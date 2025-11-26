A honfitársa, a PSV edzője mégsem sajnálja Slotot, Wirtzet magasztalja, Szoboszlairól semmi

Két honfitárs egymás ellen. Ez mindig különös helyzet. Ki ne tudná, hogy a Liverpool nehéz heteket él meg , Peter Bosz, a PSV edzője érthetően szintén holland kollégája, Arne Slot helyzetére vonatkozó kérdést is kapott a szerda esti Liverpool–PSV Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt. Peter Bosz előbb tréfásan ironizált, majd pontosította, mire gondol.

Peter Bosz hamar felismerte Florian Wirtz tehetségét. A PSV edzője a védelmébe vette Arne Slotot a Liverpool elleni BL-meccs előtt. Fotó: Reuters

Peter Bosz megvédte Arne Slotot

Nem kell sajnálni Arne Slotot

– a holland sajtó így idézi Peter Boszt a találkozó előtt. A PSV edzője aztán kifejtette, mire is gondolt: Slot kiváló edző, és a világ egyik legnagyobb klubjánál dolgozik, így előbb-utóbb egyenesbe jön a csapat.

Bosz szerint minden edző átmegy nehezebb időszakokon, a kérdés csupán az, hogy a szakember és a játékosai képesek-e megőrizni a nyugalmukat, és át tud-e menni az üzenet a csapat felé.

A Liverpoolról pedig így beszélt:

A Liverpool a világ egyik legnagyobb klubja. Egy szinten van a Real Madriddal és a Barcelonával. A történelmük, a stadion, a szurkolók is azt sugallják, ez egy hatalmas klub.

„Wirtz a legjobb, akivel valaha dolgoztam”

A PSV Eindhoven 62 éves edzője továbbá hosszasan méltatta Florian Wirtzet, akivel Leverkusenben dolgozott együtt 2019 és 2021 között. Mint mondta, a most 21 éves támadó a legjobb játékos volt az ő korában, akivel edzői pályafutása során együtt dolgozott.

Bosz felelevenítette, hogy Wirtz már 16 évesen is kitűnt technikai tudásával és játékintelligenciájával, meg is akadályozta, hogy máshová igazoljon. Peter Bosz szerinte a fiatal támadónak idő kell, hogy felvegye a Premier League ritmusát, de semmi kétsége afelől, hogy megállja a helyét Liverpoolban. Wirtz amúgy sérülés miatt nem játszhat a szerda esti találkozón.

A PSV játékosa kínos helyzetbe hozta Slotot A PSV sajtótájékoztatóján még Jerdy Schouten vett részt, aki elárulta, Arne Slot 2023-ban, a Feyenoord edzőjeként többször felhívta, és Rotterdamba csábította őt. Schouten azonban inkább a PSV-t választotta. Slot vajon a Liverpoolban is szívesen látná Schoutent?

És Szoboszlai? A Liverpool magyar klasszisának a neve el sem hangzott

Peter Bosz azt is felelevenítette, hogy Dortmundban pedig Alexander Isak edzője volt, akiről szintén látni lehetett, hogy nagy tehetség.

Peter Bosz Szoboszlai Dominiket egy szóval sem említette meg. Pedig a magyar válogatott csapatkapitánya az elmúlt hetek alapján a Liverpool egyik legfontosabb tagja és a Bundesligában is letette a névjegyét, márpedig Bosz napra kész a német futballból.

Nem tudhatjuk, hogy szándékosan feledkezett-e meg a Liverpool legjobb formában lévő játékosáról vagy csupán azokról akart beszélni, akikkel együtt is dolgozott.

Peter Bosz és Jerdy Schouten sajtótájékoztatója: