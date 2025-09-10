NB I-es futballistával indított inváziótól hangos a portugál sajtó

Nemcsak Európában, hanem – Ázsia és Óceánia kivételével – a világ más földrészein is vb-selejtezőket rendeztek az elmúlt napokban. Az eddigi tizenhárom biztos kijutóhoz további öt válogatott csatlakozott, közülük hárman Dél-Amerikából, ketten pedig Afrikából. Utóbbi kontinensen már csupán két forduló van hátra a kvalifikációs sorozat jelenlegi fordulójából, de Marokkó és Tunézia mellett más csapat részvétele még nem biztos. Egyiptomé, Algériáé és a Zöld-foki-szigeteké viszont már szinte annak tekinthető.

Stopira korábban már játszott a a Zöld-foki-szigetek válogatottjában Kamerun ellen, de a keddi vb-selejtezős sikernek a kispadról örülhetett (Fotó: AFP/Kenzo Tribouillard)

A Zöld-foki Köztársaság válogatottja még sosem szerepelt futball-vb-n, de tavaly ötödik lett az Afrikai Nemzetek Kupáján, így nem is annyira váratlan a sikere. A csapat kedden hazai pályán 1-0-ra győzte le Kamerunt, így négy pont az előnye a D csoport élén a legutóbbi riválissal szemben – a nyugat-afrikaiaknak tehát elég összesen három pontot gyűjteniük Líbia és Eswatini (Szváziföld) ellen ahhoz, hogy bebiztosítsák a helyüket a 2026-os észak-amerikai tornán.

Ennek Laros Duarte (2024 óta Puskás Akadémia) és Stopira (2012 és 2023 között Videoton) is örülhetett, hiszen mindketten kerettagok voltak Kamerun ellen, még ha nem is cserélte be őket a szövetségi kapitány.

A lefújás pillanatában azonban Duartéék vezetésével a pályára rohant mindenki a kispadtól, és a szurkolók is elárasztották a praiai pályát.

Portugália is ünnepli a Zöld-foki-szigetek vb-selejtezős sikerét

Eddig mindössze egyszer szerepelt olyan afrikai ország világbajnokságon, ahol a portugál az anyanyelv (Angola 2006-ban).

Nem meglepő tehát, hogy Portugáliában is nagy sikerként élték meg Stopiráék győzelmét, és majdnem annyit írnak róla, mint a portugálok Magyarország elleni keddi sikeréről.

Az A Bola nevű lap őrületről írt azt az inváziót említve, amelyet a cserejátékosok és a szurkolók pályára rohanása okozott. A Record szintén invázióként utal a történtekre, a Notícias ao Minuto pedig egy videót is közzétett a játékosok öltözőbeli ünnepléséről.

Az októberben a hátralévő két fordulóval lezáruló afrikai vb-selejtezők után a kilenc csoportelső automatikusan kijut a jövő évi vb-re, a négy legjobb csoportmásodik novemberben egyenes kieséses rendszerben összecsap, majd közülük a győztes pályára léphet a tavaszi interkontinentális pótselejtezőn. A már biztos vb-résztvevő Marokkó és Tunézia mellett Egyiptom, Algéria és a Zöld-foki-szigetek, valamint Dél-Afrika, Elefántcsontpart, a 24 meccse veretlen Szenegál és Ghána áll az első pozíciókban nyolc kört követően.