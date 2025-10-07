Liverpoolban edződött, mostantól BL-győztes menedzser segíti a kispesti legenda unokaöccsét

A Budapest Honvéd több legendás labdarúgót is adott már a magyar focinak, és ezúttal ezt a hagyományt folytatnák a kispestiek. Ugyanis újfent felbukkant egy Pisont a főváros XIX. kerületében, mégpedig a korábbi 31-szeres válogatott Pisont István unokaöccse, a 14 éves Richárd az, aki továbbviheti a családi hagyományokat a nagy múltú klubnál. A fiatal tehetség – akinek édesapja, id. Pisont Richárd is futballozott annak idején Kispesten – a Budapest Honvéd-MFA utánpótlásában folytatja pályafutását.

A 14 éves Pisont Richárd előtt fényes jövő áll. Forrás: Facebook/Budapest Honvéd Régió

A legifjabb Pisont angol klubok akadémiáinak a figyelmét is felkeltette

Hogy a fiatalember vélhetően az anyatejjel szívta magába a labdarúgás legféltettebb titkait, mi sem bizonyítja jobban, hogy 14 évesen már Liverpoolban is felfigyeltek rá. Igaz, hogy a Mersey-parti város kék felében, de így is szakmailag nagyon sokat fejlődött az Everton akadémiáján. Ráadásul egy másik angol klub, a Champoinshipben vitézkedő Blackburn akadémiáján is eltöltött néhány hetet, azaz a nemzetközi futballélet már felfigyelt rá.

Szép utat járt be eddig is, az édesapja rengeteget dolgozott vele. Biztos vagyok benne, hogy a Liverpoolban és a Blackburnben szerzett tapasztalatok is a javára váltak, válnak a jövőben is. Tizennégy évesen vízválasztó időszak előtt áll, a következő egy-két évben dől el, hogy valóban lehet-e belőle profi futballista. Nem akarok elfogultnak tűnni vele, de a képességei alapján minden adott ahhoz, hogy a Honvéd akadémiáján ezt a kihívást is sikerrel vegye

– mondta az Index megkeresésére a kispesti legenda, Pisont István.

Pisont István statisztikája (Transfermarkt)

NB I: 135 meccs, 22 gól, 30 gólpassz – 10 014 játékperc

Magyar Kupa: 5 meccs – 375 játékperc

Izraeli bajnokság: 181 meccs, 37 gól, 35 gólpassz – 13 966 játékperc

Izraeli kupa: 7 meccs, 1 gól, 1 gólpassz – 642 játékperc

Belga bajnokság: 18 meccs, 1 gól – 1571 játékperc

Bundesliga: 17 meccs – 679 játékperc

BEK: 8 meccs, 3 gól – 621 játékperc

Bajnokok Ligája: 10 meccs – 686 játékperc

UEFA-Kupa-selejtező: 9 meccs, 3 gól – 687 játékperc

UEFA-Kupa: 17 meccs, 2 gól, 1 gólpassz – 1241 játékperc

Pisont István egyik legemlékezetesebb meccse, amikor gólt lőtt a Sampdoriának a korábbi BEK-ben: