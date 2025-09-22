Liverpoolszoboszlai domimikFarkas ErikMLSZPremier LeagueAston Villa

Szoboszlai fontos szerepe ellenére a magyar válogatott pórul járhat a Liverpool-játékos ügyében

Az egyik legígéretesebb magyar futballtehetség, Farkas Erik már a Liverpool U21-es csapatában is bemutatkozott, s egyelőre angol utánpótlás-válogatott. A fiatal játékos édesapja testközelből láthatja, amint két fia is lassan berobban az angliai felnőttfutballba. Farkas Csaba szerint Erik pályafutása most fordulópontjához érkezett, és ebben óriási szerepet játszik Szoboszlai Dominik is.

2025. 09. 22. 9:53
Forrás: Mondial Football Montaigu
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett Farkas Erik Leonárd is a Liverpool magyar csillaga, igaz, egyelőre még más szinten. A korábbi hírek arról szóltak, hogy a Manchester City és a Chelsea is szívesen látná a soraiban a szegedi születésű játékost, akit az edzői az Aranylabda-győztes horvát legendához, Luka Modrichoz és a Manchester City portugál klasszisához, Bernardo Silvához hasonlítanak. A Liverpool azonban az U21-es csapatban adott lehetőséggel világossá tette, hogy fontos számára Farkas Erik, aki korosztályos szinten egyelőre nem a magyar válogatottban szerepel, hanem az angol U17-es csapatban kap meghatározó szerepet. 

A Liverpool ifjú magyar tehetsége Farkas Erik már az angol válogatott U17-es csapatában is pályára lépett.
A Liverpool ifjú magyar tehetsége, Farkas Erik már az angol válogatott U17-es csapatában is pályára lépett (Fotó: The England Academy)

A Liverpool mély vízbe dobta Farkas Eriket

Farkas Csaba az Origo Sportnak adott interjújában elárulta, hogy fiát heti két alkalommal kiveszik az iskolából, és külön foglalkozást vezényelnek neki. A klub vezetése egyértelművé tette, hogy Erik a liverpooli akadémia kiemelt tehetsége, aki a Liverpool U21-es csapatában is bemutatkozott, ráadásul kezdőként, a klasszikus tízes pozícióban, ami miatt Farkas Csaba picit aggódott.

– Őszintén szólva én talán óvatosabb lettem volna, de a klub bátran bedobta a mély vízbe. Erik pedig bizonyított. Ezzel is jelezték, hogy hosszú távon számolnak vele – hangsúlyozta Farkas Csaba, aki hozzátette, hogy következő években dől el, hogy Erik milyen módon törhet be a felnőtt futball világába. A fiú apja szerint viszont az a legfontosabb, hogy a Liverpool figyeli és számít rá. A magyar szurkolókat viszont leginkább az a kérdés foglalkoztathatja, hogy Farkas Erik vajon egyszer magára fogja-e ölteni a magyar címeres mezt.

Farkas Erik: angol vagy magyar válogatott?

Bár Erik az angol utánpótlás-válogatottban szerepel, a család továbbra is büszkén vállalja magyarságát.

Mi magyar emberek vagyunk, szeretjük és tiszteljük az országunkat. Mindenki tudja rólunk, hogy magyar család vagyunk. Ez büszkeséggel tölt el minket 

– mondta az édesapa, de a kérdés ezzel együtt megválaszolatlan, hogy később szívesen szerepelne-e Erik a magyar válogatottban.

A Liverpool magyar játékosa Farkas Erik egyre jobban szerepel az angol bajnok utánpótláscsapataiban.
A Liverpool magyar játékosa, Farkas Erik egyre jobban szerepel az angol bajnok utánpótláscsapataiban (Fotó: instagram.com/lfc.academy)

– Tavaly leültünk a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetőivel, és egy baráti, őszinte beszélgetést folytattunk, de a részletekről most nem szeretnék beszélni. Azt tudom mondani, hogy nagyon korrekt, nyílt hangulatú eszmecserék voltak – fogalmazott Farkas Csaba, aki hozzátette, hogy az angol szövetség ugyanakkor rendkívül határozott Erik ügyében: már most kulcsjátékosként kezelik, s bármi is történjen, Erikre hosszú távon számítanak.

Labdaszedőként Szoboszlai Dominikot figyeli

Az apa szerint Erik pályafutása most fordulópontjához érkezett.

Egy ország figyeli, mi lesz a sorsa. Nekünk az a feladatunk, hogy reálisan, és megfelelő szakmai felkészültséggel kezeljük a helyzetet. Az elkövetkező két év fontos időszak lehet a fejlődése szempontjából, hogy a nemzetközi felnőtt futballba be tudjon lépni 

– mondta el Farkas Csaba, aki azt sem titkolja, hogy Szoboszlai Dominik személye különös hatással van Erikre.

Labdaszedőként testközelből figyelheti, látja, milyen karakter kell ahhoz, hogy valaki világklasszis legyen. Ez inspirálja őt

– fogalmazott az apa, aki Erik bátyjára, Patrikra is büszke, aki az angol másodosztályú Blackburn U21-es csapatában szerepel.

– Patrik jó úton halad, edzett már a felnőttekkel is, de a szintlépés nehezebb számára. Fizikailag kiemelkedő adottságai vannak, és bízom benne, hogy fél éven belül megkapja a lehetőséget a felnőtt futballban. Hívták a League Two-ba, de a Blackburn jelezte, szeretnék, ha maradna, mert számítanak rá – zárta gondolatait Farkas Csaba.

 

 

 

