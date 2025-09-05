A legyőzhetetlen csapat drámája, az Oroszlánok lemaradhatnak a vb-ről

Ha a futballszurkolóktól megkérdezzük, melyik afrikai válogatottat tartja a legjobbnak, alighanem Szenegál a leggyakoribb válaszok közé tartozna. Ezt 2002-ig nehéz lett volna elképzelni, akkor azonban az Afrikai Nemzetek Kupáján ezüstérmes, története első világbajnokságán pedig negyeddöntős volt Szenegál válogatottja. Hullámvölgy követte ezeket a sikereket, az elmúlt években viszont ismét földrésze legjobbjai közé lépett a csapat, amely Aliou Cissé szövetségi kapitány irányításával kijutott a 2018-as és a 2022-es vb-re is, valamint megnyerte a 2021-es (2022-ben megrendezett) kontinenstornát. A három évvel ezelőtti vb-nyolcaddöntő óta pedig mindössze egy veresége van a tavaly december óta már Pape Thiaw vezetésével harcoló szenegáliaknak.

Szenegál válogatottja a 2022-es világbajnokság óta lejátszott 28 meccsén csak egyszer kapott ki, mégis alulmaradhat az afrikai vb-selejtezőkben (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Szenegál válogatottjáé a leghosszabb veretlenségi sorozat

Ha körbenézünk a közelmúltból az európai topligák klubjaiban, sok helyen bukkanhatunk szenegáli futballistára. Thiaw legfrissebb keretét vizsgálva is találunk jó nevű játékosokat, közülük hatot ki is emelünk.

A válogatottsági rekorder Idrissa Gueye a Lille után az Aston Villa, a PSG és az Everton játékosa lett.

a Lille után az Aston Villa, a PSG és az Everton játékosa lett. A gólrekorder Sadio Mané többek között a Liverpool és a Bayern München csapatában is játszott, mielőtt Szaúd-Arábiába igazolt.

többek között a Liverpool és a Bayern München csapatában is játszott, mielőtt Szaúd-Arábiába igazolt. Édouard Mendy már szintén a szaúdiaknál futballozik, de volt BL-győztes a Chelsea-vel is.

már szintén a szaúdiaknál futballozik, de volt BL-győztes a Chelsea-vel is. Kalidou Koulibaly szintén a londoni Kékektől ment Szaúd-Arábiába, előtte sokáig a Napolit erősítette.

szintén a londoni Kékektől ment Szaúd-Arábiába, előtte sokáig a Napolit erősítette. Ha már Chelsea, Nicolas Jackson éppen a napokban került a klubtól kölcsönbe a Bayern Münchenhez.

éppen a napokban került a klubtól kölcsönbe a Bayern Münchenhez. Pape Matar Sarr kulcsszerepet vállalt a Tottenham Hotspur idei Európa-liga-győzelmében.

Ezt nézve talán már nem is akkora meglepetés, hogy június 10-én Anglia története során először kapott ki afrikai csapattól: Szenegál válogatottjától, amely négy nappal korábban (a szombaton a magyarokat vendégül látó) Írországgal „csupán” 1-1-es döntetlent játszott.

A nottinghami találkozó ráadásul már sorozatban a 22. mérkőzés volt, amelyen az észak-afrikaiak nem találtak legyőzőre.

Miután tavaly előbb Kolumbia, majd Üzbegisztán is vereséget szenvedett, Szenegálé aktuálisan a leghosszabb veretlenségi sorozat lett, és ez azóta is tart, a nyári Afrikai Nemzetek Bajnoksága-mérkőzések és felkészülési találkozók ugyanis nem számítanak a hivatalos összecsapások közé. Az afrikai válogatott ezzel felülmúlja az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország szériáját is, mert az tavaly március óta 20-as számnál járt a csütörtöki vb-selejtező előtt – tudniillik a Nemzetek Ligája tizenegyespárbajban elveszített döntője nem számít vereségnek.