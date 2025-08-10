Megépülhet az M8, ami a vidék M0-sa lesz, a Rayanairnél vizsgálódik a GVH, napelemparkot épít a BMW – heti összefoglaló

Július 25-én tartotta első interaktív videós fórumát Lázár János, amelyre mintegy ezer üzenet, kérdés és észrevétel érkezett. Az építési és közlekedési miniszter hétfőn Krakkó Ákos társaságában ezek közül több konkrét fejlesztési kérdésre válaszolt. Az egyik legfontosabb bejelentése az M8-as gyorsforgalmi úttal kapcsolatban hangzott el – írja a Magyar Nemzet. Lázár János szerint a Dunaújváros és Kecskemét közötti szakasz megépítése a magyar közlekedésfejlesztés egyik legfontosabb beruházása. Az M8-as a főváros déli tehermentesítését szolgálja, és „tulajdonképpen az M0-s nyomvonalával párhuzamosan” fut majd.

Az M8 lehet a vidék M0-sa, ami egyúttal a fővárost is tehermentesíti majd

Fotó: Alexandra Wey / MTI/EPA/KEYSTONE

A miniszter tájékoztatása szerint a környezetvédelmi engedélyek már rendelkezésre állnak, a nyomvonalvitákat pedig rendezték. A beruházás megvalósítása a koncessziós társaság feladata lesz, amelynek minden engedélyt átadtak.

A GVH eljárást indított a Ryanair ellen

Az elmúlt években növekvő számú panasz és bejelentés érkezett a GVH-hoz a légitársaságok gyakorlatait illetően, ezért a versenyhivatal átfogó vizsgálatot indított a hazai repülős szolgáltatók körében. A vizsgálat eredményeként kiderült: a Ryanair feltételezhetően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat, a vásárlók megtévesztésével és pszichés nyomásgyakorlással.

Fix 3 százalékos hitel: forintra pontosan kiszámolta a kormány, mekkora nettó fizetés kell, hogy fel lehessen venni – videón a meglepő valóság.

Magyarország kormánya kedden a Facebookon közzétett videóban magyarázta el, hogy havonta mekkora összeget kell törlesztőrészletre szánni az új, államilag támogatott jelzáloghitelnél, az Otthon startnál. A videóban a kormány példákon keresztül mutatja be, hogy a felvett összegeknél pontosan mekkora az önerő, mekkora havi nettó jövedelem szükséges, és mekkora lesz a törlesztőrészlet.

Egy 10 milliós hitel esetében az önerő legalább 1,1 millió forint, míg az elvárt legkisebb havi nettó jövedelem 95 ezer forint, ez esetben a törlesztőrészlet jelen állapotban 47 500 forint lenne havonta.

Egy 50 millió forintos hitel esetében nemcsak a felvett összeg, de a többi feltétel is sokszorozódik.