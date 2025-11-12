A Liverpool tehetsége egyszer magyar válogatott lesz – véli a Honvéd ikonja

Szakmai látogatás Liverpoolban. A korábbi 31-szeres válogatott labdarúgó, majd edző, napjainkban a Budapest Honvéd akadémiáján dolgozó Pisont István kapcsolatainak köszönhetően utazhatott ki a több magyart (Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Pécsi Ármin, Farkas Erik) is foglalkoztató klubhoz, ahol résztelesen megismerhette az akadémia felépítését, az edzésmódszertant, a játékosnevelés filozófiáját, de a helyszínen nézhetett meg egy korosztályos és egy felnőtt BL-találkozót is.

Pisont István a Liverpool akadémiáján (Fotó: Origo)

Pisont István: „Mindig a győzelemre játszanak, és keményen meg is dolgoznak érte”

Pisont István az élményeiről az Origónak nyilatkozott. Nem kertelt: lenyűgözték a Liverpoolban látottak.

– Jártam a Chelsea-nél, a Manchester Unitednél, most a Liverpoolnál is – fanatikus őrültek! Iszonyatos elszántság van bennük, a szurkolókban és az egész klubban. A történelmük, a tradícióik hihetetlen erőt adnak. Itt menni kell, itt mindig a győzelemre játszanak, és keményen meg is dolgoznak érte. Mármint a nagycsapatnál, hiszen az utánpótlásnál mások a célok – magyarázta Pisont, aki hangsúlyozta: az angol klubnál az egyéni képzésen van a hangsúly.

A magyar és az angol képzés összehasonlítása

Az 55 éves szakember szerint lényeges különbség Magyarországhoz képest, hogy Angliában nincs eredménykényszer a fiatalabb korosztályoknál, sokkal inkább az számít, hány játékost tudnak feljebb adni az első csapat közelébe.

A Liverpoolnál példamutató, hogy mennyi önbizalmat adnak a gyerekeknek, és milyen pozitív közegben dolgoznak. Az edzők nem szidják, hanem folyamatosan dicsérik őket, bátorítanak, és rengeteg önbizalmat öntenek beléjük. A hibát nem büntetik, hanem a tanulás részének tekintik. Nem bonyolítják túl az edzéseket: hagyják, hogy a játékos játsszon, próbálkozzon, és ne féljen attól, ha hibázik. Ez az egyik legnagyobb különbség a magyar és az angol utánpótlás-képzés között

– közölte Pisont.

Magyar szívvel a Liverpoolban

A Liverpool utánpótlásához tartozik a 16 esztendős Farkas Erik is, aki Anglia válogatottjában futballozik utánpótlásszinten. Pisont István szerint ő egy rendkívüli tehetség, és ezt a Liverpool szakmai stábja is jól tudja.