Nebojsa Vignjevics kemény kritikával illette több játékosát is + videó

Az Újpest–Puskás Akedémia mérkőzésen eseménydús és izgalmas volt az első félidő, amelynek elején, a 15. percben az Újpest került előnybe Ambrose révén, de négy perc múlva már egyenlítettek is vendégek Favorov góljával, s később a kapufát is eltalálták. A fordulást követően az újpestiek jártak közelebb a gólhoz, de előbb Simon, majd Tajti lövése csattant a bal oldali kapufán. A hajrában a felcsútiak felpörögtek, és a 90. percben egy szöglet utáni lecsorgó labdából meg is szerezték a három pontot érő találatot, újra Favorov volt eredményes (1-2).

Nebojsa Vignjevics okkal lehet dühös (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Vignjevics: Csak villogni akarnak, vagy megmutatni, milyen gyorsak, milyen technikásak

Nebojsa Vignjevics, azt Újpest vezetőedzője a lefújás után a következőket nyilatkozta az M4 Sport kamerája előtt:

Az első félidőben gyakorlatilag a pályán se voltunk, jgaz, hogy mi lőttük az első gólt, de utána leállt a játékunk. A második félidőt jobban kezdtük, akadt néhány lehetőségünk, de nem volt igazi gólhelyzetünk. A végén egy kicsit a szerencse elpártolt mellőlünk, úgyhogy nagyon csalódott vagyok. Messze voltunk attól a játéktól, amit saját magunktól elvárunk. A jelek szerint az égvilágon semmit nem tanultunk az előző találkozóból. Vannak olyan játékosok, akik nem a győzelemért, hanem csak magáért a mérkőzésért lépnek pályára. Csak villogni akarnak, vagy megmutatni, milyen gyorsak, milyen technikásak. Ez nem a megfelelő attitűd.

Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője: – Az utolsó húsz percben azt éreztem, hogy fizikálisan az Újpest fölé kerekedtünk. Szünet után akadt egy tízperces „süket” időszakunk, amikor passzívak voltunk, de a második félidő alapján megérdemelten nyertük meg a mérkőzést még akkor is, ha elég későn jött a győztes gól. Vignjevics érkezésével az Újpest új ritmusba került, veszélyes focit játszik, otthon is nagyon jó meccset játszottunk velük. Remélem, a Ferencváros ellen hazai pályán nyerni tudunk olyan példás munkával, mint amit ma elvégeztünk.

NB I, 13. forduló

pénteken játszották:

MTK–ZTE 2-0 (0-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, jv.: Káprály. Gólszerzők: Kocsis (60.), Thiam (78.)

szombaton játszották:

Diósgyőr–Mezőkövesd 2-0 (1-0), Miskolc, Városi Stadion, jv.: Zierkelbach. Gólszerzők: Edomwonyi (40.), Vallejo (80.).

Újpest–Puskás Akadémia 1-2 (1-1), Szusza Ferenc Stadion, 4187 néző, v.: Vad II., gólszerzők: Ambrose (15.), illetve Favorov (19., 90.).

vasárnapi műsor:

Kisvárda–Kecskemét 13.30

Ferencváros–Fehérvár 16.00

Debrecen–Paks 18.30