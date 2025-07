Két évvel a kezdőrúgás után Bognár György gesztust tett a Fradi felé

Lavinát indított el Kubatov Gábor becsmérlő megállapítása

Minden egyes stációt nem akarunk újra és újra felemlegetni. Az FTC elnöke azzal ásta elő a csatabárdot, amikor Máté Csaba felmentése után azzal indokolta újabb külföldi tréner – akkor éppen Dejan Sztankovics kinevezését –, hogy magyar edzőkkel nem lehet eredményt elérni.

– Amióta itt vagyunk, azóta magyar edző sajnos nem ért el sikert a magyar focinak, az utolsó Herczeg András volt – fogalmazott Kubatov Gábor az ismert definíció jegyében, miszerint mindig a felső polcról igyekszik edzőt választani.

Ezzel a kijelentéssel lehet vitatkozni, megsértődni azonban nincs értelme rajta, az eredmények ugyanis kétségtelenül Kubatov Gábort igazolják. Az azonban finoman szólva már nem volt elegáns, ahogy a 2023 szeptemberében tartott szurkolói ankéton, noha akkor még nem is mondta ki nevét, ebbe belekeverte Bognár Györgyöt is.

És mindent elmond, hogy az lett az év edzője, aki egy vidéki csapatnál kivette a pénzt a széfből, bement a kaszinóba, feltette a pirosra és a fekete jött ki. És most vezetőedző. Ez morális kérdés

– jegyezte meg akkor Kubatov.

Kubatov Gábor és Robbie Keane. Az ír tréner újabb bajnoki címre vezette az FTC-t (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Az eset Bognár György pályafutásának jól ismert és természetesen cseppet sem dicső fejezetére utal. Csúnya história. A korábbi válogatott játékost két év letöltendő szabadságvesztésre ítélték, amit öt évre felfüggesztettek. Bognár György ezen idő alatt nem követett el semmilyen vétséget, sőt kigyógyult a játékszenvedélyéből. Majd még hosszú éveken át a magyar labdarúgás perifériáján dolgozott, de Pakson lehetőséget kapott, amivel élni tudott; az MTK-nál tett balsikerű kitérő után másodszor is.

Az idézett nyilatkozat valóságpárbajt indított el, a felek egyetlen alkalmat sem mulasztottak el, hogy odapörköljenek a másiknak. Megérte? Bűn és bűnhődés. És természetesen bűnbocsánat. Ami Bognár Györgyöt is megilleti. Nem elegáns két évtizedes kínos ügyet elővenni, s – mintha tegnap történt volna – bárkit annak alapján megítélni a jelenben.

Mi az FTC és a magyar labdarúgás érdeke?

Már csak azért sem, mert a Ferencváros érdeke is, hogy legyen sikeres és erős a Paks. Kubatov Gábor is utalt rá korábban, jó lenne, ha más magyar klubok is megállnák a helyüket a nemzetközi porondon, így hozzájárulva a magyar futball besorolásának javításához az UEFA rangsorában. Miként az is régi nóta, hogy gyenge hazai ellenfelekkel szemben nem lehet felkészülni a nemzetközi próbára.

Az elmúlt években ezt a szolgálatot leginkább a Paks teszi meg a magyar labdarúgásnak és a Fradinak. Olykor fricskát adva a legsikeresebb és legnépszerűbb magyar csapatnak, de ettől még így igaz.

Bognár György, aki még látta, emlékezhet rá, kiváló – ahogy ma mondanák: kreatív – labdarúgó volt. Eme tulajdonságát edzőként is megőrizte. Színes egyéniség kiváló szakmai meglátásokkal. Olykor tagadhatatlanul meggondolatlanul formál véleményt. De valóban az unalmas középszerre lenne szükség? Dehogy. Már így is lélekölő az élére állított, illetve egyenirányított, a sportban, a labdarúgásban is meghonosodott píszí-szöveg, az üres kommunikáció.

Kell a vita. Ami engem illet, szívesen ültetném egy asztalhoz Kubatov Gábort és Bognár Györgyöt. Még ha más területen is, sportvezetőként mindketten becsülendő eredményeket értek el. Azt sem bánnám, ha aztán úgy állnának fel, hogy továbbra sem értenek egyet egymással. Csak adják meg a kölcsönös tiszteletet. Ami tényleg semmibe nem kerül.

