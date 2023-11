A világbajnok Kós Hubert azt tervezi, az olimpia után hazatér Amerikából

Doha talán, Budapest biztosan

Kós Hubertnek remélhetőleg nagy medencében is lesz még alkalma bizonyítani hazai közönség előtt, hiszen 2027-ben is Magyarországon rendezik a vizes világbajnokságot. Jövőre nagy medencében is rendeznek vb-t, kérdéses, hogy az olimpia évében február 2–18. között milyen mezőny gyűlik majd össze Dohában. A katari vb-t talán Kós Hubert is kihagyja, de az év végén Budapesten biztosan rajthoz áll

Rendszeresen a legmagasabb színvonalon Budapest rendszeresen a legmagasabb színvonalon rendezte meg az úszóviadalokat, azaz tökéletes záróakkordja lesz ez a világbajnokság annak az esztendőnek, amely oly sok nagyszerű élményt ígér – közölte Huszain al-Muszallam, a World Aquatics elnöke. – Szerencsésnek érezzük magunkat, hogy Budapestre és a magyar rendezőkre mindig számíthatunk.

Borítókép: Kós Hubert Amerikában rendszeresen versenyez rövid pályán (Fotó: MÚSZ)