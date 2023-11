Sztankovics epésen reagált a Lisztesről szóló kérdésre + videó

– Edzőként hinni kell a saját elképzelésedben és a folyamatos előrelépésben. Az elmúlt hónapban változtattunk a formáción, mostanra minden meccsre megtaláltunk egy működő tervet. A sikerek pedig a játékosok önbizalmán is javítottak, remélem, most már azt is elhiszik, hogy idegenben is képes nyerni a csapat.

A svéd szakember csapata magyar válogatott játékosáról, Kalmár Zsoltról elárulta, hogy a legutóbbi válogatott szünet óta keveset tudott a csapattal edzeni, ezért számít rá csak csereként.

Borítókép: Dejan Sztankovics irányításával egymás után a második vereségét szenvedte el a bajnokságban az FTC (Fotó: Mirkó István)