Dárdai Pál elárulta, mennyit keres Berlinben – ezt ki gondolta volna?!

Tavaly a Schalke és a Hertha esett ki az élvonaltból, és jelenleg nem úgy néz ki, hogy harcban lesznek a feljutásért. A másodosztályban a 11. forduló után a Schalke csak a 16., jelen állás szerint innen is kizuhanna, azonban Berlinben sem örülhetnek a csapat kilencedik helyének. A fővárosiaknak öt győzelmük és hat vereségük van, és a kilencedik helyük annak tükrében egyébként nem is rossz, hogy Dárdai Pál alakulata három vereséggel kezdte a bajnokságot, és ezeken a meccseken gólt sem szerzett. Azóta javult a helyzet, a Hertha a legutóbbi fordulóban hazai pályán 3-1-re nyert a Paderborn ellen. A tréner középső fia, Dárdai Márton alapember a Herthában, de a csapat tagja Dárdai Palkó és Dárdai Bence is.

Dárdai Márton Fotó: EPA/Clemens Bilan

Dárdai Pál beéri a korábbi fizetése negyedével

Évekig szórták ki az ablakon a tízmilliárdokat a semmire Dárdai Pál imádott klubjánál, bármiféle eredmény nélkül. Az „eredmény”: mindvégig harc a bennmaradásért, edzőváltások sorozata, végül csődközeli helyzet, eladósodás és kiesés a német Bundesliga élvonalából. Ilyen helyzetben próbálja megállítani a zuhanást a berliniek magyar klubikonja, Dárdai Pál, aki első edzői megbízatásakor (2015–19) még nemzetközi kupaszereplésekig vezette a csapatát, másodszor (2021) benntartotta, most, harmadik nekifutásra pedig igyekszik újjáépíteni és visszajuttatni az első osztályba – írja a Bors, és idézi Dárdai Pált, aki elárulta, hogy a fizetése a negyede annak, mint amennyit korábban folyósított neki a Hertha.

A lap emlékeztet rá, hogy Dárdai Pál első vezetőedzői munkája során 900 ezer eurós (mai árfolyamon 344 millió forint) évi fizetésről szóltak a német sajtóhírek, ezzel a mezőny utolsó harmadához tartozott a Bundesliga-edzők között. Tavasszal is körülbelül ennyit kapott volna sikerprémiummal együtt, ha benntartotta volna a csapatot az élvonalban.

Borítókép: Dárdai Pál a legutóbbi fordulóban győzelemnek örülhetett (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)