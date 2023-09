Svájc az asztalra csapott, betiltották a burka és a nikáb nyilvános viselését

Jóváhagyta a svájci alsóház szerdán az arcot eltakaró ruhadarabok, például a muszlim nők által visel burka és nikáb viselésére vonatkozó tilalmat. A jogszabályt a felsőház korábban már elfogadta, miután

két évvel ezelőtt egy népszavazáson a svájci választópolgárok többsége támogatta az erre vonatkozó javaslatot.

Az alsóház jóváhagyása után az ország teljes területére vonatkozó új törvény értelmében akár ezer svájci frank (négyszázezer forint) pénzbírságot is ki lehet majd szabni arra, aki megsérti az előírásokat. A tilalom az orrot, szájat és a szemeket is eltakaró ruhadarabokra – tehát a vallási viseletek mellett például a símaszkokra és más kendőkre is – vonatkozik nyilvános helyeken.

Két svájci kantonban – Ticinóban és Sankt Gallenben – már eddig is érvényben volt hasonló jellegű tilalom. A mostani szövetségi szintű szabályozással Svájc Belgiumhoz és Franciaországhoz csatlakozik, ahol már korábban törvényt hoztak az arcot eltakaró viseletek tilalmáról.