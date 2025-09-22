Rendkívüli

Marco Rossi: Engem és a családomat is megfenyegették

Brutális botrány robbant ki a Premier League-ben, ebben Szoboszlai csapata is érintett

Nem mindennapi sportbotrány robbant ki hétfőn Angliában. A BBC oknyomozásának középpontjában a Premier League egyes mérkőzéseire feketén árult jegyek álltak.

2025. 09. 22.
Egy boldog szurkoló, aki jegyet tudott venni a Chelsea meccsére Fotó: ADRIAN DENNIS Forrás: AFP
A BBC nem volt rest, s több héten át tartó oknyomozó munkát végezve tárta fel azt a botrányt, amely a Premier League mérkőzésekkel, s a meccsekre árult jegyekkel kapcsolatos. Kiderült, hogy egyes külföldi cégek több ezer belépőt dobtak a feketepiacra, az árak az egekbe emelkedtek.

Miközben a Premier League igazi szurkolói a jegyekre várnak, az üzérek vidáman dolgoznak
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A Premier League nem látott még ekkora jegybotrányt

A BBC oknyomozó riporterei négy PL-mérkőzésre vásároltak online jegyeket azon a hálózaton keresztül, amely a feketepiac királyaként terítette szét a belépőket szerte a világon. A kiválasztott mérkőzések között volt a két manchesteri csapat, a City és a Manchester United rangadója, valamint három másik meccs, amelyen az Arsenal, az Everton és a West Ham játszott. 

A megvett jegyek nem voltak hamisak, de ami az árukat illeti, arról jobb nem beszélni.

A kiterjedt feketepiaci hálózatot több külföldi cég üzemeltette. Volt olyan cég is, amelyet egy 4000 lakosú svájci kisvárosba jegyeztek be. Ezek a cégek betörtek a klubok jegyértékesítő rendszerébe, onnan szerezték meg a belépőket, amelyeket aztán tetemes felárral értékesítettek tovább. Tették ezt úgy, hogy a jegyek viszonteladása az Egyesült Királyságban tilos, ennek ellenére a BBC munkatársai játszi könnyedséggel jutottak ezekhez a belépőkhöz. 

Ezek az illegális cégek elképesztő haszonra tettek szert. Az Arsenal és a Nottingham meccsére 18 ezer jegyet kaparintottak meg. Az árazás igen széles skálán mozgott. Volt olyan jegy, amit 55 fontért kínáltak, a legdrágábbak 14.962 fontért keltek el. 

A BBC jelentése szerint előfordult olyan eset, hogy japán drukkerek a 87 fontos jegyeket 2.200 fontért vették meg. 

Az angol szakértők megjegyezték, hogy mindez nem újdonság, mert a jegyek feketepiaci értékesítése évek óta nagy gond Angliában. A Football Supporters' Association (FSA) elnöke, Tom Greatrex azt mondta, hogy ezek a bűnszervezetek megakadályozzák, hogy a normális szurkolók, vagy a klubok régi, hűséges rajongói jegyekhez jussanak. Mégpedig azért, mert a jegyek nagy része ezekhez a másodlagos ügynökségekhez kerülnek, akikkel a szurkolók már nincsenek kapcsolatban.

Ezért volt veszélyes ezeket a jegyeket megvenni

A BBC-nek sikerült olyan jegyet vennie a feketepiacon, amely elvileg oda sem kerülhetett volna, mert azt csak olyanok kaphatták volna meg, akik bérlettel rendelkeznek. A megvett jegyeket az utolsó pillanatban, digitális módszerrel juttatták el a vásárlókhoz. Az ülőhelyek pontos számát csak a meccsek előtt nem sokkal árulták el.

Az Arsenal hivatalos közleményt adott ki az ügyben. A londoni klub vezetősége jelezte, hogy közel 74 ezer olyan fiókot töröltek a rendszerből, amelyeken keresztül feketén akartak hozzájutni a jegyekhez. 

Az Everton a liverpooli rendőrség segítségét kérte az ügyben. Természetesen Liverpoolban nem csak az Everton az érintett, hanem Szoboszlai Dominik csapata, az FC Liverpool is.

Négy olyan céget lepleztek le, amelyet Észtországban, Spanyolországban, az Egyesült Arab Emirátusokban és Németországban jegyeztek be. Mivel ezekre a cégekre a brit hatóságoknak nincs rálátásuk, a csalók könnyedén megcélozhatták a gyanútlan focidrukkereket. Annak a cégnek, amelyet Németországban jegyeztek be, Svájcban is vannak kihelyezett fióktelepei, ez Engelbergben működő cég egyik képviselője volt az egyetlen, amely hajlandó volt a BBC-nek nyilatkozni. A semmitmondó szavak senkit sem leptek meg: nekik aztán semmi közük semmihez, minden szabályosan zajlott le.

A police officer poses for photographs with English Premier League soccer club membership cards and UEFA Champions League match tickets recovered from a suspected ticket tout, during a search of a furniture shop in south London, on March 8, 2011. London police said they arrested five people Tuesday in a crackdown on touts before tickets for the 2012 Olympics go on sale. The five men and one woman, ranging from 25 to 57 years old, were arrested in a string of dawn raids in London and in Dorset in southwest England. AFP PHOTO/Akira Suemori/POOL (Photo by AKIRA SUEMORI / POOL / AFP)
Már a brit rendőrség is nyomoz az egész világot lefedő jegyüzérhálózat ügyében
Fotó: AKIRA SUEMORI / POOL

A BBC felhívta a figyelmet arra, hogy a feketepiaci értékesítés, az itt vásárolt jegyek nem csak azért veszélyesek, mert a vevők csalás áldozatai lesznek. Előfordult olyan, hogy a BBC egyik sportszerkesztője, aki a Manchester United egyik rajongójának adta ki magát, olyan jegyet kapott, amivel a Manchester City, vagyis az ellentábor szurkolói közé ülhetett be.

Robotok vásárolják fel a meccsjegyeket

Az oknyomozás azt is kiderítette, hogy 

a jegyüzérek szoftverrobotokat vetettek be, ezek a robotok hamis személyazonosságú embereket kreáltak, akik aztán a jegyekhez hozzájutottak. 

Most azt állítja a BBC nyomozása, hogy a legtöbb Premier League klubnál több tízezer klubtagság van az üzérek kezében. Az elmúlt egy évben csak az Arsenal 30 ezer ilyen, a robotok által kreált tagságot szüntetett meg. A Chelsea 100 ezer, úgynevezet robotvásárlást tudott blokkolni, Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool FC pedig 100 ezer úgynevezett hamis jegyvásárlási fiókot zárolt.

 

