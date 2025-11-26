arsenalLiverpoolBayern MüchenKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Harry Kane a megalázásáról beszélt a Bayern München londoni fellépése előtt

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában az első négy fordulóban a Bayern München és az Arsenal is megnyerte valamennyi meccsét, de az ötödik körben egyikük nagy sorozata biztosan megszakad, hiszen ma egymással játszanak, mégpedig Londonban. A Premier League-ben szörnyen szereplő, csak 12. helyen álló Liverpool – Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese – a BL-ben nem áll rosszul, kilenc pontja van, s ma este a PSV Eindhoven ellen játszik otthon.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 5:09
Harry Kane és Konrad Laimer a Bayern München edzésén Fotó: SVEN HOPPE Forrás: DPA
A Bajnokok Ligája alapszakaszában három csapat nyerte meg az első négy meccsét: a Bayern München, az Arsenal és az Internazionale, és ebben a sorrendben foglalták el a tabella első három helyét. A németeknek és angoloknak még a gólkülönbségük is megegyezik, plusz tizenegy. A Bayern a 14 lőtt gólja mellett hármat kapott, az Arsenal „csak” tizenegyszer talált be, ám a 36 csapat egyetlenjeként még nem kapott gólt. Mindkét együttes magabiztosan vezet hazája bajnokságában. A Bayern a Bundesligában 11 mérkőzésen tíz győzelmet és egy döntetlent jegyez, míg az Arsenal  mérlege a Premier League-ben így néz ki: kilenc győzelem, két döntetlen, egy vereség. Az Ágyúsok azonban most a „BL-mumusukkal” találkoznak, amelyet 2015. október 20. óta nem tudtak legyőzni a legrangosabb európai kupasorozatban: öt meccsen egyetlen döntetlen mellett négyszer kaptak ki a bajor együttestől. A német riválisok egyébként sem a kedvencei az Arsenalnak, amely a legutóbbi kilenc, német gárda elleni mérkőzéséből mindössze kettőt tudott megnyerni, hatot elveszített, egyszer döntetlent játszott.

Eberechi Eze és az Arsenal padlóra küldte a Tottenham csapatát
Eberechi Eze és az Arsenal padlóra küldte a Tottenham csapatát (Fotó: BEN STANSALL / AFP)

Jó főpróbát tartott az Arsenal és a Bayern München is

Mikel Arteta együttese a PL-ben a vasárnap játszott észak-londoni rangadón Eberechi Eze mesterhármasának is köszönhetően hazai pályán 4-1-re verte a Tottenham Hotspurt. A mai meccsre a Vincent Kompany által irányított Bayern is bajnoki sikerrel hangolt, a két góllal és három gólpasszal kitűnt Michael Olise vezérletével 6-2-re verte otthon a Freiburgot. Londonban ugyanakkor az angol válogatott Harry Kane is nyerőember lehet, ő ugyanis minden versenysorozatot figyelembe véve 21 meccsen 15-ször volt eredményes az Arsenallal szemben. A Londonban született Kane neve a Tottenhammel forrt össze, s már 2004-től, 11 éves korától a Spurs akadémiáján pallérozódott. Ám előtte az Arsenalnál próbálkozott, ahonnan azért tanácsolták el, mert úgy ítélték meg, hogy kövér… Kane erről a Freiburg elleni meccs után beszélt:

– Hét-nyolc éves koromban az Arsenalnál voltam, aztán elküldtek. Ez egy történet része, a futball része. Régen volt – mondta Kane.

Arteta számára nagy veszteség, hogy Gyökeres Viktor, aki a Tottenham ellen sem játszott, nem épült fel a sérüléséből, így a Bayern München ellen sem léphet pályára – ezt tegnap maga a tréner közölte a sajtótájékoztatóján. S Kai Havertz sem bevethető.

Az Arsenal idei egyetlen bajnoki vereségét augusztus 31-én a Liverpool otthonában szenvedte el 1-0-ra (Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett gólja döntött!), viszont a Premier League címvédője idén borzalmasan szerepel: a PL-ben csak a 12. helyen áll, szombaton otthon kapott ki 3-0-ra a Nottingham Foresttől. A Vörösök a BL-ben nem állnak rosszul, legutóbb otthon 1-0-ra verték a Real Madridot, s még kétszer nyertek, csak a Galatasaray elleni 1-0-s vereség rontja a mérlegüket. Arne Slot csapatának ma este az Anfielden a PSV ellen kötelező nyernie. Nagy kérdés, hogy Szoboszlai kényszerűségből ismét a jobbhátvéd posztján kap-e lehetőséget, illetve az is, hogy a védelem másik oldalán Kerkez Milos kezdő lesz-e.

A liverpooli Rousing The Kop portál szerint így áll fel a Liverpool:

 

 

A mai játéknapon a már említett Internazionale az Atlético Madrid vendége lesz, a Real Madrid az Olimpiakosz stadionjában lép pályára, a címvédő Paris Saint-Germain pedig a Tottenhamet fogadja.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló, mai műsor: 

  • Pafosz (ciprusi)–AS Monaco (francia) 18.45 (tv: Sport 1)
  • FC Köbenhavn (dán)–Kairat Almati (kazah) 18.45 (tv: Sport 2)
  • Paris Saint-Germain (francia)–Tottenham Hotspur (angol) 21.00
  • Liverpool (angol)–PSV Eindhoven (holland) 21.00
  • Arsenal (angol)–Bayern München (német) 21.00 (tv: Sport 1)
  • Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) 21.00
  • Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz) 21.00
  • Sporting Lisboa (portugál)–Club Brugge (belga) 21.00
  • Olimpiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) 21.00 (tv: Sport 2)

Az Arsenal–Tottenham mérkőzés összefoglalója:

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

