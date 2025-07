Tapsot érdemelt a Paks, Kolozsvár biztos volt a dolgában

Vécsei kimaradt 11-esén múlt?

Ők is úgy gondolták, még a 0-0-ra végződött első mérkőzés után is, hogy a CFR simán továbbjut majd. A végeredmény alapján így történt, hiszen a visszavágón 3-0-ra nyert a hazai csapat. Ám lehetett volna szorosabb a találkozó, ha a Paks, mév szerint Vécsei Bálint a második félidő derekán értékesíti a büntetőt. A 11-es azonban kétszer is kimaradt, ami után összeroppant a Bognár György együttese.

A kolozsvári drukkerek érzéseiről pontosan árulkodik, hogy a megtapsolták a pályát elhagyó paksiakat.

A Maribor ellen a Konferencialigában folytatja a Paks

Bognár György is elmondta, nem történt semmi égbe kiáltó, a jobbik csapat jutott tovább; hozzátehetjük, megérdemelten. A vereséggel ráadásul nem ért véget a Paks nemzetközi szereplése, a jövő héten a szlovén Maribor ellen a Konferencialiga második fordulójában folytathatja.