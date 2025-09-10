Gyökeres Viktor utódja lecsapott, ez a brazil pofon miatt drámát ért a vb-selejtezőben

Az már a keddi zárókör előtt eldőlt, hogy a dél-amerikai vb-selejtező résztvevőinek járó biztos hat helyet Argentína, Brazília, Uruguay, Ecuador, Kolumbia és Paraguay vitte el. Az interkontinentális pótselejtezőt érő hetedik pozícióra Venezuela és a tőle egy pont hátránnyal álló Bolívia válogatottjának volt még esélye. A venezuelaiak Kolumbiát fogadták, míg a bolíviaiak Brazíliát. Előbbi meccs elején potyogtak a gólok, a 12. percben már 2-1-re vezettek a hazaiak, ám a kolumbiai Luis Suárez – akit nyáron a portugál Sporting az Arsenalhoz távozott Gyökeres Viktor pótlására igazolt – ezután sorozatban négy gólt szerzett, és végül 6-3-as győzelemre vezette csapatát.

Luis Suárez négy gólt szerzett a Venezuela–Kolumbia dél-amerikai vb-selejtezőn (Fotó: AFP/Juan Barreto)

Bolívia így is kényszerhelyzetben volt, hiszen a venezuelaiak pontvesztése mellett a csapat sikere is kellett Brazília ellen. A hazaiaknak segíthetett, hogy Carlo Ancelotti szövetségi kapitány tartalékosan küldte pályára válogatottját, és ezt a bolíviaiak ki is használták: Miguel Terceros 45+4. percben szerzett büntetőjével 1-0-ra nyertek és az utolsó pillanatban előztek.

Bolívia ezzel megőrizte az esélyét arra, hogy 1994 után ismét vb-n szerepeljen, míg Venezuela továbbra is az egyetlen dél-amerikai válogatott, amely még sosem jutott ki világbajnokságra.

Brazíliához hasonlóan a vb-címvédő Argentína is tartalékosan állt fel – a nyolc találatával a vb-selejtező gólkirályaként záró Lionel Messi például saját kérésére pihent –, és Ecuador szinte pont úgy tett, mint Bolívia: Enner Valencia 45+13. percben szerzett tizenegyesgóljával 1-0-ra győzött hazai pályán esélyesebb riválisával szemben.

Uruguay döntetlent játszott Chilében, Paraguay pedig nyert Peruban, így négy csapat is azonos pontszámmal zárta a dél-amerikai vb-selejtezőket.