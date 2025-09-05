Lionel MessiVenezuelaBrazíliavb-selejtezőArgentína

Messi sejtelmes nyilatkozatot adott a diadalmas búcsú után: mégsem lesz ott a vb-n?

Lionel Messi duplával búcsúzott az argentin közönségtől magyar idő szerint péntek hajnalban a dél-amerikai világbajnoki selejtezőkön, amely most még inkább Messiről szólt. A vb-címvédő 3-0-ra nyert Venezuela ellen. A nyolcszoros aranylabdás a lefújás után sejtelmes nyilatkozatot adott arról, hogy fog-e játszani a 2026-os vb-n.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 8:17
Lionel Messi hatalmas búcsút kapott Buenos Airesben
Lionel Messi hatalmas búcsút kapott Buenos Airesben Fotó: LUIS ROBAYO Forrás: AFP
Erős felvezetést kapott az Argentína–Venezuela dél-amerikai labdarúgó világbajnoki-selejtező, ami nem véletlen, hiszen minden bizonnyal magyar idő szerint péntek hajnali volt a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi utolsó hazai válogatott mérkőzése, aki a saját fiaival vonult be. 

A legendás gólöröm: Lionel Messi duplázott Venezuela elleni búcsúmeccsén
A legendás gólöröm: Lionel Messi duplázott a Venezuela elleni búcsúmeccsén. Fotó: NurPhoto

A jövő évi vb-re már biztos elsőként kijutó argentinok így is az egyik legerősebb kezdőjükkel álltak ki Buenos Airesben. A hatalmas mezőnyfölény már az első félidőben gólt ért. Ki más, mint Messi talált a kapuba Julian Álverez önzetlen passza után. Az argentin klasszis végig a pályán volt, a második hazai találatnál az ő indítása után született a gól, majd a 80. percben Messi állította be a 3-0-s végeredményt. A mérkőzés előtt és után is katartikus hangulat volt a stadionban.

A lefújás után újságírók hada próbált interjút készíteni Messivel. Az Inter Miami játékosa végül érzelmes nyilatkozatot tett a sajtónak.

– Mindig is ilyen befejezésről álmodtam hazai pályán. Annyi mindent átéltem itt, Argentínában, ilyen szurkolók előtt mindig nagy élmény játszani. Sok éven keresztül élveztem a Barcelona szeretetét, valami ilyesmire vágytam Argentínában is. Hát, ez sikerült

 – kezdte a 193-szoros válogatott labdarúgó.

 

Tényleg ez volt Lionel Messi utolsó válogatott mérkőzése hazai pályán? 

Továbbra sem tudni, meddig élvezhetjük még az argentin zseni játékát, a nyolcszoros aranylabdás azt azonban nemrégiben elárulta, hogy világbajnoki selejtezőn Venezuela ellen láthatjuk utoljára pályára lépni hazai közönség előtt. Messi ezzel minden bizonnyal utalt arra, hogy a selejtezőből már csak egy meccs van hátra – Ecuador idegenben –, aztán a jövő nyári, észak-amerikai torna után minden bizonnyal befejezi válogatott pályafutását. Messi ugyanakkor sejtelmes választ erre a lefújást követően.

– Ahogy korábban mondtam, nem valószínű, hogy itt, ezen közönség előtt még egyszer játszani fogok. Az életkorom miatt ez a leglogikusabb döntés, de továbbra is nagyon motivált vagyok. Mindig mondom: napról napra, mérkőzésről mérkőzésre élek. 

Még nem hoztam meg a döntést a világbajnokságról, most befejezem az idényt, aztán jön az előszezon, és utána még hat hónap marad. Akkor meglátjuk, hogyan érzem magam

– árulta el Messi a vb-vel kapcsolatos gondolatait. Noha ezen sorok alapján akár arra is gondolhatnánk, hogy Messi nem lép majd pályára a 2026-os vb-n, de erre kicsi az esély. Ahogy Cristiano Ronaldo számára, úgy Lionel Messinek is ez a torna lehet az utolsó dobás, ráadásul Argentína a címvédő.

Az Argentína–Venezuela mérkőzés összefoglalója:

Ollózós gól a Maracanában, egy kérdés maradt még Dél-Amerikában

Az Origo írta meg , hogy péntek hajnalban a Carlo Ancelotti vezette Brazília is pályára lépett – ahol Vinícius Júnior a keretben sem volt. A szebb napokat is megélt, az utolsó helyen tanyázó Chile ellen a Selecao könnyed, 3-0-s győzelmet aratott a Maracanában. Az első gólt a brazil futball következő nagy reménysége, a Chelsea 18 éves támadója, Estevao szerezte ollózó mozdulattal – igaz, mindezt a gólvonal torkából, félig üres kapuba tette. A brazilok az utolsó körben Bolíviához látogatnak.

Futballünnep a Maracanában: a brazilok simán nyertek Chile ellen
Futballünnep a Maracanában: a brazilok simán nyertek Chile ellen  Fotó: MARLON COSTA / AGIF

A dél-amerikai selejtezősorozatban már csak egy kérdés maradt: Venezuela vagy Bolívia szerzi meg a hetedik helyet, ez interkontinentális selejtezőt jelent. Jelenleg Venezuela előnye egy pont, ráadásul az utolsó körben hazai pályán játszik Kolumbia ellen. Ez a hat válogatott pedig már bebiztosította a helyét a vb-n:

  • Argentína
  • Brazília
  • Uruguay
  • Ecuador
  • Kolumbia
  • Paraguay

A Brazília–Chile vb-selejtező összefoglalója:

