A Liverpool a szurkolói idegével játszott délután a PSV elleni esti BL-meccs előtt

Az egyik legígéretesebb magyar futballtehetség, a 16 éves Farkas Erik már a Liverpool U21-es csapatában is bemutatkozott. A korábbi hírek arról szóltak, hogy a Manchester City és a Chelsea is szívesen látná a soraiban a szegedi születésű játékost, akit az edzői az Aranylabda-győztes horvát legendához, Luka Modrichoz és a Manchester City portugál klasszisához, Bernardo Silvához hasonlítanak. A Liverpool azonban világossá tette, hogy fontos számára Farkas Erik, aki korosztályos szinten egyelőre nem a magyar válogatottban szerepel, hanem az angol U17-es csapatban kap meghatározó szerepet.

Farkas Erik egyre jobban szerepel a Liverpool utánpótláscsapataiban (Forrás: instagram.com/lfc.academy)

Farkas Erik édesapja tárgyalt az MLSZ vezetőivel

Édesapja, Farkas Csaba szeptemberben az Origónak arról beszélt, hogy még tavaly leültek beszélgetni a Magyar Labdarúgó-szövetség vezetőivel, és baráti, őszinte beszélgetést folytattak, de a részletekről nem szeretne beszélni. „Azt tudom mondani, hogy nagyon korrekt, nyílt hangulatú eszmecsere volt” – fogalmazott Farkas Csaba.

A Liverpool az ifjúsági BL-ben 1-0-ra nyert a PSV ellen

Farkas Erik az ifi BL-ben most először került be a Liverpool keretébe, az U19-esek közé, és szerdán a cserék között kapott helyet a PSV Eindhoven elleni hazai mérkőzésen.

A Liverpool nagyon „kicentizte”, de Trent Kone-Doherty 90. percben szerzett góljával 1-0-ra megnyerte a meccset, s Rob Page csapata ezzel bebiztosította a továbbjutását. A szakvezető a kispadon ülő nyolc játékosa közül kettőt cserélt be, de Farkas Erik nem volt köztük.

Az 1-0-s győzelem után persze a Liverpool szurkolói abban bíznak, hogy 21 órakor a „nagyok”, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és a többiek is legyűrik a PSV-t.