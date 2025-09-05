Messi sejtelmes nyilatkozatot adott a diadalmas búcsú után: mégsem lesz ott a vb-n?

Erős felvezetést kapott az Argentína–Venezuela dél-amerikai labdarúgó világbajnoki-selejtező, ami nem véletlen, hiszen minden bizonnyal magyar idő szerint péntek hajnali volt a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi utolsó hazai válogatott mérkőzése, aki a saját fiaival vonult be.

A legendás gólöröm: Lionel Messi duplázott a Venezuela elleni búcsúmeccsén. Fotó: NurPhoto

A jövő évi vb-re már biztos elsőként kijutó argentinok így is az egyik legerősebb kezdőjükkel álltak ki Buenos Airesben. A hatalmas mezőnyfölény már az első félidőben gólt ért. Ki más, mint Messi talált a kapuba Julian Álverez önzetlen passza után. Az argentin klasszis végig a pályán volt, a második hazai találatnál az ő indítása után született a gól, majd a 80. percben Messi állította be a 3-0-s végeredményt. A mérkőzés előtt és után is katartikus hangulat volt a stadionban.

A lefújás után újságírók hada próbált interjút készíteni Messivel. Az Inter Miami játékosa végül érzelmes nyilatkozatot tett a sajtónak.

– Mindig is ilyen befejezésről álmodtam hazai pályán. Annyi mindent átéltem itt, Argentínában, ilyen szurkolók előtt mindig nagy élmény játszani. Sok éven keresztül élveztem a Barcelona szeretetét, valami ilyesmire vágytam Argentínában is. Hát, ez sikerült

– kezdte a 193-szoros válogatott labdarúgó.

Tényleg ez volt Lionel Messi utolsó válogatott mérkőzése hazai pályán?

Továbbra sem tudni, meddig élvezhetjük még az argentin zseni játékát, a nyolcszoros aranylabdás azt azonban nemrégiben elárulta, hogy világbajnoki selejtezőn Venezuela ellen láthatjuk utoljára pályára lépni hazai közönség előtt. Messi ezzel minden bizonnyal utalt arra, hogy a selejtezőből már csak egy meccs van hátra – Ecuador idegenben –, aztán a jövő nyári, észak-amerikai torna után minden bizonnyal befejezi válogatott pályafutását. Messi ugyanakkor sejtelmes választ erre a lefújást követően.

– Ahogy korábban mondtam, nem valószínű, hogy itt, ezen közönség előtt még egyszer játszani fogok. Az életkorom miatt ez a leglogikusabb döntés, de továbbra is nagyon motivált vagyok. Mindig mondom: napról napra, mérkőzésről mérkőzésre élek.

Még nem hoztam meg a döntést a világbajnokságról, most befejezem az idényt, aztán jön az előszezon, és utána még hat hónap marad. Akkor meglátjuk, hogyan érzem magam

– árulta el Messi a vb-vel kapcsolatos gondolatait. Noha ezen sorok alapján akár arra is gondolhatnánk, hogy Messi nem lép majd pályára a 2026-os vb-n, de erre kicsi az esély. Ahogy Cristiano Ronaldo számára, úgy Lionel Messinek is ez a torna lehet az utolsó dobás, ráadásul Argentína a címvédő.