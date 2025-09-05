Julian NagelsmannNémetországJoshua Kimmichvb-selejtezőSzlovákia

A németek lenézték a szlovákokat a vb-selejtezőn, a szövetségi kapitány beleállt a sajátjaiba

A német labdarúgó-válogatott csütötökön kínos vereséget szenvedett Pozsonyban. Julian Nagelsmann együttese 2-0-ra kikapott Szlovákiától, így vereséggel kezdte a vb-selejtezőt. A német válogatott játékosaival szemben Nagelsmann komoly kritikákat fogalmazott meg, a csapatkapitány Joshua Kimmich egyetért a szakvezetővel.

2025. 09. 05. 7:01
Németország két gólt kapott Szlovákia vendégeként, egyikre sem volt válasza
Németország két gólt kapott Szlovákia vendégeként, egyikre sem volt válasza Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS Forrás: DPA
Németország története során először szenvedett idegenben vereséget a labdarúgó világbajnoki selejtezőn csütörtök este. A Nationelelf nagy meglepetésre sima, 2-0-s vereséget szenvedett Pozsonyban Szlovákia ellen. Julian Nagelsmann a német válogatott szövetségi kapitány helyzete nem könnyű, zsinórban harmadszor kapott ki a válogatott – nyáron még a hazai rendezésű Nemzetek Ligája négyes döntőn két meccs, két zakó –, a szlovákok elleni A csoportos meccs után éles kritikákat fogalmazott meg játékosaival szemben.

A német válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann a sajátjait bírálta a szlovákok elleni vereség után
A német válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann a sajátjait bírálta a szlovákok elleni vereség után  Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

Nagyképű német válogatott, a szövetségi kapitány háborog

– Nem akarom többi azt hallani, hogy mennyire sok minőségi, jó kvalitású labdarúgónk van, ez csakis az érzelmekről szól – kezdte Nagelsmann, majd tovább kritizálta játékosai hozzáállását. 

– Kiválasztottam Németország legjobb játékosait, de hiába. Máskor talán gyengébb játékosokat kéne behívnom, ha ők legalább mindent beleadnak... Mindenkinek meg kell értenie, hogy egy ilyen mérkőzést úgy kell megközelítenünk, mint egy Bajnokok Ligája-elődöntőt. Általában bízom a játékosokban, ezért is hívom meg őket, de meg kell érteniük, ilyen hozzáállással nem lehet sikereket elérni."

A csapatkapitány is csak egyetérteni tud az elhangzottakkal 

Nagelsmann szavai nagy pofont jelentenek a német válogatott sztárjainak, akik az elhangzottak szerint lenézték a szlovákokat. Az hitték, hogy fél gőzzel is sima győzelmet fognak aratni Pozsonyban. Nos, ez nagyon nem jött össze. A csapatkapitány Joshua Kimmich is megerősítette a 38 éves Nagelsmann szavait. 

– Ha megnézzük, hogyan kezdtük a meccset, egy perc után megvolt a lehetőségünk gólt lőni egy szögletet követően. Nem kell rendszerről vagy taktikáról beszélni, ez pusztán hozzáállás kérdése – és ez volt a problémánk az elmúlt meccseken is. 

Ma egyénenként rendkívül gyenge meccset hoztunk le, ha úgy játszunk a folytatásban, mint ma, akkor biztos nem jutunk ki a világbajnokságra

– tette hozzá Kimmich, azt pedig nem is kell mondani, hogy a négyszeres vb-győztesnek a selejtező elbukása mekkora szégyen lenne...

Németország először kapott ki idegenben a vb-selejtezők történetében
Németország először kapott ki idegenben a vb-selejtezők történetében  Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

Vissza kell hívni Manuel Neuert?

A német sajtó emellett azzal foglalkozik még a kínos vereség után, hogy Nagelsmann a Hoffenheim 35 éves kapusát, Oliver Baumannt nevezte a kezdőbe, aki a barcelonai Marc-André ter Stegen hiányában élvezi a szövetségi kapitány bizalmát. A korábbi világbajnok, a német futball meghatározó alakja, Bastian Schweinsteiger azonban nem ért egyet Nagelsmannal. 

–Számomra még mindig Manuel Neuer az első választás. A klubvilágbajnokságon megmutatta világklasszis képességeit. Sok korábbi csapattársa azt mondja, hogy továbbra is megvan benne az a lendület, ami a válogatottba kell, visszahoznám – mondta Schweinsteiger, utalva a végén arra, hogy a 125-szörös válogatott Neuer 2024-ben már bejelentette, többet nem veszi fel a Nationelf mezét.

Mindeközben Lothar Matthäus egy másik kapust emleget . A korábbi magyar szövetségi kapitány szerint a freiburgi Noah Atubolu volt az előző idény legjobbja. A 23 éves kapus az előző évadban nagy szerepet vállalt abban, hogy Sallai Roland korábbi csapata az utolsó fordulóig harcban volt a Bajnokok Ligája-indulásért, de végül két ponttal lecsúszott róla. Atubolu 26 bajnokin védett, ebből tízen gólt sem kapott, a felnőtt válogatottban azonban még nem védett.

A német válogatott vasárnap a győzelemmel kezdő Észak-Írország ellen javíthat hazai pályán a vb-selejtezőn. A csoport negyedik tagja pedig Luxemburg.  

Szlovákiában persze anná nagyobb az öröm, magyar siker, hogy a győzelemből Bénes László is kivette a részét.

Az összefoglaló a linkre kattintva tekinthető meg:

