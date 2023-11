A Kisvárdán nem segített az edzőváltás sem, megint kikapott

A héten edzőt váltott a tabella utolsó helyén álló Kisvárda. Mátyus János önként távozott, mondván, nem tud kellően segíteni a csapatnak, a klub pedig belülről oldotta meg az edzőkérdést, az eddig az utánpótlásban dolgozó Feczkó Tamás vette át a Kisvárda irányítását. Azonnal nagy feladat előtt állt, hiszen az előző bajnokság ezüstérmese, a Kecskemét látogatott el a városba.

Feczkó Tamás nehéz feladatra vállalkozott Fotó: Kisvárdafc.hu

– A szakmai kérdéseket illetően Révész Attila sportigazgatóval együtt konzultáltunk, remélhetőleg a győztes taktikát dolgoztuk ki, de a játékosoké lesz a főszerep – nyilatkozta Feczkó Tamás a mérkőzés előtt. – Egy biztos, olyan nem fordulhat elő, hogy a párharcokban alulmaradjunk, a helyzetünk sem teszi lehetővé, hogy könnyen adjuk magunkat, meg kell harcolni az úgynevezett második labdákért. Csakis akkor válhat a Várkerti Stadion igazi katlanná, ha ezeket az erényeket csillogtatjuk. Hazai pályán, szurkolóink segítségével nem lehet más célunk, mint a győzelem.

Várdai szempontból jól indult a találkozó, a 9. percben Baloghot nem tudták szerelni hárman sem a tizenhatos előtt, a passz után Melnik remekül adott be jobbról, a kapu túlsó, azaz jobb sarka a elől, két méterről Mario Ilievszki a kapu közepébe fejelte a labdát – 1-0. Ezután változatos játék zajlott a pályán, a vendégeknek akadtak egyenlítési lehetőségei, de ez csak az első félidő hosszabbításában jött össze, miután játékvezető hosszas videózás után tizenegyest ítélt a javukra, amelyet Horváth Krisztofer magabiztosan értékesített a labdát a léc alá bombázva – 1-1.

Fotó: Kovács Péter / Nemzeti Sport

A szünetet követően is a KTE volt az aktívabb, és a 68. percben meg is fordította az eredményt: Horváth bal oldalról érkező szöglete után Belényesi középre fejelte a labdát a túlsó sarok elől, onnan pedig Vágó Levente hat méterről jobbal a kapu közepébe lőtt – 1-2. Ezzel el is dőlt a mérkőzés, mert a Kisvárda erejéből nem futotta az egyenlítésre, és az újabb vereségével maradt az utolsó helyen.

NB I, 13. forduló Péntek: MTK–ZTE 2-0 (0-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, jv.: Káprály. Gólszerzők: Kocsis (60.), Thiam (78.) Szombat: Diósgyőr–Mezőkövesd 2-0 (1-0), Miskolc, Városi Stadion, jv.: Zierkelbach. Gólszerzők: Edomwonyi (40.), Vallejo (80.). Újpest–Puskás Akadémia 1-2 (1-1), Szusza Ferenc Stadion, 4187 néző, jv.: Vad II., gólszerzők: Ambrose (15.), illetve Favorov (19., 90.). Vasárnap: Kisvárda–Kecskemét 1-2 (1-1), Kisvárda, 1876 néző, jv.: Káprály. Gólszerzők: Ilievszki 9., illetve Horváth K. (45+2.), Vágó (68.) Ferencváros–Fehérvár 16.00 (M4 Sport) Debrecen–Paks 18.30 (M4 Sport)

Borítókép: A kecskemétiek nem akarták odaadni a labdát a hazai játékosoknak (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)