RyanairLázár Jánosm8bmwGVH

Megépülhet az M8, ami a vidék M0-sa lesz, a Rayanairnél vizsgálódik a GVH, napelemparkot épít a BMW – heti összefoglaló

Lázár János bejelentette, hogy az M8-as gyorsforgalmi út Dunaújváros és Kecskemét közötti szakaszának megépítése a magyar közlekedésfejlesztés egyik legfontosabb projektje. Eljárást indított a Ryanair ellen a GVH. A napokban hozzákezd és jövő márciusra végez is egy debreceni kiserőmű építésével a BMW Manufacturing Hungary Kft.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 6:15
Jelentősen fiatalodhat a volánbuszállomány Fotó: MTI/Vasvári Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Július 25-én tartotta első interaktív videós fórumát Lázár János, amelyre mintegy ezer üzenet, kérdés és észrevétel érkezett. Az építési és közlekedési miniszter hétfőn Krakkó Ákos társaságában ezek közül több konkrét fejlesztési kérdésre válaszolt. Az egyik legfontosabb bejelentése az M8-as gyorsforgalmi úttal kapcsolatban hangzott el – írja a Magyar Nemzet. Lázár János szerint a Dunaújváros és Kecskemét közötti szakasz megépítése a magyar közlekedésfejlesztés egyik legfontosabb beruházása. Az M8-as a főváros déli tehermentesítését szolgálja, és „tulajdonképpen az M0-s nyomvonalával párhuzamosan” fut majd.

M8 Silenen, 2019. április 19.Több kilométerre feltorlódott kocsisor a Gotthard-alagút északi bejárata előtt, a svájci Silenennél 2019. április 19-én. A húsvétra vakációzni indulók áradata miatt 14 kilométeres dugó alakult ki az Olaszországba vezető autópályán nagypéntek reggelén, olykor akár két és fél órás várakozásra is kényszerítve az utazókat.MTI/EPA/KEYSTONE/Alexandra Wey
Az M8 lehet a vidék M0-sa, ami egyúttal a fővárost is tehermentesíti majd
Fotó: Alexandra Wey / MTI/EPA/KEYSTONE

A miniszter tájékoztatása szerint a környezetvédelmi engedélyek már rendelkezésre állnak, a nyomvonalvitákat pedig rendezték. A beruházás megvalósítása a koncessziós társaság feladata lesz, amelynek minden engedélyt átadtak.

A GVH eljárást indított a Ryanair ellen

Az elmúlt években növekvő számú panasz és bejelentés érkezett a GVH-hoz a légitársaságok gyakorlatait illetően, ezért a versenyhivatal átfogó vizsgálatot indított a hazai repülős szolgáltatók körében. A vizsgálat eredményeként kiderült: a Ryanair feltételezhetően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat, a vásárlók megtévesztésével és pszichés nyomásgyakorlással.

Fix 3 százalékos hitel: forintra pontosan kiszámolta a kormány, mekkora nettó fizetés kell, hogy fel lehessen venni – videón a meglepő valóság.

Magyarország kormánya kedden a Facebookon közzétett videóban magyarázta el, hogy havonta mekkora összeget kell törlesztőrészletre szánni az új, államilag támogatott jelzáloghitelnél, az Otthon startnál. A videóban a kormány példákon keresztül mutatja be, hogy a felvett összegeknél pontosan mekkora az önerő, mekkora havi nettó jövedelem szükséges, és mekkora lesz a törlesztőrészlet.

Egy 10 milliós hitel esetében az önerő legalább 1,1 millió forint, míg az elvárt legkisebb havi nettó jövedelem 95 ezer forint, ez esetben a törlesztőrészlet jelen állapotban 47 500 forint lenne havonta.

Egy 50 millió forintos hitel esetében nemcsak a felvett összeg, de a többi feltétel is sokszorozódik.

Reális cél lehet „Paks III”

Világos a kormányzati szándék egy újabb telephelyen újabb atomerőművi egységek építésére, ezek pedig kis méretű moduláris reaktorok lesznek. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a hivatalos engedélyezési folyamatokkal együtt reális a 2030-as célkitűzés.

 

Lázár János tartja a szavát, célegyenesben a Volán buszfiatalítási programja

 

A nyáron érkezett 131 új autóbusz után újabb 869 járművel gyarapodik a MÁV-csoport flottája, ugyanis eredményesen zárult a buszbeszerzésre meghirdetett közbeszerzési eljárás. Az év eleji 10 miniszteri vállalás egyike annak az ezer vadonatúj autóbusznak a beszerzése, amelynek köszönhetően a MÁV-csoport Volán-flottája lehet Európa egyik legnagyobb és legfiatalabb közszolgáltatói buszállománya. Ezzel a beszerzéssel 2027-ben már kizárólag légkondicionált autóbuszokkal szállíthatja utasait a MÁV-csoport országszerte, és az autóbuszflotta 60 százaléka hazai gyártású lesz.

 

Döntöttek a németek: naggyá teszik Magyarországot – csak néhány állam képes erre Európában

Hazánk egy nagyon exkluzív európai társaságba lép be. A kulcs a kecskeméti Mercedes nagyberuházása. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be a 40. Forma–1-es Magyar Nagydíj helyszínén, Mogyoródon, ahol bejelentette: Magyarország legnagyobb autógyárát hozza létre a Mercedes.

Az autóipari óriás pénzügyi igazgatója, Harald Wilhelm még február végén beszélt arról, hogy az alacsonyabb bérköltésű országokban zajló termelés arányát 15 százalékról 30 százalékra növelnék. Wilhelm akkor kijelentette, hogy egyik németországi gyárat sem szeretnék bezárni, a cégcsoporton belüli fluktuációval és elbocsátási programmal vágnák vissza költségeiket. Ennek keretében a következő három évben 100 ezer darabbal csökkenthetik a németországi gyártókapacitást, és nagyjából ugyanennyivel, évi 200 ezerre bővíthetik a kecskeméti gyár kapacitását. 

Erőművet épít a BMW Debrecenben – napokon belül indul a beruházás

A BMW Manufacturing Hungary Kft. – bizonyos feltételekkel – kiserőmű létesítésére és a villamosenergia-termelésére vonatkozó összevont engedélyt kapott a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól. A beruházás napokon belül, augusztus 18-án indulna, és 2026 február. 28-án zárulna a nyilvános közlés szerint – írja a Világgazdaság. Az elkészült erőmű,rögtön meg is kezdené a termelést.

A magyarországi BMW további, hasonló beruházásra is készülhet annak alapján, hogy az erőmű neve Debrecen Carport 0260/1. A létesítmény visszwattos lesz, azaz olyan eszközzel fogják ellátni, amely megakadályozza, hogy az általa termelt villamos energia bekerüljön az országos villamosenergia-rendszerbe (VER). Ez azért érdekes, mert valójában a naperőművek és a fix ellátásra képes atom illetve gázerőművek másfajta elven működnek, a megújulók decentralizáltak és inkább a helyi igényeket tudnák kiszolgálni, míg az úgynevezett alaperőművek centralizáltan termelnek, az áram bekerül az országos hálózatba, ahol „szétoszlik” a fogyasztók között. Ezért nem gazdaságos például a sivatagba napelemeket telepíteni.

A várt energetikai hatásfoka 20,70 százalék, ami igen kedvező adat annak fényében, hogy Magyarországon a naperőművek átlagos hatásfoka 16 százalék körüli.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Közeli barátja lökheti szakadékba Magyar Pétert, közeleg a vég

Laci bácsi lesz a hunyó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.