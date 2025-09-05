foci-vb 2026veretlenségi sorozatszenegáli fociválogatottafrikai vb-selejtezővb-selejtező

A legyőzhetetlen csapat drámája, az Oroszlánok lemaradhatnak a vb-ről

Szerdán szűk három hónapos szünet után folytatódtak a jövő évi labdarúgó-világbajnokság selejtezői. Az afrikai vb-selejtezők októberben zárulnak, kilenc kijutó addigra meglesz, majd még négyen harcolhatnak egy esetleges pluszhelyért. Néhány együttes helye már most biztosnak tűnik a 2026-os világbajnokságon, Szenegál válogatottjának azonban még sokat kell tennie azért, hogy ott legyen a 48 csapatos észak-amerikai tornán. A világ legjobb formában lévő nemzeti csapata ugyanis hiába veretlen két éve, lemaradhat a vb-ről.

Wiszt Péter
2025. 09. 05. 5:37
Szenegál legutóbb Anglia ellen tudott győzni (Fotó: AFP/Paul Ellis)
Ha a futballszurkolóktól megkérdezzük, melyik afrikai válogatottat tartja a legjobbnak, alighanem Szenegál a leggyakoribb válaszok közé tartozna. Ezt 2002-ig nehéz lett volna elképzelni, akkor azonban az Afrikai Nemzetek Kupáján ezüstérmes, története első világbajnokságán pedig negyeddöntős volt Szenegál válogatottja. Hullámvölgy követte ezeket a sikereket, az elmúlt években viszont ismét földrésze legjobbjai közé lépett a csapat, amely Aliou Cissé szövetségi kapitány irányításával kijutott a 2018-as és a 2022-es vb-re is, valamint megnyerte a 2021-es (2022-ben megrendezett) kontinenstornát. A három évvel ezelőtti vb-nyolcaddöntő óta pedig mindössze egy veresége van a tavaly december óta már Pape Thiaw vezetésével harcoló szenegáliaknak.

Szenegál válogatottja a 2022-es világbajnokság óta lejátszott 28 meccsén csak egyszer kapott ki, mégis alulmaradhat az afrikai vb-selejtezőkben
Szenegál válogatottja a 2022-es világbajnokság óta lejátszott 28 meccsén csak egyszer kapott ki, mégis alulmaradhat az afrikai vb-selejtezőkben (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Szenegál válogatottjáé a leghosszabb veretlenségi sorozat

Ha körbenézünk a közelmúltból az európai topligák klubjaiban, sok helyen bukkanhatunk szenegáli futballistára. Thiaw legfrissebb keretét vizsgálva is találunk jó nevű játékosokat, közülük hatot ki is emelünk.

  • A válogatottsági rekorder Idrissa Gueye a Lille után az Aston Villa, a PSG és az Everton játékosa lett.
  • A gólrekorder Sadio Mané többek között a Liverpool és a Bayern München csapatában is játszott, mielőtt Szaúd-Arábiába igazolt.
  • Édouard Mendy már szintén a szaúdiaknál futballozik, de volt BL-győztes a Chelsea-vel is.
  • Kalidou Koulibaly szintén a londoni Kékektől ment Szaúd-Arábiába, előtte sokáig a Napolit erősítette.
  • Ha már Chelsea, Nicolas Jackson éppen a napokban került a klubtól kölcsönbe a Bayern Münchenhez.
  • Pape Matar Sarr kulcsszerepet vállalt a Tottenham Hotspur idei Európa-liga-győzelmében.

Ezt nézve talán már nem is akkora meglepetés, hogy június 10-én Anglia története során először kapott ki afrikai csapattól: Szenegál válogatottjától, amely négy nappal korábban (a szombaton a magyarokat vendégül látó) Írországgal „csupán” 1-1-es döntetlent játszott. 

A nottinghami találkozó ráadásul már sorozatban a 22. mérkőzés volt, amelyen az észak-afrikaiak nem találtak legyőzőre.

Miután tavaly előbb Kolumbia, majd Üzbegisztán is vereséget szenvedett, Szenegálé aktuálisan a leghosszabb veretlenségi sorozat lett, és ez azóta is tart, a nyári Afrikai Nemzetek Bajnoksága-mérkőzések és felkészülési találkozók ugyanis nem számítanak a hivatalos összecsapások közé. Az afrikai válogatott ezzel felülmúlja az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország szériáját is, mert az tavaly március óta 20-as számnál járt a csütörtöki vb-selejtező előtt – tudniillik a Nemzetek Ligája tizenegyespárbajban elveszített döntője nem számít vereségnek.

Szenegál nem jut ki a 2026-os világbajnokságra az afrikai vb-selejtezőkből?

Aliou Cissé azután távozott a szenegáli válogatott kispadjáról, hogy ez első négy világbajnoki selejtezőjén „csak" nyolc pontot szerzett a csapat. Azóta további két fordulóra került sor a kontinens kvalifikációs sorozatában, és jelenleg három győzelemmel és három döntetlennel állnak az észak-afrikaiak. Ez a tizenkét pont azonban még egyáltalán nem garantálja a kijutást.

A B csoport állása hat forduló után: 1. Kongói Demokratikus Köztársaság 13 pont, 2. Szenegál 12 (8-1), 3. Szudán 12 (8-2), 4. Togo 4, 5. Dél-Szudán 3, 6. Mauritánia 2.

A hatfős csoportból az első helyezett automatikusan kijut a jövő évi foci-vb-re, majd az októberi zárás után a tíz csoport négy legjobb másodikja novemberben egyenes kieséses rendszerben csap össze, és az ottani győztes pályára léphet a márciusi interkontinentális pótselejtezőn.

Sadio Mané főszereplő lehet Szudán ellen
Sadio Mané főszereplő lehet Szudán ellen (Fotó: AFP/Seyllou)

Szenegálra a következő napokban sorsdöntő vb-selejtezők várnak, hiszen a közvetlen riválisokkal találkozik: pénteken Szudánt fogadja, majd kedden a Kongói DK vendége lesz. (Később október 8-án Dél-Szudán, három nappal később Mauritánia ellen játszik a csapat.) 

A veretlenségi sorozatukon kívül az is Manéék mellett szól, hogy Szenegál még sosem kapott ki tétmeccsen Szudántól, ahogyan ebben az évezredben a Kongói DK-tól sem.

Ám elég egy botlás, és ha pénteken Szudán meglepetésre mégis nyerni tud Diamniadióban, akkor Pape Thiaw együttesének már nem a saját kezében lesz a sorsa. Ezután ugyanis amellett, hogy minden bizonnyal három győzelemre lenne szükség a kijutáshoz, az utolsó körben sorra kerülő Kongói DK–Szudán találkozónak is neki kedvezően kellene alakulnia.

A FIFA világranglistáján az afrikaiak közül Marokkó mögött Szenegál áll a legelőkelőbb (18.) pozícióban, mögöttük Egyiptom, Algéria, Nigéria, Elefántcsontpart, Tunézia, Kamerun, Mali és Dél-Afrika a sorrend. Ezekből a hetedik fordulót két csapat – Nigéria és Mali – nem kezdte az első két helyezett között a saját csoportjában. Péntek estére mégis elképzelhető, hogy a tíz válogatott közül a 2023 szeptembere óta veretlen Szenegál vb-kijutásának lesz a legkisebb valószínűsége.

A júniusi Anglia–Szenegál (1-3) mérkőzés összefoglalója:

 

