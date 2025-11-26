FCSBRomán Labdarúgó-szövetségSzondy ZoltánPuskás Akadémia

Bravúros magyar győzelem Bukarestben, a Román Labdarúgó-szövetség elnöke előtt

A Puskás Akadémia csapata 2-1-re győzött szerdán a román FCSB vendégeként a labdarúgó UEFA Ifjúsági Liga harmadik fordulójának első mérkőzésén. A Puskás Akadémia 0-1-ről fordított a meccsen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 20:26
A Puskás Akadémia ifjúsági csapata, valamint a magyar szurkolók Forrás: Facebook/Puskás Akadémia
Európai léptékkel is színvonalas mérkőzést láthattak azok, akik kilátogattak szerda délután a bukaresti Buftea Labdarúgóközpontba. Magyar szemmel külön szívmelengető részlet, hogy Szondy Zoltán klubelnök szervezésében a csíkszeredai labdarúgó-akadémia közel félszáz lelkes szurkolóval buzdította az anyaországi csapatot. Az akadémisták dobbal és zászlókkal jelentek meg a lelátón, az utolsó percig énekeltek és remek hangulatot teremtettek a csípős hidegben, ez pedig hatalmas erőt adott a mieinknek. A vendéglátók sem vették félvállról a dolgot, hiszen a Román Labdarúgó-szövetség elnöke és több magas beosztású vezető is a helyszínen tekintette meg a mérkőzést – áll a Puskás Akadémia honlapjára felkerült beszámolóban.

Bravúros győzelmet aratott a Puskás Akadémia (Forrás: Facebook/Puskás Akadémia)
Puskás Akadémia: 0-1 után 2-1-es siker az FCSB ellen

A jó iramú meccsen az első félidőben nem született gól, nem sokkal a fordulás után pedig vezetést szerzett a román gárda, a 49. percben Alexandru Stoian találatával (1-0). Az 58. percen Magyarics a bal oldalon megvert két védőt, betört a tizenhatosra, a visszapasszból pedig a második hullámban érkező Varga Zsombor egyenlített. (1-1). Mondovics kapufája után a 72. perben a fordítás is összejött: egy labdaszerzés után Krupa Zsolt jobbról cselezett befelé, majd 18-ról ballal óriási gólt ragasztott a román kapuba (1-2).

Ifjúsági Liga, bajnoki ág, 3. forduló, első mérkőzés: FCSB (román)–Puskás Akadémia 1-2 (0-0).

A visszavágóra két hét múlva kerül sor. A felcsútiak az előző körben a norvég Brann Bergent búcsúztatták.


 

