Bejött a sejtés: Zalaegerszegen menesztették Boér Gábor vezetőedzőt

Így is lett: a ZTE vasárnap délután bejelentette, hogy megköszönte Boér Gábor eddigi munkáját, akinek így valóban másodszor is távoznia kell a zalaegerszegi kispadról. A 40 éves vezetőedző először 2020 nyarán kapott lehetőséget a klubtól, de 2021 márciusában közös megegyezéssel felbontották a szerződését. Két hónappal később az élvonalból kiesett Budafok irányítását vette át, októberben azonban onnan is mennie kellett, a szlovén NK Nafta 1903 csapatánál kötött ki, majd az idén április végén tért vissza Zalaegerszegre a menesztett Ricardo Moniz helyére, és néhány nappal később a ZTE megnyerte a Magyar Kupát.

A ZTE jelenleg tizenhárom forduló után a 10. helyen áll az NB I tabelláján, a klub hétfőn nevezi meg Boér Gábor utódját.

Borítókép: Boér Gábornak másodszor sem jött a sikeres szereplés Zalaegerszegen (Fotó: (Fotó: Zalai Hírlap/Pezzetta Umberto)