A rejtélyes Hűha! jel - Végre kiderülhet, hogy honnan érkezett a titokzatos kozmikus szignál

A rejtélyes Hűha! jel a rádiócsillagászat egyik nagy rejtvénye. Ezt az elhíresült és erősen zavarba ejtő rádiójelet az Ohio Állami Egyetem Földönkívüli Intelligencia Keresés (SETI) projektje, a „Nagy Fül" néven is ismert kutatási program megfigyelései során rögzítették. Vannak, akik ezt a szignált a valaha észlelt legfurcsább távoli rádióadások egyikének tekintik és a földönkívüli intelligencia meggyőző bizonyítékaként emlegetik.

A rejtélyes Hűha! jel egyesek szerint egy magasan fejlett földönkívüli civilizáció szignálja Fotó: Devianart

A rejtélyes Hűha! jel még ma is parázs viták kereszttüzében áll

Az Ohio Állami Egyetem Big Ear (Nagy Fül) nevű rádióteleszkópja 1977. augusztus 15-én egy erős és rendkívül furcsa keskeny sávú rádiójelet rögzített, amit Jerry Ehman csillagász csak néhány nappal később fedezett fel miközben a rádiótávcsővel rögzített adatokat vizsgálta. Ehman amikor megpillantotta a több mint szokatlan kozmikus szignál jeleit, megdöbbenésében a "Wow!", vagyis magyarul a "Hűha!" szót jegyezte fel a kezében lévő számítógépes üzenetre.

Jerry Ehman csillagász elhíresült Wow! bejegyzése Fotó: Wikimedia Commons

De e kis kitérő után 1977-ből térjünk vissza ismét a jelenbe. Az Arecibo-i Puerto Ricó-i Egyetem Bolygó Lakhatósági Laboratóriumának kutatói most ugyanis az úgynevezett Arcibo Wow! Projekt keretében - Abel Méndez vezetésével- egy kevésbé földönkívüli magyarázatot javasolnak a rejtélyes Hűha! jel eredetének megfejtéséhez.

Az Arecibo Wow! projekt egy olyan kezdeményezés, amelynek elsődleges célja az űrből érkező megmagyarázhatatlan rádiójelek elemzése a földönkívüli intelligencia keresése, illetve azonosítása végett.

„Régi (rádiócsillagászati) archívumokat vizsgálunk modern tudományos módszerekkel. Ez olyan egy kicsit, mint az űrrégészet” – mondja Hector Socas Navarro, a Hűha! jel egyik kutatója, aki a European Solar Telescope Foundation (Európai Naptávcső Alapítvány) igazgatója és a Kanári-szigeteki Asztrofizikai Intézet munkatársa.

A furcsa rádiójel újabb tulajdonságait fedték fel

A projekt kutatói újraelemezték az Ohio Állami Egyetem SETI programjának korábbi és évtizedek óta nem publikált megfigyeléseit, illetve archív adatait. A kapott eredmény a távolról érkező és zavarba ejtő rádiójel mindeddigi legpontosabb jellemzése, amely új nyomokat tárt fel az elhíresült kozmikus szignál eredetére vonatkozóan is.