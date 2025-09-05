A németek lenézték a szlovákokat a vb-selejtezőn, a szövetségi kapitány beleállt a sajátjaiba

Németország története során először szenvedett idegenben vereséget a labdarúgó világbajnoki selejtezőn csütörtök este. A Nationelelf nagy meglepetésre sima, 2-0-s vereséget szenvedett Pozsonyban Szlovákia ellen. Julian Nagelsmann a német válogatott szövetségi kapitány helyzete nem könnyű, zsinórban harmadszor kapott ki a válogatott – nyáron még a hazai rendezésű Nemzetek Ligája négyes döntőn két meccs, két zakó –, a szlovákok elleni A csoportos meccs után éles kritikákat fogalmazott meg játékosaival szemben.

A német válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann a sajátjait bírálta a szlovákok elleni vereség után Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

Nagyképű német válogatott, a szövetségi kapitány háborog

– Nem akarom többi azt hallani, hogy mennyire sok minőségi, jó kvalitású labdarúgónk van, ez csakis az érzelmekről szól – kezdte Nagelsmann, majd tovább kritizálta játékosai hozzáállását.

– Kiválasztottam Németország legjobb játékosait, de hiába. Máskor talán gyengébb játékosokat kéne behívnom, ha ők legalább mindent beleadnak... Mindenkinek meg kell értenie, hogy egy ilyen mérkőzést úgy kell megközelítenünk, mint egy Bajnokok Ligája-elődöntőt. Általában bízom a játékosokban, ezért is hívom meg őket, de meg kell érteniük, ilyen hozzáállással nem lehet sikereket elérni."

A csapatkapitány is csak egyetérteni tud az elhangzottakkal

Nagelsmann szavai nagy pofont jelentenek a német válogatott sztárjainak, akik az elhangzottak szerint lenézték a szlovákokat. Az hitték, hogy fél gőzzel is sima győzelmet fognak aratni Pozsonyban. Nos, ez nagyon nem jött össze. A csapatkapitány Joshua Kimmich is megerősítette a 38 éves Nagelsmann szavait.

– Ha megnézzük, hogyan kezdtük a meccset, egy perc után megvolt a lehetőségünk gólt lőni egy szögletet követően. Nem kell rendszerről vagy taktikáról beszélni, ez pusztán hozzáállás kérdése – és ez volt a problémánk az elmúlt meccseken is.

Ma egyénenként rendkívül gyenge meccset hoztunk le, ha úgy játszunk a folytatásban, mint ma, akkor biztos nem jutunk ki a világbajnokságra

– tette hozzá Kimmich, azt pedig nem is kell mondani, hogy a négyszeres vb-győztesnek a selejtező elbukása mekkora szégyen lenne...