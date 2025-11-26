LiverpoolblFarkas Erikfarkas CsabaLuka Modric

A Liverpool a szurkolói idegével játszott délután a PSV elleni esti BL-meccs előtt

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában a Liverpool ma este hazai pályán 21 órakor játszik a PSV Eindhoven csapatával. Előtte délután az ifjúsági BL-ben is összecsapott a két klub U19-es együttese, és a Liverpool ifi BL-keretébe most először került be a még csak 16 éves Farkas Erik. A fiatal teheség a kispadról nézte, hogy a Liverpool egy 90. percben szerzett góllal 1-0-ra nyer a PSV ellen. Most pedig már Szoboszlai Dominikékon van a sor!

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 18:10
A Liverpool az ifjúsági BL-ben nyert a PSV ellen Forrás: Liverpoolfc.com
Az egyik legígéretesebb magyar futballtehetség, a 16 éves Farkas Erik már a Liverpool U21-es csapatában is bemutatkozott. A korábbi hírek arról szóltak, hogy a Manchester City és a Chelsea is szívesen látná a soraiban a szegedi születésű játékost, akit az edzői az Aranylabda-győztes horvát legendához, Luka Modrichoz és a Manchester City portugál klasszisához, Bernardo Silvához hasonlítanak. A Liverpool azonban világossá tette, hogy fontos számára Farkas Erik, aki korosztályos szinten egyelőre nem a magyar válogatottban szerepel, hanem az angol U17-es csapatban kap meghatározó szerepet. 

Farkas Erik egyre jobban szerepel a Liverpool utánpótláscsapataiban (Fotó: instagram.com/lfc.academy)
Farkas Erik édesapja tárgyalt az MLSZ vezetőivel

Édesapja, Farkas Csaba szeptemberben az Origónak arról beszélt, hogy még tavaly leültek beszélgetni a Magyar Labdarúgó-szövetség vezetőivel, és baráti, őszinte beszélgetést folytattak, de a részletekről nem szeretne beszélni. „Azt tudom mondani, hogy nagyon korrekt, nyílt hangulatú eszmecsere volt” – fogalmazott Farkas Csaba.

A Liverpool az ifjúsági BL-ben 1-0-ra nyert a PSV ellen

Farkas Erik az ifi BL-ben most először került be a Liverpool keretébe, az U19-esek közé, és szerdán a cserék között kapott helyet a PSV Eindhoven elleni hazai mérkőzésen.

 

A Liverpool nagyon „kicentizte”, de Trent Kone-Doherty 90. percben szerzett góljával 1-0-ra megnyerte a meccset, s Rob Page csapata ezzel bebiztosította a továbbjutását. A szakvezető a kispadon ülő nyolc játékosa közül kettőt cserélt be, de Farkas Erik nem volt köztük.

Az 1-0-s győzelem után persze a Liverpool szurkolói abban bíznak, hogy 21 órakor a „nagyok”, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és a többiek is legyűrik a PSV-t.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

