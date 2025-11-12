LiverpoolFarkas ErikPisont István

A Liverpool tehetsége egyszer magyar válogatott lesz – véli a Honvéd ikonja

Az angol bajnokcsapat életébe nyerhetett bepillantást a magyar labdarúgás ikonja. Pisont István a Liverpool akadémiáján járt, tapasztalatairól pedig az Origónak mesélt. Emellett elmondta véleményét a klub magyar növendékéről, Farkas Erikről is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 11:28
Pisont István a Honvéd akadémiáján dolgozik, nemrég pedig a Liverpool életébe is betekintést nyert. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szakmai látogatás Liverpoolban. A korábbi 31-szeres válogatott labdarúgó, majd edző, napjainkban a Budapest Honvéd akadémiáján dolgozó Pisont István kapcsolatainak köszönhetően utazhatott ki a több magyart (Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Pécsi Ármin, Farkas Erik) is foglalkoztató klubhoz, ahol résztelesen megismerhette az akadémia felépítését, az edzésmódszertant, a játékosnevelés filozófiáját, de a helyszínen nézhetett meg egy korosztályos és egy felnőtt BL-találkozót is.

Pisont István a Liverpool akadémiáján
Pisont István a Liverpool akadémiáján (Fotó: Origo)

 

Pisont István: „Mindig a győzelemre játszanak, és keményen meg is dolgoznak érte”

Pisont István az élményeiről az Origónak nyilatkozott. Nem kertelt: lenyűgözték a Liverpoolban látottak.

– Jártam a Chelsea-nél, a Manchester Unitednél, most a Liverpoolnál is – fanatikus őrültek! Iszonyatos elszántság van bennük, a szurkolókban és az egész klubban. A történelmük, a tradícióik hihetetlen erőt adnak. Itt menni kell, itt mindig a győzelemre játszanak, és keményen meg is dolgoznak érte. Mármint a nagycsapatnál, hiszen az utánpótlásnál mások a célok – magyarázta Pisont, aki hangsúlyozta: az angol klubnál az egyéni képzésen van a hangsúly.

A magyar és az angol képzés összehasonlítása

Az 55 éves szakember szerint lényeges különbség Magyarországhoz képest, hogy Angliában nincs eredménykényszer a fiatalabb korosztályoknál, sokkal inkább az számít, hány játékost tudnak feljebb adni az első csapat közelébe.

A Liverpoolnál példamutató, hogy mennyi önbizalmat adnak a gyerekeknek, és milyen pozitív közegben dolgoznak. Az edzők nem szidják, hanem folyamatosan dicsérik őket, bátorítanak, és rengeteg önbizalmat öntenek beléjük. A hibát nem büntetik, hanem a tanulás részének tekintik. Nem bonyolítják túl az edzéseket: hagyják, hogy a játékos játsszon, próbálkozzon, és ne féljen attól, ha hibázik. Ez az egyik legnagyobb különbség a magyar és az angol utánpótlás-képzés között

 – közölte Pisont.

Magyar szívvel a Liverpoolban

A Liverpool utánpótlásához tartozik a 16 esztendős Farkas Erik is, aki Anglia válogatottjában futballozik utánpótlásszinten. Pisont István szerint ő egy rendkívüli tehetség, és ezt a Liverpool szakmai stábja is jól tudja.

Farkas Erik az angol válogatott szerelésében
Farkas Erik az angol válogatott szerelésében (Fotó: Mondial Football Montaigu)

– Nick Marshall, az akadémia igazgatóhelyettese is kiemelte: technikailag nagyon képzett, rendkívül jó döntéseket hoz nyomás alatt, és specialistája az egy az egy elleni játékoknak. Nagyon jól bánik a ritmussal, a dinamikával, és hihetetlenül kreatív. A klub minden feltételt megteremt számára, hogy kibontakozzon – beszélt a vele kapcsolatos tapasztalatairól Pisont. – A család öt éve él Angliában, a klub is nagyon szereti őket. A Blackburnben pallérozódó Patrik, Erik bátyja korábban magyar utánpótlás-válogatott volt, 

Erik pedig most az angol U17-esben játszik. Ez szakmai döntés volt, nem identitásbeli. Ők magyarok, magyar szívvel élnek, és nagyon erősen kötődnek a hazához. A család soha nem szakadt el Magyarországtól, rendszeresen hazajárnak, követik az itthoni futballt, és a gyerekek büszkék a származásukra. Csak a szakmai környezet és a fejlődési lehetőség miatt maradtak Angliában, de a magyarságuk mindig megmaradt. Hiszem, hogy ha eljön az idő, Erik egyszer a magyar válogatottban is pályára fog lépni.

 A család szíve ide húz, és ez sosem fog megváltozni.

Az Origo interjújában Pisont István beszélt még:

  • Szoboszlai Dominikről és Kerkez Milosról
  • Unokaöccséről, akinek Michael Essien a menedzsere
  • A Budapest Honvédnál ellátott feladatáról

A teljes beszélgetést IDE kattintva tudja elolvasni!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekboldogság

A boldogságról

Kondor Katalin avatarja

Valamit elrontott az emberiség, ez kétségtelen, hiszen a gonosz igencsak betüremkedett életünkbe, s megmagyarázhatatlanná tette a korábban megmagyarázhatót.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.