Harry Kane a megalázásáról beszélt a Bayern München londoni fellépése előtt

A Bajnokok Ligája alapszakaszában három csapat nyerte meg az első négy meccsét: a Bayern München, az Arsenal és az Internazionale, és ebben a sorrendben foglalták el a tabella első három helyét. A németeknek és angoloknak még a gólkülönbségük is megegyezik, plusz tizenegy. A Bayern a 14 lőtt gólja mellett hármat kapott, az Arsenal „csak” tizenegyszer talált be, ám a 36 csapat egyetlenjeként még nem kapott gólt. Mindkét együttes magabiztosan vezet hazája bajnokságában. A Bayern a Bundesligában 11 mérkőzésen tíz győzelmet és egy döntetlent jegyez, míg az Arsenal mérlege a Premier League-ben így néz ki: kilenc győzelem, két döntetlen, egy vereség. Az Ágyúsok azonban most a „BL-mumusukkal” találkoznak, amelyet 2015. október 20. óta nem tudtak legyőzni a legrangosabb európai kupasorozatban: öt meccsen egyetlen döntetlen mellett négyszer kaptak ki a bajor együttestől. A német riválisok egyébként sem a kedvencei az Arsenalnak, amely a legutóbbi kilenc, német gárda elleni mérkőzéséből mindössze kettőt tudott megnyerni, hatot elveszített, egyszer döntetlent játszott.

Eberechi Eze és az Arsenal padlóra küldte a Tottenham csapatát (Fotó: BEN STANSALL / AFP)

Jó főpróbát tartott az Arsenal és a Bayern München is

Mikel Arteta együttese a PL-ben a vasárnap játszott észak-londoni rangadón Eberechi Eze mesterhármasának is köszönhetően hazai pályán 4-1-re verte a Tottenham Hotspurt. A mai meccsre a Vincent Kompany által irányított Bayern is bajnoki sikerrel hangolt, a két góllal és három gólpasszal kitűnt Michael Olise vezérletével 6-2-re verte otthon a Freiburgot. Londonban ugyanakkor az angol válogatott Harry Kane is nyerőember lehet, ő ugyanis minden versenysorozatot figyelembe véve 21 meccsen 15-ször volt eredményes az Arsenallal szemben. A Londonban született Kane neve a Tottenhammel forrt össze, s már 2004-től, 11 éves korától a Spurs akadémiáján pallérozódott. Ám előtte az Arsenalnál próbálkozott, ahonnan azért tanácsolták el, mert úgy ítélték meg, hogy kövér… Kane erről a Freiburg elleni meccs után beszélt:

– Hét-nyolc éves koromban az Arsenalnál voltam, aztán elküldtek. Ez egy történet része, a futball része. Régen volt – mondta Kane.