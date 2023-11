Sallói István állta a szavát, régi ismerős áll munkába Zalaegerszegen

– Nagyon jó érzés visszatérni, hiszen bár rövid időt töltöttem itt, de nagyon szép eredményeket értünk el, rengeteget kaptam az itteni emberektől, a szurkolóktól és a csapattól is. Bízom benne, hogy most is hasonlóképpen alakul az előttünk álló időszak és rengeteg közös sikert ünnepelhetünk együtt – nyilatkozta a ZTE FC honlapján Márton Gábor. Az edző visszatérését előre vetítette a klubigazható Sallói István hétvégi nyilatkozata: Sallói akkor azt mondta, hogy az előző edző, Boér Gábor lemondása után Mártonnak jó esélyei vannak, hogy visszatérjen Egerszegre.

Márton Gábor Forrás: Nemzeti Sport