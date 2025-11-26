agyagkatonaSzépművészeti MúzeummauzóleumKínacsászárkiállítás

A régészet szupersztárjai Budapesten árulják el szövevényes történetüket + galéria

Péntektől látogatható a Szépművészeti Múzeum új kiállítása, amelynek nem titkolt célja, hogy a magyar közönséget megismertesse a kínai történelem legérdekesebb és legdicsőségesebb évezredével. Az öröklét őrei – Az első kínai császár agyagkatonái című tárlat 2026. május végéig látogatható, és igazi szenzációként tíz eredeti terrakottakatonát is bemutat az első kínai császár agyaghadseregéből.

Kató Lenke
2025. 11. 26. 17:02
Az öröklét őrei című kiállítás megnyitója a Szépművészeti Múzeumban Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha vannak a régészetnek szupersztárjai, akkor a kínai agyagkatonák azok. Embernagyságú termetük, zord tekintetük és viharvert arcuk minden halandóra hatással van. Azonnal szeretnénk megtudni, ki, mikor, hogyan és miért alkotta meg őket. Tudni akarjuk, hogy valóban mindegyik egyedi-e, volt esetleg eredetileg színük, belül üregesek, vagy hogy milyen fegyvert tartottak a kezükben? Az a jó hírünk, hogy a Szépművészeti Múzeumban péntektől egy olyan kiállítás nyitja meg kapuit, ahol ezekre a kérdéseinkre választ kaphatunk. Európai szinten is ritka, azonban közép-európai szinten egyedülállóan gazdagnak számít Az öröklét őrei – Az első kínai császár agyagkatonái című tárlat. A százötven eredeti ókori műtárgyat, fegyvereket, szertartási eszközöket felvonultató kiállítás a kínai történelem több mint egy évezredén vezeti végig a látogatókat, míg fókuszában a kínai terrakotta hadsereg és az első kínai császár kora található.

Az öröklét őrei – Az első kínai császár agyagkatonái
Az öröklét őrei – Az első kínai császár agyagkatonái című tárlaton megcsodálható a híres négylovas nyitott kocsi is (Fotó: Polyák Attila)

Csin Si-huangti mindössze tizenhárom évesen, a Kr. e. 3. század második felében került az egymással hadakozó hét kínai fejedelemség egyikének a trónjára, majd hódításainak köszönhetően, csaknem húsz év múlva már egy hatalmas és egységes birodalom felett uralkodott mint Kína első császára. A létrehozott birodalom, a Csin-dinasztia kora az ország számára felemelkedést és megerősödés jelentett. 

Az első császár mindvégig kutatta az öröklét titkát, így nem csoda, hogy már életében elkezdték építeni hatalmas, város méretű sírkertjét. 

A Kr. e. 210-ben elhunyt uralkodó sírkomplexumán – amelynek részletes terepasztalát a kiállításon is megcsodálhatjuk – 33 éven át, folyamatosan több százezer ember dolgozott. A több sírt is őrző mauzóleum keleti tájolású, és egy belső, valamint egy külső fal veszi körbe. A belső fal teljes hossza mintegy négy kilométer, míg a külső falé több mint hat kilométer. A Senhszi tartományban található komplexum grandiózus föld alatti birodalomként örökítette meg az akkor ismert világ minden részletét.

Az öröklét őrei című kiállítás megnyitója a Szépművészeti Múzeumban
Az eredeti agyagkatonák (Fotó: Polyák Attila)

A sajtóbejárás során Fajcsák Györgyi sinológus, a kiállítás kurátora és a Hopp Ferenc Művészeti Múzeum igazgatója elárulta, hogy bár már ötven éve, 1974-ben bukkantak az első agyagkatonára a környéken kutat ásó földművesek, a hatalmas területen elterülő mauzóleum feltárásával még koránt sem végeztek a régészek, sőt egyes részeket, így az első császár sírját nem is szándékoznak bolygatni a kínaiak, mivel úgy tartják, hogy a halottakat békében kell hagyni nyugodni. A területre és a leletanyagra olyannyira vigyáznak, hogy egyes tárgyakat nem lehet még a tartományból sem kihozni. Ezért is nagy jelentőségű és nemzetközi érdeklődésre is számot tartó az a tény, hogy a budapesti kiállításra ilyen nagy számban érkeztek eredeti tárgyak, valamint sikerült tíz terrakottakatonát is ide szállíttatni.

A tárlat számos innovatív megoldással él: így az egyik teremben megcsodálhatjuk az agyagkatonák színes ruhájának rekonstrukcióját, de sírrekonstrukciókat is készítettek a magyar szakemberek. 

 

Az öröklét őrei című kiállítás megnyitója a Szépművészeti Múzeumban
A kiállítás egyik innovatív eleme: a terepasztal (Fotó: Polyák Attila)

Az öröklét őrei – Az első kínai császár agyagkatonái című tárlatot egy társ kiállítás is kíséri

A kiállítás nem zárul le az első kínai császár halálával, hanem a kínai civilizáció történetét egészen a Han-dinasztia végéig, a Kr. u. 3. század elejéig követi nyomon. A császárkor intézményrendszerét és működési modelljét megszilárdító Han-dinasztia kiemelkedő régészeti leletanyaga és a hatodik Han-uralkodó, Csing-ti császár sírjának tárgyai is helyet kaptak a tárlatban. 

Mindemellett a Szépművészeti egy kísérő kiállítással is készült. A Nagy Falon innen és túl – Ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című tárlaton az ókori Kína északi határán élő, nomádok lakta terület számos kínai hatást is magába olvasztó művészetét, meghatározó emlékeit, az ordoszi bronzokat mutatja be széles történeti és művészeti összefüggésben.

1/23 Agyagkatonák hódították meg a Szépművészetit

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu