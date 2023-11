Pisont István elbeszélgetne a zalaegerszegi futballistákkal

Tizenhárom forduló után a ZTE a 10. helyen áll az NB I-ben, tehát a kiesés fenyegeti, ezért döntött úgy a klub vezetősége, hogy edzőt vált, s Boér Gábor helyére a Zalaegerszeg élén korábban egyszer már sikeres Márton Gábor került vezetőedzőként a válogatott meccsek miatti szünetet kihasználva. Így került Pisont István is a ZTE edzői stábjába, hiszen Márton őt hívta maga mellé másodedzőnek.

Pisont István a ZTE edzői stábjában vállalt munkát. Fotó: MTI/Koncz Márton

– Megtisztelő, hogy Márton Gábor gondolt rám – nyilatkozta a Metropolnak Pisont. – Az első közös zalaegerszegi edzés után úgy vélem, technikás játékosaink vannak, biztos vagyok abban, hogy erre lehet építeni. Nem könnyű, de nem is megoldhatatlan a feladat, elvégre az élmezőnyben és az alsóházban is óriási a tumultus. Fordulóról fordulóra változik a helyzet, tehát minden megszerezhető ZTE-pontnak óriási a jelentősége.

Pisont annak idején Izraelben együtt futballozott Mártonnal a Hapoel Tel-Aviv együttesében, a ZTE sportigazgatójával, Sallói Istvánnal pedig a Beitar Jerusalemben voltak csapattársak. Ők most azzal a feladattal is megbízták a korábbi technikás középpályást, aki a Bundesligában, az Eintracht Frankfurtban is megfordult, hogy egyéni képzéseket is tartson a zalaegerszegi futballistáknak.

– Számos egyéni beszélgetést tervezek. A mostani ZTE jobb, mint amit a tabella mutat – jelentette ki Pisont.

A szavaké után hamarosan eljön a tettek ideje: a Márton Gábor, Pisont István kettős szombaton 17 órakor mutatkozik be a Debrecen ellen hazai pályán az NB I-ben.

Borítókép: Pisont István újra szerepet vállalt a magyar futballban (Fotó: Tumbász Hédi/Nemzeti Sport)