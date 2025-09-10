Rendkívüli

Újabb hangfelvétel, további kulisszatitkokat fecsegett ki Tarr Zoltán – lengyel recept alapján jöhet a felforgatás és a balhé

Gyökeres Viktor utódja lecsapott, ez a brazil pofon miatt drámát ért a vb-selejtezőben

Bolívia válogatottja interkontinentális pótselejtezőt játszhat a 2026. évi labdarúgó-világbajnokságra, miután a dél-amerikai vb-selejtezők utolsó fordulójában legyőzte Brazíliát, míg Venezuela otthon kikapott.

2025. 09. 10. 5:44
Miguel Terceros gólja győzelmet és interkontinentális pótselejtezőt ért Bolíviának (Fotó: AFP/Aizar Raldes)
Az már a keddi zárókör előtt eldőlt, hogy a dél-amerikai vb-selejtező résztvevőinek járó biztos hat helyet Argentína, Brazília, Uruguay, Ecuador, Kolumbia és Paraguay vitte el. Az interkontinentális pótselejtezőt érő hetedik pozícióra Venezuela és a tőle egy pont hátránnyal álló Bolívia válogatottjának volt még esélye. A venezuelaiak Kolumbiát fogadták, míg a bolíviaiak Brazíliát. Előbbi meccs elején potyogtak a gólok, a 12. percben már 2-1-re vezettek a hazaiak, ám a kolumbiai Luis Suárez – akit nyáron a portugál Sporting az Arsenalhoz távozott Gyökeres Viktor pótlására igazolt – ezután sorozatban négy gólt szerzett, és végül 6-3-as győzelemre vezette csapatát.

Luis Suárez négy gólt szerzett a Venezuela–Kolumbia dél-amerikai vb-selejtezőn
Luis Suárez négy gólt szerzett a Venezuela–Kolumbia dél-amerikai vb-selejtezőn (Fotó: AFP/Juan Barreto)

Bolívia így is kényszerhelyzetben volt, hiszen a venezuelaiak pontvesztése mellett a csapat sikere is kellett Brazília ellen. A hazaiaknak segíthetett, hogy Carlo Ancelotti szövetségi kapitány tartalékosan küldte pályára válogatottját, és ezt a bolíviaiak ki is használták: Miguel Terceros 45+4. percben szerzett büntetőjével 1-0-ra nyertek és az utolsó pillanatban előztek. 

Bolívia ezzel megőrizte az esélyét arra, hogy 1994 után ismét vb-n szerepeljen, míg Venezuela továbbra is az egyetlen dél-amerikai válogatott, amely még sosem jutott ki világbajnokságra.

Brazíliához hasonlóan a vb-címvédő Argentína is tartalékosan állt fel – a nyolc találatával a vb-selejtező gólkirályaként záró Lionel Messi például saját kérésére pihent –, és Ecuador szinte pont úgy tett, mint Bolívia: Enner Valencia 45+13. percben szerzett tizenegyesgóljával 1-0-ra győzött hazai pályán esélyesebb riválisával szemben.

Uruguay döntetlent játszott Chilében, Paraguay pedig nyert Peruban, így négy csapat is azonos pontszámmal zárta a dél-amerikai vb-selejtezőket.

Dél-amerikai vb-selejtezők

Eredmények, 18. (utolsó) forduló:

  • Ecuador–Argentína 1-0 (1-0)
  • Bolívia–Brazília 1-0 (1-0)
  • Chile–Uruguay 0-0
  • Peru–Paraguay 0-1 (0-0)
  • Venezuela–Kolumbia 3-6 (2-2)

A végeredmény:

1. Argentína 38 pont, 2. Ecuador 29, 3. Kolumbia 28 (28-18), 4. Uruguay 28 (22-12), 5. Brazília 28 (24-17), 6. Paraguay 28 (14-10), 7. Bolívia 20, 8. Venezuela 18, 9. Peru 12, 10. Chile 11

  • Az első hat helyezett kijutott a vb-re, a hetedik pedig interkontinentális pótselejtezőt játszik.
  • Az ecuadoriak a nemzetközi szövetség döntése alapján mínusz három pontról indultak, mert korábban meghamisították kolumbiai származású védőjük, Byron Castillo születési dátumát.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

