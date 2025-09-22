Szoboszlai fontos szerepe ellenére a magyar válogatott pórul járhat a Liverpool-játékos ügyében

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett Farkas Erik Leonárd is a Liverpool magyar csillaga, igaz, egyelőre még más szinten. A korábbi hírek arról szóltak, hogy a Manchester City és a Chelsea is szívesen látná a soraiban a szegedi születésű játékost, akit az edzői az Aranylabda-győztes horvát legendához, Luka Modrichoz és a Manchester City portugál klasszisához, Bernardo Silvához hasonlítanak. A Liverpool azonban az U21-es csapatban adott lehetőséggel világossá tette, hogy fontos számára Farkas Erik, aki korosztályos szinten egyelőre nem a magyar válogatottban szerepel, hanem az angol U17-es csapatban kap meghatározó szerepet.

A Liverpool ifjú magyar tehetsége, Farkas Erik már az angol válogatott U17-es csapatában is pályára lépett (Fotó: The England Academy)

A Liverpool mély vízbe dobta Farkas Eriket

Farkas Csaba az Origo Sportnak adott interjújában elárulta, hogy fiát heti két alkalommal kiveszik az iskolából, és külön foglalkozást vezényelnek neki. A klub vezetése egyértelművé tette, hogy Erik a liverpooli akadémia kiemelt tehetsége, aki a Liverpool U21-es csapatában is bemutatkozott, ráadásul kezdőként, a klasszikus tízes pozícióban, ami miatt Farkas Csaba picit aggódott.

– Őszintén szólva én talán óvatosabb lettem volna, de a klub bátran bedobta a mély vízbe. Erik pedig bizonyított. Ezzel is jelezték, hogy hosszú távon számolnak vele – hangsúlyozta Farkas Csaba, aki hozzátette, hogy következő években dől el, hogy Erik milyen módon törhet be a felnőtt futball világába. A fiú apja szerint viszont az a legfontosabb, hogy a Liverpool figyeli és számít rá. A magyar szurkolókat viszont leginkább az a kérdés foglalkoztathatja, hogy Farkas Erik vajon egyszer magára fogja-e ölteni a magyar címeres mezt.

Farkas Erik: angol vagy magyar válogatott?

Bár Erik az angol utánpótlás-válogatottban szerepel, a család továbbra is büszkén vállalja magyarságát.

Mi magyar emberek vagyunk, szeretjük és tiszteljük az országunkat. Mindenki tudja rólunk, hogy magyar család vagyunk. Ez büszkeséggel tölt el minket

– mondta az édesapa, de a kérdés ezzel együtt megválaszolatlan, hogy később szívesen szerepelne-e Erik a magyar válogatottban.