Boér Gábornak talán másodszor is el kell hagynia a ZTE kispadját

A ZTE szurkolói a mennyországban érezhették magukat idén május 3-án. Csapatuk bukdácsolt ugyan a bajnokságban, a kiesés ellen harcolt, de később megúszta azt, ám azon az estén ez nem számított, hiszen a Zalaegerszeg megnyerte a Magyar Kupát. Nyilván Végh Gábor, a klub tulajdonosa is rendkívül boldog volt azon az estén, és elsősorban nem azon jártak a gondolatai, hogy ő egy dobogóért harcoló csapatot szeretne építeni zömmel magyar fiatalokból, akik értéket képviselnek a játékospiacon.

Forrás: ZTE/Facebook

Alig több mint egy héttel a kupasiker előtt egyébként elköszönt Ricardo Moniztól, és visszahozta a kispadra Boér Gábort, akit 2021 márciusában menesztett onnan. A fiatal vezetőedzővel együtt visszatért a sportigazgatói posztra Sallói István is, és a nyáron az erősítéseknél a tulajdonos egy, a klub honlapjának adott interjúban megerősítette, hogy a célok nem változtak a klubnál. Ehhez képest a ZTE szereplése nem arról árulkodik, hogy esélye lenne a dobogó közelébe jutni. Az első nyolc fordulóban a csapat mindössze egyetlen meccset tudott megnyerni, öt vereséget szenvedett, és azóta sem tudott lábra állni, bár az azóta eltelt öt körben két sikert is elért. Különösen feltűnő, hogy a hat hazai mérkőzéséből mindössze egyen szerezte meg a három pontot, és összességében úgy áll a tabella tizedik helyén, hogy ha szombaton a Mezőkövesd győzni tudna Diósgyőrött, akkor a ZTE egy hellyel hátrébb, azaz kiesést jelentő helyre csúszik vissza.

A ZTE játékosai szoronganak?

A nyár végén a klub már átélt egy kisebb válságot. Akkor, a Diósgyőrtől elszenvedett vereség után Végh Gábor rendkívüli szurkolói ankétot hívott össze, mert kiborította drukkerek reagálása. Akkor a klub honlapjának a beszámolója szerint többek között ezt mondta: „Elmondanám, hogy nem kötelező nekem itt lenni, mégis itt vagyok. Nem fogom elviselni azt, amilyen stílus kezd eluralkodni a szurkoló berkekben. Ha ezen a stíluson közösen tudtok változtatni, akkor folytatom és maradok, ha nem, akkor abbahagyom tisztelettel.” Ezen az ankéton természetesen szóba került a gyenge szereplés is, és Sallói István így kért türelmet: „Az, hogy nincs jelen pillanatban hat pontunk az NB I-ben azért van, mert nincs egy olyan rutinosabb játékosunk, aki befejezné a helyzeteket. Ezért hozunk most idősebb, rutinosabb játékosokat. A fiatalok mennek, dolgoznak, szívüket-lelküket beleteszik, de limitáltak azok a képességek, amik kellenek egy meccs megnyeréséhez, de eddig mindig megoldották a feladatot és bízom benne, hogy idén is meg fogják.”

A ZTE játékosai szomorúan sétáltak le az MTK pályájáról. Fotó: Török Attila

Pénteken este, a 13. forduló első találkozóján a csapat az ugyancsak gödörben lévő MTK otthonában kapott ki 2-0-ra, és az újabb vereség után Boér Gábor ezt nyilatkozta:

– Ha jól számoltam, a tizenharmadik gólt kaptuk rögzített játékhelyzet után ebben a bajnokságban, pedig már kipróbáltunk mindent, hogyan működhetne jobban az ilyen akciók elhárítása. De ezek szerint mindig van annyi figyelmetlenség, hogy gólt kapjunk. Ennél is nagyobb baj volt, hogy talán egyetlen nagy helyzetünk sem volt ezen a mérkőzésen… Rendkívül passzívak voltak a játékosok, az üres területekre nem futottak be, a mélységi indításokat sem vállalták a védők vagy a védekező középpályások, így Yohan Croizet-nak egészen vissza kellett lépnie a labdáért. Természetesen értem, ha egy-egy játékos szorong, ha a tabellára pillant, de ennyire passzívan és bátortalanul akkor sem lehet futballozni.

A ZTE nem sok veszélyt jelentett az MTK kapujára sem. Fotó: Török Attila

Az M4 Sport riportere a mérkőzés előtt is beszélgetett Boér Gáborral, akinek megemlítette, hogy azt hallani, hogy a vesztes csapat vezetőedzőjének a sorsát befolyásolja majd a végeredmény, mire a fiatal szakember lényegében azt felelte, hogy ez benne van a pakliban, ilyen a futball. Nos, a Zalaegerszeg vereséget szenvedett, ráadásul a válogatott Európa-bajnoki selejtezői miatt most két hét szünet következik a bajnokságban, azaz megfelelő az időzítés arra, hogy a klub március után ismét más kezébe adja a csapat irányítását.

Borítókép: Boér Gábor nincs könnyű helyzetben a ZTE kispadján (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)