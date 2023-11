Szoboszlai Dominiknek nem ízlett az új szerepkör, le is húzták + videó

A szerda éjjel véget ért találkozón a vendégeknél Szoboszlai Dominik, a hazaiaknál Kerkez Milos is ott volt a kezdőben, utóbbi végig is játszotta a mérkőzést, a Liverpool légiósa pedig 76 perc játéklehetőséget kapott, akkor Gravenberch érkezett a helyére. Jürgen Klopp vezetőedző az Európa-ligában és a Ligakupában is szeret kísérletezgetni, illetve a kulcsembereit pihentetni, s lehetőséget ad a fiataloknak. Így például most a védelembe bekerült a mindössze húszéves angol Jarell Quansah, aki remekül helytállt, a Liverpoolecho 9-es osztályzatot adott neki, a lap szerint egyértelműen ő volt a mezőny legjobbja. A Bornemouth hiába próbálta nála áttörni a védelmet, Quansah magabiztos volt, jól hozta ki a labdákat, nagyszerű teljesítményt nyújtott – áll az indoklásban.

Szoboszlai Dominik (Forrás: X/Liverpool FC)

„Szoboszlai kezdetben kissé elveszettnek tűnt a jobb szélen”

Kloppnak az a húzása viszont láthatóan nem jött be, hogy Szoboszlai Dominik számára új feladatot adott, a középpályást a csatársorba tette. A Liverpoolecho is csak 6-os osztályzatot adott neki, rajta kívül még Cimikasz és Endo kapott ilyen értékelést a kezdőcsapat tagjai közül.

„Kezdetben kissé elveszettnek tűnt a jobb szélen, de volt egy veszélyes lövése. A második félidőben visszatért szokásos középpályás szerepébe, de nem volt hatékony” – írja a liverpooli lap.

(A nap során egyébként megtudhattuk, hogy Szoboszlai rangos elismerésben részesült, a WhoScored szakportálnál bekerült a Premier League 2023–2024-es idényének októberi álomcsapatába, a Liverpoolból egyedüliként.)

A csapat teljes bizonyítványa a Bornemouth elleni meccsen:

Caoimhin Kelleher 7

Joe Gomez 7

Joel Matip 7

Jarell Quansah 9

Kosztasz Cimikasz 6

Wataru Endo 6

Harvey Elliott 7

Curtis Jones 8

Szoboszlai Dominik 6

Mohamed Szalah 7

Cody Gakpo 7

cserék:

Darwin Núnez (Elliott helyett, 61. perc) 8

Alexis Mac Allister (Jones helyett, 61.) 7

Trent Alexander-Arnold (Endo helyett, 61.) 7

Ryan Gravenberch (Szoboszlai helyett, 76.) 6

Diogo Jota (Gakpo helyett, 81.) –

A Liverpool góljait Gakpo és Darwin Núnez szerezte. Utóbbi találata parádés lett:

Straight out of the top drawer from @Darwinn99 😮‍💨 pic.twitter.com/AIXqdjSH4w — Liverpool FC (@LFC) November 2, 2023

A mérkőzés összefoglalója, Szoboszlai lövése, amelyből majdnem gól lett, 3:30-nál:

A Ligakupa negyeddöntőjében a Liverpool azt a West Ham Unitedet fogadja majd az Anfielden, amely tegnap este 3-1-es győzelemmel búcsúztatta az Arsenalt. A további párosítások: Everton–Fulham, Chelsea–Newcastle United, Port Vale (III.)–Middlesbrough (II.).

Borítókép: Ez most nem Szoboszlai Dominik meccse volt (Forrás: X/Liverpool FC)