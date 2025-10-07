Rendkívüli

Döntött az EP Magyar Péter mentelmi jogáról

  • Magyar Nemzet
Liverpoolban edződött, mostantól BL-győztes menedzser segíti a kispesti legenda unokaöccsét

Sokszor emlegetik, ha generációkat hasonlítanak össze egy családon belül, hogy a vér nem válik vízzé, netán az alma nem esik messze a fájától. Nos, ez tökéletesen illik a Pisont családra is, ugyanis a kispesti legenda, István után az unokaöccs, a 14 éves Richárd is bontogatja a szárnyait a labdarúgópályákon. Sőt, ennél már többet is tett, nem véletlen, hogy az Everton és a Blackburn után felfigyelt rá a korábbi Bajnokok Ligája-győztes Michael Essien is, aki a fiatal tehetség menedzsere lett.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 12:07
A Chelsea legendája, Michael Essien segíti a kispesti legenda, Pisont István unokaöccsének karrierjét Fotó: ADRIAN DENNIS Forrás: AFP
A Budapest Honvéd több legendás labdarúgót is adott már a magyar focinak, és ezúttal ezt a hagyományt folytatnák a kispestiek. Ugyanis újfent felbukkant egy Pisont a főváros XIX. kerületében, mégpedig a korábbi 31-szeres válogatott Pisont István unokaöccse, a 14 éves Richárd az, aki továbbviheti a családi hagyományokat a nagy múltú klubnál. A fiatal tehetség – akinek édesapja, id. Pisont Richárd is futballozott annak idején Kispesten – a Budapest Honvéd-MFA utánpótlásában folytatja pályafutását.

A 14 éves Pisont Richárd előtt fényes jövő áll
A 14 éves Pisont Richárd előtt fényes jövő áll. Forrás: Facebook/Budapest Honvéd Régió

A legifjabb Pisont angol klubok akadémiáinak a figyelmét is felkeltette

Hogy a fiatalember vélhetően az anyatejjel szívta magába a labdarúgás legféltettebb titkait, mi sem bizonyítja jobban, hogy 14 évesen már Liverpoolban is felfigyeltek rá. Igaz, hogy a Mersey-parti város kék felében, de így is szakmailag nagyon sokat fejlődött az Everton akadémiáján. Ráadásul egy másik angol klub, a Champoinshipben vitézkedő Blackburn akadémiáján is eltöltött néhány hetet, azaz a nemzetközi futballélet már felfigyelt rá.

Szép utat járt be eddig is, az édesapja rengeteget dolgozott vele. Biztos vagyok benne, hogy a Liverpoolban és a Blackburnben szerzett tapasztalatok is a javára váltak, válnak a jövőben is. Tizennégy évesen vízválasztó időszak előtt áll, a következő egy-két évben dől el, hogy valóban lehet-e belőle profi futballista. Nem akarok elfogultnak tűnni vele, de a képességei alapján minden adott ahhoz, hogy a Honvéd akadémiáján ezt a kihívást is sikerrel vegye

– mondta az Index megkeresésére a kispesti legenda, Pisont István.

Pisont István statisztikája (Transfermarkt)

  • NB I: 135 meccs, 22 gól, 30 gólpassz – 10 014 játékperc
  • Magyar Kupa: 5 meccs – 375 játékperc
  • Izraeli bajnokság: 181 meccs, 37 gól, 35 gólpassz – 13 966 játékperc
  • Izraeli kupa: 7 meccs, 1 gól, 1 gólpassz – 642 játékperc
  • Belga bajnokság: 18 meccs, 1 gól – 1571 játékperc
  • Bundesliga: 17 meccs – 679 játékperc
  • BEK: 8 meccs, 3 gól – 621 játékperc
  • Bajnokok Ligája: 10 meccs – 686 játékperc
  • UEFA-Kupa-selejtező: 9 meccs, 3 gól – 687 játékperc
  • UEFA-Kupa: 17 meccs, 2 gól, 1 gólpassz – 1241 játékperc

Pisont István egyik legemlékezetesebb meccse, amikor gólt lőtt a Sampdoriának a korábbi BEK-ben:

Egy másik Pisont is feltűnt már Kispesten, de nem futott be nagy karriert

A Pisont név a válogatott István után és Richárd előtt is felbukkant már a Honvédnál, mégpedig éppen a kispesti legenda fia, Patrik, akit hatalmas tehetségnek tartottak, és sokan 14 éves korában azt hitték, többre viszi, mint az édesapja. A 2018/19-es bajnoki idényben tagja volt a Honvéd 4. helyen végzett csapatának is.

Pisont Patrik (Budapest Honvéd) 2018/19-es statisztikája

  • 22 meccsen lépett pályára
  • 18-szor volt kezdő
  • 4 alkalommal becserélték
  • 1 gólt lőtt

Utána visszakerült a Budapest Honvéd-MFA II. csapatához, innen pedig 2023/24-es idény előtt igazolt át utolsó klubjához, a Közterület SK-hoz, melynek színeiben az első évben tíz meccsen lépett pályára, gólt nem szerzett.

Michael Essien lett Pisont Richárd menedzsere, aki nagyon tehetségesnek tartja a fiatal játékost
Michael Essien lett Pisont Richárd menedzsere, aki nagyon tehetségesnek tartja a fiatal játékost.             Fotó: Instagram

BL-győztes figyelt fel a legújabb Pisontra, már ő a menedzsere

A kis Richárd ugyan még messze nem futott be ilyen pályafutást, de eddigi edzői állítják, akár még nagybátyja eredményeit is felülmúlhatja a tehetsége alapján. És ebben immár egy nagyon komoly segítsége is van a 14 éves játékosnak, mégpedig Michael Essien személyében. A korábbi 59-szeres ghánai válogatott, a Chelsea csapatával Bajnokok Ligáját nyerő középpályás – aki csak úgy mellékesen megfordult a Real Madridban, illetve az AC Milanban is – ugyanis Richárd menedzsere lett, miután megegyezett a Pisont családdal.

Michael Essien segítségével akár a csúcsra is feljuthat a 14 éves Pisont Richárd
Michael Essien segítségével akár a csúcsra is feljuthat a 14 éves Pisont Richárd. Fotó: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Essien jelenléte és segítsége hatalmas lökést adhat Richárd karrierjében, hiszen a 42 éves szakember alaposan benne van a nemzetközi labdarúgás vérkeringésében, ugyanis amellett, hogy 

  • játékosmenedzserként elég aktív, 
  • a Serie A-ban vitézkedő Como társtulajdonosa, 
  • másodedzőként dolgozik a Nordsjaelland gárdájánál,

illetve széles kapcsolatokkal rendelkezik szerte a világban. Vélhetően a legjobb kezekbe került a kis Pisont Richárd karrierje.

Egy kis ízelítő, ki is az a Michael Essien:

 

 

 

