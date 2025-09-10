Gyökeres Viktor utódja lecsapott, ez a brazil pofon miatt drámát ért a vb-selejtezőben

Az már a keddi zárókör előtt eldőlt, hogy a dél-amerikai vb-selejtező résztvevőinek járó biztos hat helyet Argentína, Brazília, Uruguay, Ecuador, Kolumbia és Paraguay vitte el. Az interkontinentális pótselejtezőt érő hetedik pozícióra Venezuela és a tőle egy pont hátránnyal álló Bolívia válogatottjának volt még esélye. A venezuelaiak Kolumbiát fogadták, míg a bolíviaiak Brazíliát. Előbbi meccs elején potyogtak a gólok, a 12. percben már 2-1-re vezettek a hazaiak, ám a kolumbiai Luis Suárez – akit nyáron a portugál Sporting az Arsenalhoz távozott Gyökeres Viktor pótlására igazolt – ezután sorozatban négy gólt szerzett, és végül 6-3-as győzelemre vezette csapatát.
Bolívia így is kényszerhelyzetben volt, hiszen a venezuelaiak pontvesztése mellett a csapat sikere is kellett Brazília ellen. A hazaiaknak segíthetett, hogy Carlo Ancelotti szövetségi kapitány tartalékosan küldte pályára válogatottját, és ezt a bolíviaiak ki is használták: Miguel Terceros 45+4. percben szerzett büntetőjével 1-0-ra nyertek és az utolsó pillanatban előztek.
Bolívia ezzel megőrizte az esélyét arra, hogy 1994 után ismét vb-n szerepeljen, míg Venezuela továbbra is az egyetlen dél-amerikai válogatott, amely még sosem jutott ki világbajnokságra.
Brazíliához hasonlóan a vb-címvédő Argentína is tartalékosan állt fel – a nyolc találatával a vb-selejtező gólkirályaként záró Lionel Messi például saját kérésére pihent –, és Ecuador szinte pont úgy tett, mint Bolívia: Enner Valencia 45+13. percben szerzett tizenegyesgóljával 1-0-ra győzött hazai pályán esélyesebb riválisával szemben.
Uruguay döntetlent játszott Chilében, Paraguay pedig nyert Peruban, így négy csapat is azonos pontszámmal zárta a dél-amerikai vb-selejtezőket.
Dél-amerikai vb-selejtezők
Eredmények, 18. (utolsó) forduló:
- Ecuador–Argentína 1-0 (1-0)
- Bolívia–Brazília 1-0 (1-0)
- Chile–Uruguay 0-0
- Peru–Paraguay 0-1 (0-0)
- Venezuela–Kolumbia 3-6 (2-2)
A végeredmény:
1. Argentína 38 pont, 2. Ecuador 29, 3. Kolumbia 28 (28-18), 4. Uruguay 28 (22-12), 5. Brazília 28 (24-17), 6. Paraguay 28 (14-10), 7. Bolívia 20, 8. Venezuela 18, 9. Peru 12, 10. Chile 11
- Az első hat helyezett kijutott a vb-re, a hetedik pedig interkontinentális pótselejtezőt játszik.
- Az ecuadoriak a nemzetközi szövetség döntése alapján mínusz három pontról indultak, mert korábban meghamisították kolumbiai származású védőjük, Byron Castillo születési dátumát.