsillag és fekete lyuk páros ütközése során keletkezik.

Mivel a frissen felfedezett GRB 250702B jelű kitöréssorozatot a galaktikus sík közelében azonosították – ott, ahol általában a Tejútrendszer legérdekesebb eseményei szoktak bekövetkezni –, ezért kezdetben az tűnt a legvalószínűbbnek, hogy valamilyen a közvetlen kozmikus környezetünkben rejtőzködő forrással lehet dolgunk. „A csillagászközösségben az volt az általános vélekedés, hogy e gamma-sugárkitörésnek a galaxisunkon belülről kell származnia, de a VLT alapvetően megváltoztatta ezt a paradigmát” – mondja Andrew Levan. 

A látszólag véletlenszerű gamma-felvillanások egyenletes eloszlást mutatnak  Fotó: NASA/ESA

A Hubble űrteleszkóp azóta megerősítette a VLT bizonyítékait, miszerint a GRB 250702B extragalaktikus esemény volt, amelyhez egy magnetárnál sokkal erősebb forrásra szükséges ahhoz, hogy ilyen irdatlan távolságból is észlelhető legyen. A jelenlegi becslések szerint a gamma-kitörés forrása több milliárd fényévnyire lehet a Földtől, bár ezek az adatok még egyelőre meglehetősen bizonytalanok. 

A jelenleg feltételezett forrásának tekintett galaxis szokatlanul összetett alakú. 

Bár természetesnek tűnhet arra gondolni, hogy a nagyon távoli galaxis szerkezeti komplexitása összefügghet az extrém gamma-sugárkitöréssel is, az viszont nem nyilvánvaló, hogy hogyan.

Minden bevethető teleszkópot bevontak a rejtély megoldásában

Egy másik tény ami jelentős lehet, hogy az utolsó és az utolsó előtti gamma-kitörés közötti időbeli rés pontosan háromszor olyan hosszú volt, mint az ezt megelőző kitörések közötti intervallum. Szokatlan módon az utolsó kitörés volt a legfényesebb, ami több energiát szabadított fel, mint az első kettő együttvéve. „Ha ez egy hatalmas csillag kollapszusa, akkor ez egy olyan összeomlás, amilyet még soha sem láttunk” – kommentálja Andrew Levan, a Radboud Egyetem csillagász-professzora és a tanulmány első szerzője. Ennél logikusabbnak tűnhet az a hipotézis, hogy az extrém gamma-sugárkitörés hátterében egy olyan csillag halála érhető tetten, amit egy fekete lyuk szakított szét és nyelt el több fázisban.

Egy fehér törpe anyagot szív el a kísérő csillagától, ami szupernóva-robbanást eredményez    Fotó: Wikimedia Commons

Az Astrophhysical Journal Letters szaklapban augusztus 29-én megjelent tanulmány szerzői azonban arra a következtetésre jutottak, ahhoz, hogy a fenti forgatókönyv megfeleljen az extrém gamma-kitörésre vonatkozó megfigyelések sajátosságainak is, a feltételezett csillagnak néhány igen szokatlan tulajdonsággal kellene rendelkeznie, a csillagot szétszakító fekete lyuknak pedig még ettől is jellegzetesebbnek kellene lennie. A kutatók legjobban valószínűsíthető hipotézise az, hogy ebben az esetben egy közepes tömegű fekete lyuk tépett szét egy fehér törpét.

Az NGC 7293-as ktalógusjelű planetáris köd közepén lévő apró csillag egy tipikus fehér törpe asztrofotója  Fotó: NASA/ESA/NOAO

A fehér törpe a csillagfejlődés egyik lehetséges és asztrofizikai értelemben jól behatárolható végső stádiuma. Az 1,4 naptömegnél kisebb tömegű csillagok, amikor az életük végén vörös óriássá fúvódnak fel, és miután a nukleáris tüzelőanyaguk elégetése miatt a gravitáció felülkerekedik a magfúzió teremtette sugárnyomáson, a csillag tömegének függvényében vagy az egész csillag, vagy pedig a magja összeomlik. Az így kialakuló extrém sűrű és magas hőmérsékletű fehér törpe olyan nagy nyomású anyagkoncentráció, amelyben az elektrongáz kvantumfizikai értelemben degenerált formában van jelen. A fehér törpe magjában már nem zajlik magfúzió, és a fehér törpe, miután szétsugározta hőenergiáját egy kihűlt anyagkoncentrációvá, fekete törpévé válik.

Csakhogy az ilyen tömegtartományú fekete lyukak annyira ritkák, hogy a csillagászok néhány évvel ezelőtt még a létezésükről sem voltak meggyőződve. Így meglehetősen egyértelmű, hogy e ritka körülmények figyelemre méltó kombinációjára lenne szükség ahhoz, hogy valami ehhez hasonló esemény bekövetkezzen. 

A gamma-kitörések a világegyetem legrejtélyesebb jelenségei közé tartoznak    Fotó: NASA Science

A GRB 250702B extragalaktikus gamma-sugárkitörés annyira figyelemre méltó, hogy az elektromágneses spektrumban dolgozó teleszkópokat – beleértve a James Webb űrteleszkópot is –, elterelték a tervezett feladataiktól, hogy ezek bevonásával megpróbálják megérteni, mi is történt az univerzum mélyén.

A tanulmány teljes terjedelemben és angol nyelven itt olvasható el.

A GRB 250702B jelű gamma-kitörés:

  • a Tejútrendszeren kívüli extragalaktikus forrásból származó,
  • eddig még sohasem észlelt hosszúságú olyan kitöréssorozat,
  • amelynek a legutolsó kitörése erősebb volt az azt megelőző kettőnél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

