Kommunikációs útvesztő

Nem mintha harcos és karcos véleménye posztolásakor másként gondoltuk volna, de utólag kijelenthetjük, Hosszú Katinka meglehetősen hiányosan jellemezte Wladár Sándort, amikor ország-világ előtt nekiugrott a Milák-saga egyik népszerű epizódjaként.

(„Úgy gondolom, hogy Kristóf nem tartozik Magyarországnak, a sportvezetés pedig hálás lehet az eddig elért eredményeiért! Felháborító és primitív a kijelentés, hogy egy olimpiai bajnok, világcsúcstartó még tartozna az országnak…”)

Felháborító és primitív – kapta meg a magáét az olimpiai bajnokként sorstárs, a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) elnökeként egykori főnök. Rendben, értem én, a kirohanás Wladárt nem személyében támadta, pusztán a kijelentéséért, amellyel arra igyekezett ösztönözni Milák Kristófot, kezdje meg végre az edzéseket, mert tartozik ezzel az országnak.

(„Itt vagyunk egy olimpia előtt nyolc hónappal, amikor dolgozni kellene, és csak azt hallom, hogy keresi az utat, nem jár edzésre, azt sem tudjuk, hol van, ami mély szomorúsággal tölti el a szívemet. A magyar nemzet és a sportrajongók éhezik azt a sikert, amit Tokióban már elért egyszer, és ő tartozik Magyarországnak, de legfőképp saját magának annyival, hogy elvégzi ezt a munkát.”)

Csakhogy kommunikációval hajszálerezett világunkban forrás és közlemény elválaszthatatlan egymástól. Hosszú Katinka ráadásul okkal tarthatja magát a kommunikáció nagymesterének, és feltételezheti, hogy az ő szava messzebbre ér el, mint a sorstárs főnöké, hiszen neki 470 ezer, míg Wladár Sándornak csupán 1367 követője van a Facebook­on, az Instagram­on pedig ennél is nagyobb a különbség (393 ezer vs. 214). Eme adatokból akár azt a következtetést is levonhatjuk: Hosszú Katinka sztár, Wladár Sándor pedig lúzer.

Mégse ítéljünk elhamarkodottan. Igen, a MÚSZ elnöke talán fogalmazhatott volna kicsit diplomatikusabban, bár ez inkább csupán szőrszálhasogatás. Még hogy napjainkban egy sikeres ember bárkinek bármivel tartozna! Gyerek sem az édesanyjának az életéért, hát még egy sportoló a hazájának. Ugyan…!

Ám volt olyan kor – és személy szerint bízom benne: lesz is –, amikor nem volt (lesz) ciki a hazáért tenni, a hazáért áldozatot hozni. Abban is szeretnék hinni, sikerekben gazdag pályafutása során olykor maga Hosszú Katinka is átérezte, a gyerekkorától napjainkig mi mindent kapott ő a hazától és mit adott ő a hazának.