Milák után újabb világbajnok magyar úszó mond le a címvédésről

A koronavírus-járvány után még mindig próbálja utolérni önmagát az úszósport versenynaptára, így történhet meg az, hogy bár alapvetően világbajnokságot csak kétévente rendeznek, most bő fél év alatt kétszer is sor kerül rá. Idén nyáron Fukuokában volt a vb, amelyet a 100 és a 200 pillangó cínvédőjeként kihagyott, s egyelőre azóta sem tért vissza igazán az uszodába, de épp Japánban ért fel a csúcsra, megszerezve az aranyérmet 200 háton. A már említett okok miatt szokatlan időpontban, februárban sorra kerülő 2024-es vb-t azonban ő is kihagyja.

Kós Hubert idén világbajnoki aranyérmet szerzett a fukuokai vb-n. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Ez egyáltalán nem fér bele a felkészülésünkbe – jelenette ki a közmédia kérdésére Kós, aki hozzátette, hogy erről amerikai edzője, Bob Bowman döntött. A fő cél jövőre nyilvánvalóan a párizsi olimpia, a húszéves magyarnak februárban zavartalanul edzenie kell.

Kós arról is beszélt, hogy immáron világbajnokként is ugyanúgy kezelik amerikai csapatában, mint korábban. – Mindenki nagyon örült a sikernek, de nem láttam azt, főleg Bobon, hogy el lenne ettől ájulva, mert ugye volt egy tanítványa, akit úgy hívnak, hogy Michael Phelps… – jegyezte meg Kós. – Bob nem szeretné, hogy túl sokat agyaljunk azon, hogy mit értünk el, mert az a múlt.

Mit fog úszni Kós Hubert a párizsi olimpián?

Kós már novemberre jó formába lendült, egyéni csúcsokat úszott egy rövidpályás meghívásos versenyen 200 és 400 yard vegyesen. Mivel 200 háton világbajnok, korábbi fő számában, 200 vegyesen pedig Európa-bajnok, továbbra is kérdés, hogyan áll a két számhoz.