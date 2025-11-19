Kínai agyagkatonák vonulnak be a Hősök terére + galéria

A tárlat középpontjában Kína első császára, Csin Si Huangti áll, aki mindössze tizenhárom évesen került trónra a Kr. e. III. század második felében. Húsz év alatt egyesítette a hadakozó fejedelemségeket, és a Csin-dinasztia létrehozásával megvetette az egységes Kínai Birodalom alapjait. A Kr. e. 210-ben elhunyt uralkodót egy olyan hatalmas, városnyi méretű sírkomplexumban helyezték örök nyugalomra, amelyen több százezer ember dolgozott harminchárom éven át. Csin Si Huangti nagy elszántsággal kutatta az öröklét titkát, aminek különösen szép tárgyai, a túlvilágra vivő lovaskocsik is bekerültek sírjába, és a budapesti kiállítás anyagába.

Már épül Az öröklét őrei – Az első kínai császár agyagkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Fotó: Havran Zoltán

Az első kínai császár agyagkatonái a Szépművészeti Múzeumban

A sírkert feltárása napjainkban is zajlik, ám központi részét érintetlenül hagyták a régészek. Az elmúlt fél évszázad kutatásai azonban számos melléksírt feltártak, köztük a világhírű terrakottakatonákat felvonultató hadsereg alakjait, amelyekre 1974-ben bukkantak földművesek egy kút ásása közben.

Az életnagyságú, aprólékosan kidolgozott, egyedi arcvonásokkal megformált katonák ezrei azóta a kínai régészet legismertebb leletei.

A Szépművészeti Múzeum kiállítása a legfrissebb tudományos eredményekre épül, és minden korábbinál átfogóbb, árnyaltabb és letisztultabb képet ad az első császári dinasztia mindennapjairól, hadszervezetéről és kulturális örökségéről. Bár 1988-ban már láthatott terrakottafigurákat a budapesti közönség, a mostani tárlat mérete és műtárgyanyaga jóval gazdagabb: ritkaságszámba megy Európában, hogy ennyi eredeti lelet egyszerre érkezzen kínai múzeumokból.