A Debrecen nem engedte a Paksot a tabella élére lépni

Ajándékot kapott a Paks a Ferencvárostól, igaz, úgy is nézhetjük, hogy a Fehérvártól. A Vidi ugyanis 1-0-ra legyőzte a Groupama Arénában a Fradit, és a 13. forduló utolsó meccsén így a Paksnak egy pont kellett ahhoz Debrecenben, hogy a tabella élére álljon. A mérkőzés elején akadt is lehetősége a vezetés megszerzésére, mert a hazai védelem olykor megzavarodott, ám a 39. percben a Loki jutott előnyhöz: Bódi bal oldalról érkező beadását Loncsar Bárány elé fejelte, ő az ötös bal sarkáról előre dőlve kapura fejelt, Szappanos vetődve védett a bal alsó sarok előtt, az ott ülő, korábban becsúszó Szabó hátán is megpattant a labda, amelyre Vajda Botond érkezett a legjobb ütemben, és egy méterről a bal alsóba lőtt – 1-0.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A paksiak komoly erőfeszítéseket tettek az egyenlítő gólért, de a DVSC nem csak védekezett. Szappanos Péternek muszáj volt megmutatni, hogy nem érdemtelenül tagja a válogatott keretnek, de a másik kapus, Megyeri Balázs is bemutatott néhány bravúrt, a 73. percben egy már-már földöntúlit is. A VAR-nak köszönhetően a hazai csapat megúszott egy tizenegyest, a Paksnak viszont a 88. percben nem volt ekkora szerencséje, a VAR is rábólintott a játékvezető ítéletére. Dzsudzsák Balázs végezte el a büntetőt, Szappanos beleért a labdába, amely róla a lécre pattant éppen Dzsudzsák elé, aki jobbal, 7 méterről jobbal célozta meg a jobb alsó sarkot, de Szappanos ezt a lövést is kivédte. Parádés alakítás volt! A Debrecen azonban így is győzött, a Paks pedig maradt a második helyen.

Borítókép: Okkal örültek a debreceni játékosok, legyőzték a Paksot (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)