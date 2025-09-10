Extrém gamma-kitörés: ehhez foghatót még nem észleltek az univerzumban

Az extrém gamma-kitörés (GRB) alig 24 óra leforgása alatt négyszer is kibocsátotta az univerzum ismert legerősebb fotonrészecskéit. Ilyen hosszú kitörésre eddig még egyszer sem akadt példa.

Extrém gamma-kitörés történt az univerzum mélyén Fotó: NASA/Swift/Mary Pat Hrybyk-Keith and John Jones

Az extrém gamma-kitörés minden eddigi furcsaságot felülmúl

A csillagászok néhány évtizede még úgy gondolták, hogy az univerzum legerősebb energiafelszabadulással járó eseményei a szupernóva-robbanások. A közelmúlt asztrofizikai felfedezései azonban tovább árnyalták ezt a hosszú ideig uralkodónak tekinthető felfogást, ugyanis a neutroncsillagok összeolvadásakor vagy olyan esetben, amikor egy fekete lyuk az eseményhorizontja mögé szippant be egy csillagot, az első másodpercekben még a szupernóva-robbanásokét is meghaladó erejű energia szabadul fel.

Egy szupernóva-robbanás művészi ábrája Fotó: AFP

De más egyéb, az előzőekhez hasonló extrém energiafelszabadulással járó asztrofizikai jelenségek is létezhetnek.

Ezeknek az a sajátosságuk, hogy elpusztítják az energiakibocsátás forrását,

így azok az ismétlődő gamma-sugárkitörések, amik látszólag az univerzumnak ugyanarról a pontjáról érkeznek, több hónapos vagy akár több éves időbeli eltéréssel önmagukban is az asztrofizika egyik legnagyobb rejtélyét jelentik. Ez a frissen detektált újabb gamma-sugárkitörési jel, a GRB 250702B, minden eddig látott furcsaságot felülmúl. Vagy legalább négy, rendkívül rövid időn belül egymás után történt önálló eseménynek tekinthető, vagy pedig egyetlen, de a szokásos milliszekundumokhoz képest óriási időintervallumnak megfelelő, egy teljes napig tartó jelenségnek.

Egy rövid gamma-kitörés művészi ábrája Fotó: NSF's NOIRLab

„Ez százszor–ezerszer hosszabb, mint a legtöbb gamma-kitörés” – mondta Andrew Levan csillagász-professzor, a hollandiai Radboud Egyetem munkatársa, akit az Ilf Science tudományos hírportál idéz. Ismétlődő gamma-kitöréseket már korábban is észleltek, de ezek a legrövidebb kozmikus jelenségek közé tartoztak, és sokkal kevesebb energiát szabadítottak fel, mint a 250702B jelű gamma-kitörés. Az asztrofizikusok úgy gondolják, hogy ezek a kitörések magnetárokból származhatnak.