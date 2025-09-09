Rendkívüli

Megvolt a történelmi kézfogás Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo között

Nagy ZsoltPortugáliaSallai Roland

Élete lehetősége: korábbi csapattársa helyettesíti Sallai Rolandot a portugálok ellen

Két nehéz, fájdalmas döntést is meg kellett hoznia Marco Rossinak a Magyarország–Portugália vb-selejtező előtt: Dibusz Dénes és Sallai Roland helyettesítéséről is gondoskodni kellett. Nos, az értesülés helyesnek bizonyult, Tóth Balázs helyettesíti a sérüléssel bajlódó Dibuszt, Sallai Roland helyett pedig Nagy Zsolt kap lehetőséget. A Puskás Akadémia játékosa eredendően balhátvéd, de a támadó szerepkör sem idegen neki.

2025. 09. 09.
Nagy Zsolt kezd Portugália ellen Fotó: FERENC ISZA Forrás: AFP
Nagy Zsolt a 2024–2025-ös idényben 12 gólt szerzett és 11 gólpasszt adott, ami egy eredendően balhátvédként számon tartott játékostól szenzációs teljesítmény, ezzel érdemelte ki, hogy később az idény legjobb játékosának választották.

Nagy Zsolt Írország ellen csere volt, Portugália ellen ő kezd Sallai Roland helyetteseként
Nagy Zsolt Írország ellen csere volt, Portugália ellen ő kezd Sallai Roland helyetteseként (Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport)

Igaz, a 32 éves játékos a klubjában már inkább baloldali futót játszik, gyakran felzárkózik a támadásokhoz és a pontrúgásoknál is roppant veszélyes a fejjátéka. Marco Rossi is felfigyelt ezen erényeire, hiszen megesett, hogy Nagy Zsoltot Kerkez Milos elé helyezte. Tavaly ősszel a Bosznia-Hercegovina elleni, hazai Nemzetek Ligája találkozón Nagy kezdett, Kerkez pedig csak kispados volt.

Miért döntött Marco Rossi Nagy Zsolt mellett?

Mi több, 2024 márciusában, Koszovó ellen Nagy Zsolt kimondottan támadószerepkörben játszott és gólt is szerzett, majd a 2024-es Európa-bajnokságon Skócia ellen is támadóként állt be csereként. A válogatottban 32 mérkőzésen 3 gólt szerzett, ami az ő posztján derekas mérleg.

Innen nézve, Marco Rossi logikus döntést hozott. Olyan játékosra van szüksége Sallai Roland helyetteseként, aki védekezni is tud, de a támadójátékot is támogatja és még gólveszélyes is.

Érdekesség, hogy Sallai Roland és Nagy Zsolt anno a Puskás Akadémiában csapattársak voltak. Méghozzá, majdnem öt éven keresztül, 2012–17 között, leszámítva azt a fél évet, amikor Nagy Zsolt kölcsönben a Videotonban szerepelt.

A kezdőcsapat nyilvánosságra hozatalakor megerősítést nyert, hogy a sérült Dibusz Dénest Tóth Balázs helyettesíti. A többi posztot tekintve, mondhatni, papírforma, ahogy Marco Rossi összeállította a magyar válogatottat:

Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez – Szoboszlai, Styles – Bolla, Tóth A., Nagy Zs. – Varga B.

A magyar válogatott kisebb meglepetésre hazai pályán tiszta fehérben játszik Portugália ellen.

Ronaldo a portugál kezdőcsapatban

Mi sem természetesebb, hogy Cristiano Ronaldo is ott van a portugál tizenegyben. Íme, a vendégek összeállítása:

Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto – Cristiano Ronaldo.

A magyar szurkolók szokás szerint együtt vonultak a Puskás Arénába:

 

 

