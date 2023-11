Dárdai a nyilatkozata alapján mintha már beletörődött volna a sorsába + videó

A találkozó 10. percében a Karlsruhe egy öngóllal szerzett vezetést, de a Hertha még a szünet előtt fordított. A második játékrészben pedig el is dönthette volna a három pont sorsát, de három nagy helyzetet is elpuskázott. A 18 éves Pascal Klemens szép csel után már csak a kapussal állt szemben, de csúnyán a kapu fölé lőtt. A televíziós kamerák mutatták, hogy Dárdai Pál vezetőedző fogja a fejét, alig hiszi, hogy ez megtörténhetett. S ahogy ilyenkor lenni szokott, a kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, a Karlsruhe a 80. percben egyenlített, s a találkozó 2-2-es döntetlenre végződött. A berliniek nagyon peches gólt kaptak, Leon Jensen lövése után a labda két védőn is irányt változtatott. S a vendégeknek még ezután is akadt helyzetük.

Ekkor még örülhetett Dárdai is: Niederlechner fejesével fordított a Hertha (Forrás: X/Hertha BSC)

– Az elején elpazaroltunk huszonöt percet, ez megengedhetetlen, de utána mentálisan talpra álltunk. Sok helyzetünk volt, a második félidőben 3-1 és akár 4-1 is lehetett volna az állás. De végén akár még ki is kaphattunk volna, egy ilyen meccsen a végjáték nagyon rosszul is elsülhet. A legutóbbi két fordulóban két pontot szereztünk, kettőt-kettőt elhullajtottunk. Javítanunk kell, és a nyomás alatt teljesítenünk – nyilatkozta rezignáltan Dárdai Pál, mintha már beletörődött volna a sorsába – most nem tud csodát tenni a Herthával.