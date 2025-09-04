A Liverpool szégyene, hogy a magyar válogatottal kell büszkélkednie az angol helyett?

Az elmúlt napokban nemcsak itthon, hanem Liverpoolban is minden Szoboszlai Dominik neve körül forgott, miután vasárnap álomszép szabadrúgásgóllal döntötte el az Arsenal elleni Premier League-rangadót, és jobbhátvédként is bizonyította képességeit. A Liverpool a hivatalos közösségi felületén a minap ismét Szoboszlairól és másik magyarjáról, Kerkez Milosról posztolt, azzal büszkélkedve, hogy a magyar válogatottal készülnek. Ez az, amit a Liverpool az angol válogatottal nem tud megtenni.
Egyszerűen azért nem, mert míg Marco Rossi csapatába két alapemberét is adja az angol bajnoki címvédő, addig Thomas Tuchel együttesébe egyet sem. Már az előző években sem hemzsegtek a Liverpool-játékosok az angol válogatottban, de azért egy-ketten általában ott voltak a keretben. Igen ám, csakhogy a nyári átigazolások után Trent Alexander-Arnold a Real Madrid, Jarell Quansah pedig a Bayer Leverkusen játékosa lett, a harmadik liverpooli pedig, aki meghívót szokott kapni, Curtis Jones ezúttal nem került be a keretbe.
S emiatt még csak szemrehányást sem lehet tenni Thomas Tuchelnek, hiszen Jones a Premier League első három fordulójában egyedül a Newcastle United ellen volt kezdő, és ezzel a három meccsen ő volt az egyetlen angol kezdőjátékos Arne Slot együttesében. A Bournemouth elleni PL-nyitányon és legutóbb az Arsenal elleni rangadón is angolok nélkül állt fel a Liverpool.
Magyar szemnek dicsőség, hogy a világ jelenlegi egyik legjobb klubja a magyar válogatott játékosaival büszkélkedik és az MLSZ-nek ad virtuális ökölpacsit, ugyanakkor a Liverpool szurkolóinak minimum elgondolkodtató lehet az új irány.
Az Anfielden mindig is imádták, ha scouserek, a város fiai erősítették a csapatot, mint Steven Gerrard vagy a legutóbbi időkig Alexander-Arnold. Sokaknak ezért fájt a saját nevelésű Harvey Elliott elengedése is az Aston Villába, ahelyett, hogy igazi esélyt kapott volna Slottól, noha kevés idő alatt is hős tudott lenni az előző idényben például a PSG ellen a BL-ben.
A Liverpool angol tehetségei sorra hagyják el a klubot
Ezzel szemben a klub új irányt vett, és a Liverpool Jürgen Klopp-féle hagyományaira nem jellemző módon őrült összegeket költött el az átigazolási piacon, a német Florian Wirtz 120 millió euróba került, a svéd Alexander Isak 125 millióba.