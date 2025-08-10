burkamuszlimEurópakorlátozástiltás

Burka: Az elfogadástól a tiltásig – Európa türelme a végéhez ért

A muszlim nők hagyományos ruházatának egyre több európai országban bevezetett szabályozása rámutat arra, hogy a burkaviselés ügye mára túllépett a vallási öltözet kérdésén, az a modern állami identitás és társadalmi normák ütközőpontjává vált.

Szabó István
2025. 08. 10. 6:20
A nikáb csak a szemet hagyja szabadon Forrás: Képernyőkép
Minden más vallásnál könnyebben felismerhetőek az iszlám hit női követői a ruházkodásukról. Testük különböző részeit kendővel fedik el, van, hogy csak a fejük, de szélsőséges esetben a szemük sem látszik ki a lepel alól. 

Burka
Egy hidzsábot viselő nő egy padon ül a berlini főpályaudvaron, és a bejárat felé néz Berlinben, Németországban, 2025. július 21-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

A legszabadabb irányzat országainak hölgy tagjai (pl. Törökország, Malajzia) csupán a hajukat és a fejet eltakaró kendőt viselnek, a hidzsábot. Ezek rendszerint színes anyagól készülnek, különböző díszítő elemekkel. Egy nőnek több hidzsábja is lehet, így könnyedén tud csinosan, divatosan öltözködni az aznapi ruhájához illeszkedően. Ennek egy visszafogottabb verziója, amikor az öltözék ugyanúgy látni engedi az arcot, ámde a ruha teljesen fekete színű, esetleg díszítő elemekkel.

A következő fokozat a nikáb, amikor a fekete ruhából a nőknek csak a szeme látszik ki, illetve a kézfeje. A legkevesebbet mutató öltözet pedig a burka, ahol a szem és a kézfej is takarásban van, semmi sem látszódhat ki. 

Muszlim nők külföldön

A hazájuk határain kívül élő muszlim nők azonban kénytelenek igazodni az adott ország szokásaihoz, törvényeihez, így viszonylag kevés talpig feketébe öltözött nőt láthatunk élőben Európában. A nyugati országok egyre kevésbé toleránsak a teljes arcot takaró öltözékkel. Ennek nem csupán vallási diszkriminációs okai vannak. Az eltakart arc bizalmatlanságot, félelmet kelthet az ehhez nem szokott európai emberekben. 

Gondoljunk csak bele például, hogy egy bűnöző akár évekig rejtőzködhet szabadlábon egy ilyen álca mögött.

A Korán szerint a muszlim nőknek szerényen kell öltözködniük, eltakarva testük nagy részét, amikor nem közeli rokonok vagy házastársak jelen vannak. Ugyanakkor az iszlám tudósai között viták folynak arról, hogy a burka vagy a nikáb viselése kötelező-e vagy pusztán ajánlott.

Mi váltotta fel a befogadás és elfogadás narratíváját?

Korábban sok európai ország – különösen migrációpártiak – a befogadásra és toleranciára helyezte a hangsúlyt. Azonban az arcfedő öltözékek egyre élesebb társadalmi–politikai témává váltak.

Az ellentmondások nőttek:

  • A biztonsági aggályok (azonosítás, közbizalom) sok országban komoly érvet szolgáltattak, például Ausztria ezt a terrorellenes intézkedések részeként kommunikálta.
  • Más országok (például Franciaország) a szekularizmus elvét hozták előtérbe – a vallási szimbólumok közterületi jelenléte ellentétes az állami semlegességgel.
  • Társadalmi kohézió érdekében is indokolták: a teljes arcfedés megnehezíti a közterületeken való interakciót, bizalmatlanságérzetet kelthet olyan társadalmakban, ahol ez idegen.
  • Feminista és egyenlőségi szempontból szintén indokolták: egyesek szerint ezek a ruhadarabok a női elnyomás szimbólumai, és a tilalmak elősegíthetik a nemek közötti egyenlőséget.
A Muslim woman wearing a niqab during the rally against Islamophobia following the murder of a Muslim man named Aboubakar in a mosque. Paris, April 27, 2025. Une femme musulmane vetue d un niqab lors du rassemblement contre l islamophobie suite au meurtre d un musulman prenomme Aboubakar dans une mosquee. Paris, 27 avril 2025. (Photo by Quentin de Groeve / Hans Lucas via AFP)
Egy nikábot viselő muszlim nő egy párizsi  iszlamofóbia elleni tüntetésen (Fotó: Hans Lucas/AFP/Quentin De Groeve)

Burkaviselés Európában: a betiltástól a részleges korlátozásokig

Franciaország

Az első európai országként 2011-ben általános tiltást léptetett életbe a teljes arcot elfedő öltözetekre nyilvános helyeken – az elnök akkor kijelentette, hogy „nem látják szívesen Franciaországban”. A szabály megszegése 150 eurós bírságot von maga után, míg aki arra kényszerít egy nőt, hogy eltakarja az arcát, akár 30 000 euróra is büntethető.

Belgium

2011-től Belgiumban is betiltották a burkát és a nikábot nyilvános helyeken. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2017-ben megerősítette e tilalom jogszerűségét.

Ausztria

2017-ben bevezették a teljes arcot takaró öltözetek tiltását nyilvános helyeken, 150 eurós bírság kíséretében.

A burkaviselés korlátozása Európában (Forrás: Reddit)

Dánia

2018-ban lépett életbe a tiltás, amely akár 1000 dán koronás bírságot ír elő, amely visszaesőknél akár 10 000 koronára is emelkedhet. 

Hollandia

2016-ben törvényt fogadtak el: tiltott az arcot eltakaró ruházat használata iskolákban, kórházakban, tömegközlekedésen és közhivatalokban. Közterületen azonban megengedték, bár igazoltatáskor levetethetik, a közlekedési szolgáltatók például pedig az alkalmazás gyakorlatban való nehézségére hivatkozva nem alkalmazták a tilalmat.

Svájc

2021-ben népszavazáson szoros eredménnyel (51,2–52 százalék) elfogadták az arc eltakarásának tiltását nyilvános helyeken, a javaslatot egy jobboldali párt terjesztette elő. 2024. novemberben a kormány bejelentette, hogy 2025. január 1-jén lép életbe az országos burkatilalom, 1000 svájci frankig terjedő bírsággal. Kivételt képeznek a diplomáciai létesítmények, egészségügyi intézmények, repülőterek, vallási események, művészeti alkalmakkor és időjárási vagy biztonsági indokból történő eltakarás. 

Tovább bővült a lista

Európában tovább bővült a lista: Bulgária és Lettország betiltotta a teljes arcot takaró fátyol viselését nyilvános helyeken. 2016-ban Bulgáriában egy különösen szokatlan eset keltett figyelmet: a hetvenezer lakosú Pazardzsik városában vezették be a burkatilalmat. A döntés azért meglepő, mert bár az ország lakosságának mintegy tíz százaléka török származású, ők jellemzően világi módon öltözködnek, és az ország egészen más területein élnek.

Pazardzsik romatelepein viszont felbukkantak az Iszlám Állam hitszónokai, akik harcosokat toboroztak, és napi díjat fizettek a helyi cigány nőknek, hogy burkát viseljenek – így keltve a látszatot, mintha az „igaz hit” rohamosan terjedne a bolgár cigány közösségekben.

Németországban több tartományban is vannak részleges tilalmak. Olaszország és Spanyolország egyes településein, valamint Luxemburgban és Lettországban is hasonló jellegű helyi korlátozások léptek életbe.

Hol húzódik az egyensúly a biztonság és a szabadság között?

A tiltásokat bírálók szerint a burka viselésének betiltása sérti a vallás- és meggyőződés szabadságát, ennek következtében pedig a vallási diszkrimináció is felmerülhet. Egyes muszlim nők számára az öltözet saját döntésük kifejezése (autonómia, vallási elköteleződés) nem pedig a férfiak uralta társadalom kényszere. A tiltás marginalizálhatja ezeket a nőket és megnehezítheti mindennapi életüket.

Konfliktusok a befogadás és különbség értelmezése között

Az elmúlt évtizedben a burka és nikáb európai közéleti jelentősége jelentősen megnőtt. Miközben az európai országok korábban a befogadásra, elfogadásra törekedtek, az fokozatosan átalakította a közpolitikai narratívákat. Bár, mint látható, a tiltás mögött gyakran erős érvek állnak, a vallásszabadság és női önrendelkezés kérdése továbbra is erősen vitatott marad.

Borítókép: A nikáb csak a szemet hagyja szabadon (Fotó: Képernyőkép)

Google News
