Messi búcsúzik a válogatottnál, elsírta magát az argentin kapitány + videó

Továbbra sem tudni, meddig élvezhetjük még Lionel Messi játékát, a nyolcszoros aranylabdás azt azonban nemrégiben elárulta, hogy világbajnoki selejtezőn hazai pályán Venezuela ellen láthatjuk utoljára szerepelni az argentin válogatottban.

Lionel Scaloni érzelmesen beszélt Messi búcsújáról (Fotó: Juan Mabromata/AFP)

Messi búcsúja

– Különleges lesz, mert ez az utolsó hazai világbajnoki selejtezőm. Azt nem tudom, lesz-e még felkészülési vagy más mérkőzés, de vb-selejtezőn már biztosan nem játszom, éppen ezért az egész családom elkísér. Ott lesz a feleségem, a gyermekeim, a szüleim, a testvéreim, szeretnénk közösen átélni ezt a különleges eseményt. Hogy utána mi lesz, még nem tudom, most csak ezzel foglalkozom – mondta Messi az Apple TV-nek.

A 38 esztendős klasszis búcsúja természetesen a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón is szóba került, Lionel Scaloni szövetségi kapitány könnyek között próbálta elmondani, mit jelent számára Messi.

– Játszottam együtt vele, már az is különleges volt, ha csak passzoltam neki a labdát. Igazán megindító, hogy ott lehettem vele a világbajnokságon, és láthattam őt felemelni a trófeát. Idővel még inkább rádöbbenünk majd, mennyit is jelent ez. A Venezuela elleni mérkőzés gyönyörű és érzelmes lesz. Biztosan nem most játszik utoljára hazai pályán a válogatottban, teszünk róla, hogy legyen még alkalma, ha ő is akarja, mert megérdemli.

CASI NOS QUEBRAMOS TODOS 😥



Un periodista se emocionó por la respuesta de Scaloni y el mismo Lionel terminó casi llorando por esa reacción #PelotaParada pic.twitter.com/Ng08wf159m — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 3, 2025

Messinek ez lesz a 46. hazai mérkőzése a nemzeti együttesben, az eddigi találkozókon 35 góllal és 20 gólpasszal segítette hazáját. Az argentin válogatott már korábban kiharcolta a világbajnoki részvételt, így ilyen szempontból számára nincs tétje a mérkőzésnek – nem úgy, mint az életért küzdő riválisnak –, Messi szempontjából viszont még a selejtező gólkirályi címe összejöhet: az Inter Miami támadója hat találattal holtversenyben a második helyen áll, csak eggyel van elmaradva a kolumbiai Luis Díaztól.