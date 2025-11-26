Egymásnak ellentmondó tanúvallomások az Árpád hídi gázolás tárgyalásán

Ahogyan arról annak idején a Magyar Nemzet is beszámolt róla, 2023. július 1-jén hajnalban, az Árpád hídon két nagy teljesítményű autó versenyzett egymással, amikor B. Dávid, a Mercedes sofőrje, mintegy 150 kilométeres óránkénti sebességgel száguldva elvesztette az uralmát a járműve felett. A feltuningolt AMG Mercedes fékezés nélkül nekivágódott a járdát övező szalagkorlátnak, átszakította azt, és leszakította egy ott szabályosan haladó kerékpáros mindkét lábát. Az Árpád hídi gázolás áldozata, a 26 éves biciklis a kórházba szállítás közben meghalt.

Belehalt súlyos sérüléseibe az Árpád hídi gázolás vétlen áldozata Fotó: Mihádák Zoltán/MTI

A Mercedes az ütközés következtében a tetejére borult, majd nekicsapódott a vele versenyző BMW. A két autóvezetőt a tűzoltók vágták ki feszítő-vágó berendezéssel a járművükből, mindkettejüket súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A karambolban a Mercedes és a BMW sofőrje is súlyosan megsérült

Fotó: Mihádák Zoltán/MTI

Az „Árpád hídi gázolás” néven elhíresült szörnyű baleset ügyében idén szeptember 2-án előkészítő ülést tartottak, ezen mindkét férfi elismerte a bűnösségét, de a tárgyaláshoz való jogukról nem mondtak le. Az elsőrendű vádlott B. Dávid azt vitatta, hogy nem alkalmas a gépjárművezetésre, a másodrendű vádlott, L. Márton pedig azt, hogy gyorsulási versenyen vett volna részt.

Szerdán folytatódott az Árpád hídi gázolás pere

A november 26-án megtartott tárgyaláson történtekről az Origo.hu azt írta: a karosszérialakatosként dolgozó B. Dávid elismerte, hogy rendszeres résztvevője volt a gyorsulási versenyeknek, de azt következetesen tagadta, hogy a balesetkor versenyeztek volna.

A szintén megnövelt teljesítményű BMW-t vezető L. Márton nem kívánt a kérdésekre válaszolni, de azt elmondta, hogy nagyon sajnálja a történteket. Ahogy fogalmazott:

A vallomásomat fenntartom, nem kívánok a kérdésekre válaszolni. A bűnösségem elismerem. Őszintén megbántam és sajnálom azt, ami történt. A megengedett sebességet nem szoktam túllépni. Fékeztem, de olajos volt az út, ami miatt nem tudtam megállni, ezért mentem neki Dávidnak. Tőle bocsánatot kérek.

A tanúvallomásokból kiderült, hogy a többség nem ismerte B. Dávidot, viszont L. Mártont igen, és a balesetet megelőzően együtt vacsoráztak. Az összes tanú azt állította, hogy a két autó nem versenyzett, ám azt egyikük sem tudta megmagyarázni,, hogy miért az Árpád hídon keresztül mentek haza, hiszen ennél voltak jóval rövidebb útvonalak is számukra. Az ügy akkor vett fordulatot, amikor a bíróság azt a tanút szólította, aki csak szimpla résztvevője volt a forgalomnak. Ő a vallomásában határozottan állította: a Mercedes és a BMW igenis versenyzett egymással.