A Hátsó füves – barangolás a magyar futball rejtett tájain című tárlat anyagát csaknem harminc településen készült felvételek adják, összesen negyven válogatott fotóval, amelyek a sport emberi és közösségi oldalába engednek bepillantást. A kiállítást egy külön sarok egészíti ki, amely a Vác, a vármegye egyik legrégebbi csapatának futballmúltját mutatja be.

A Hátsó füves – barangolás a magyar futball rejtett tájain című tárlat a vármegyeházán (Fotó: Mirkó István)

A Hátsó füves életképek

A megnyitó időpontja szimbolikus: az MLSZ ezzel tisztelgett az Aranycsapat emléke előtt, amely 1953. november 25-én 6:3-ra győzte le Angliát a Wembleyben, s amelynek tiszteletére november 25. ma a magyar labdarúgás napja.

Az amatőr labdarúgás társadalmi vetületeire összpontosító, eredetileg a Nemzeti Sport felületein közölt fényképek készítői körét az ünnepélyes megnyitón lapun fotóriportere, Mirkó István és Szabó Miklós képviselte.



Mint Benkő Tamás, a Magyar Labdarúgó-szövetség Pest vármegyei területi igazgatója hangsúlyozta: – A különböző meccspillanatok, élethelyzetek határon kívüli helyszíneken is készültek. Megtisztelő, hogy a tárlatot a kétszázhúsz éves, impozáns Pesti Vármegyeháza befogadta.

Köszöntője után beszédet mondott Szlahó Csaba, az MLSZ Pest vármegyei társadalmi elnöke, Vecsés polgármestere. Tarnai Richárd, Pest vármegye főispánja így fogalmazta meg benyomásait:

– Ezek vagyunk mi. Nézegettem a képeket, itt van mindenféle ember. Fiatal, idős, olyan, akin látszik, hogy jó focista és akadnak bicebócák is, az amatőr futball inkább lelkes, mintsem profi játékosai. De ezek mind mi vagyunk.

Felszólalt Csillag Péter sportújságíró, a Hátsó füves-projekt megalkotója is. – Ahol a falusi futballvalóság és a fotóművészet összeér, akár ez is lehetne a kiállítás jelmondata– kezdte, majd elmondta, hogy a tárlat előélete a tíz éve indult Hátsó füves-projekt, amely

tíz fotóriporter közreműködésével 300 hazai és határon túli településen készített fotókkal mutatja be a kistelepülések meglévő vagy elfeledett csapatait.

Kulisszák mögött Fotó: Mirkó István



A projekt keretében 2022-ben indult a Hátsó füves futballmentőtúra is, amely Pisont István, korábbi 31-szeres válogatott labdarúgó vezetésével nyolc megye 67 településén támasztotta fel a futballt, és a Zempléni Főnix nevű csapattal népszerűsítik a falvakban a labdarúgást. Pisont István a gádorosi gyökereit, édesapja példáját említette és utalt a 6:3 emlékére meghirdetett magyar labdarúgás napjára is:

– Nekem gyerekként a gádorosi együttes volt az aranycsapat, a falu játékosaitól örököltem a futball szeretetét –

modta a tárlat megnyitásakor.

Az évek alatt – a teljesség igénye nélkül – Csábi József, Egervári Sándor, Erős Károly, Kondás Elemér, Mészöly Géza, Plotár Gyula és Sisa Tibor is részt vett egy-egy ilyen futballnapon. Levetítették a futballmentőtúra első tavaszáról készült kisfilmet is.