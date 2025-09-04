Lionel ScaloniLionel MessiArgentína

Messi búcsúzik a válogatottnál, elsírta magát az argentin kapitány + videó

Érzelemdús sajtótájékoztatót tartott az argentin válogatott Venezuela elleni vb-selejtezője előtt Lionel Scaloni, akit Lionel Messi búcsújáról is megkérdeztek az újságírók, a szövetségi kapitány pedig nem tudta visszatartani a könnyeit. Messi a magyar idő szerint péntek hajnali összecsapáson játssza utolsó hazai vb-selejtezőjét a nemzeti együttes színeiben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 9:56
Lionel Scaloni és Lionel Messi az argentin válogatott edzésén Fotó: Juan Mabromata Forrás: AFP
Továbbra sem tudni, meddig élvezhetjük még Lionel Messi játékát, a nyolcszoros aranylabdás azt azonban nemrégiben elárulta, hogy világbajnoki selejtezőn hazai pályán Venezuela ellen láthatjuk utoljára szerepelni az argentin válogatottban.

Lionel Scaoni érzelmesen beszélt Messi búcsújáról
Lionel Scaloni érzelmesen beszélt Messi búcsújáról (Fotó: Juan Mabromata/AFP)

Messi búcsúja

– Különleges lesz, mert ez az utolsó hazai világbajnoki selejtezőm. Azt nem tudom, lesz-e még felkészülési vagy más mérkőzés, de vb-selejtezőn már biztosan nem játszom, éppen ezért az egész családom elkísér. Ott lesz a feleségem, a gyermekeim, a szüleim, a testvéreim, szeretnénk közösen átélni ezt a különleges eseményt. Hogy utána mi lesz, még nem tudom, most csak ezzel foglalkozom – mondta Messi az Apple TV-nek.

A 38 esztendős klasszis búcsúja természetesen a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón is szóba került, Lionel Scaloni szövetségi kapitány könnyek között próbálta elmondani, mit jelent számára Messi.

– Játszottam együtt vele, már az is különleges volt, ha csak passzoltam neki a labdát. Igazán megindító, hogy ott lehettem vele a világbajnokságon, és láthattam őt felemelni a trófeát. Idővel még inkább rádöbbenünk majd, mennyit is jelent ez. A Venezuela elleni mérkőzés gyönyörű és érzelmes lesz. Biztosan nem most játszik utoljára hazai pályán a válogatottban, teszünk róla, hogy legyen még alkalma, ha ő is akarja, mert megérdemli.

Messinek ez lesz a 46. hazai mérkőzése a nemzeti együttesben, az eddigi találkozókon 35 góllal és 20 gólpasszal segítette hazáját. Az argentin válogatott már korábban kiharcolta a világbajnoki részvételt, így ilyen szempontból számára nincs tétje a mérkőzésnek – nem úgy, mint az életért küzdő riválisnak –, Messi szempontjából viszont még a selejtező gólkirályi címe összejöhet: az Inter Miami támadója hat találattal holtversenyben a második helyen áll, csak eggyel van elmaradva a kolumbiai Luis Díaztól.

 

