Brutális botrány robbant ki a Premier League-ben, ebben Szoboszlai csapata is érintett

A BBC nem volt rest, s több héten át tartó oknyomozó munkát végezve tárta fel azt a botrányt, amely a Premier League mérkőzésekkel, s a meccsekre árult jegyekkel kapcsolatos. Kiderült, hogy egyes külföldi cégek több ezer belépőt dobtak a feketepiacra, az árak az egekbe emelkedtek.

Miközben a Premier League igazi szurkolói a jegyekre várnak, az üzérek vidáman dolgoznak

A BBC oknyomozó riporterei négy PL-mérkőzésre vásároltak online jegyeket azon a hálózaton keresztül, amely a feketepiac királyaként terítette szét a belépőket szerte a világon. A kiválasztott mérkőzések között volt a két manchesteri csapat, a City és a Manchester United rangadója, valamint három másik meccs, amelyen az Arsenal, az Everton és a West Ham játszott.

A megvett jegyek nem voltak hamisak, de ami az árukat illeti, arról jobb nem beszélni.

A kiterjedt feketepiaci hálózatot több külföldi cég üzemeltette. Volt olyan cég is, amelyet egy 4000 lakosú svájci kisvárosba jegyeztek be. Ezek a cégek betörtek a klubok jegyértékesítő rendszerébe, onnan szerezték meg a belépőket, amelyeket aztán tetemes felárral értékesítettek tovább. Tették ezt úgy, hogy a jegyek viszonteladása az Egyesült Királyságban tilos, ennek ellenére a BBC munkatársai játszi könnyedséggel jutottak ezekhez a belépőkhöz.

Ezek az illegális cégek elképesztő haszonra tettek szert. Az Arsenal és a Nottingham meccsére 18 ezer jegyet kaparintottak meg. Az árazás igen széles skálán mozgott. Volt olyan jegy, amit 55 fontért kínáltak, a legdrágábbak 14.962 fontért keltek el.

A BBC jelentése szerint előfordult olyan eset, hogy japán drukkerek a 87 fontos jegyeket 2.200 fontért vették meg.

Az angol szakértők megjegyezték, hogy mindez nem újdonság, mert a jegyek feketepiaci értékesítése évek óta nagy gond Angliában. A Football Supporters' Association (FSA) elnöke, Tom Greatrex azt mondta, hogy ezek a bűnszervezetek megakadályozzák, hogy a normális szurkolók, vagy a klubok régi, hűséges rajongói jegyekhez jussanak. Mégpedig azért, mert a jegyek nagy része ezekhez a másodlagos ügynökségekhez kerülnek, akikkel a szurkolók már nincsenek kapcsolatban.