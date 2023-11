A két csapat közös története és a Liverpool hazai formája egyaránt sok gólos meccset ígér: a felek korábbi 19 (bajnoki és kupa) találkozóján a Pool egy kivételével mindegyiken és a legutóbbi 16 mindegyikén gólt szerzett.

A Vörösök ebben a szezonban mind a nyolc Anfield-mérkőzést megnyerték a bajnokságban és a kupában, és közben 24 gólt szereztek. Jürgen Klopp fiai ebben a szezonban minden hazai meccsen legalább két gólt szereztek.

Klopp és az építkezés

Jürgen Klopp a Liverpool honlapján fogalmazta meg gondolatait a mérkőzés előtt. – Jól kezdtük a szezont, bár lehetett volna jobban is, de az nagyon örvendetes, hogy még az építkezés időszakában is képesek vagyunk eredményeket elérni. Most a következő lépések megtételéről van szó, és ez valami, ami izgatja a fantáziámat, mert egyértelmű, hogy rengeteg lehetőség van a csapatunkban – mondta a Pool menedzsere.

Szoboszlai és a sikerélmény

Szoboszlai a nyáron érkezett a csapatához, remekül rajtolt a Liverpoolban, gólt lőtt, gólpasszokat adott, szeptember hónap legjobb játékosának választották. Ennél jobban, látványosabban nem is lehetett volna berobbani a világ legerősebb bajnokságában. Szoboszlai az utóbbi pár meccsen talán valamelyest elmaradt a szezon eleji formájától, de a Brentford elleni meccs tökéletes lehetőség arra, hogy lendületet vegyen a soron következő feladataira, a november 16-i Bulgária és a november 19-i Montenegró elleni sorsdöntő Eb-selejtezőkre.