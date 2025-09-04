Liverpool FCAngol Labdarúgó-szövetségmagyar labdarúgó–válogatottKerkez MilosSzoboszlai Dominik

A Liverpool szégyene, hogy a magyar válogatottal kell büszkélkednie az angol helyett?

Magyar szemnek dicső látvány a Premier League címvédőjének a posztja. A Liverpool a hivatalos oldalán büszkélkedik azzal, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a magyar válogatottal készül Telkiben, és virtuális ökölpacsit is ad az MLSZ-nek. Ugyanezt az angol válogatottal nem teheti meg, mert egyetlen Liverpool-játékos sem tagja Thomas Tuchel keretének, sőt az angol bajnok kezdőjében nagyítóval is hiába keresni a hazai játékosokat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 7:22
Szoboszlai és Kerkez miatt a magyar válogatottnak szurkol a Liverpool, amely az angolnak most nem is tud Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Az elmúlt napokban nemcsak itthon, hanem Liverpoolban is minden Szoboszlai Dominik neve körül forgott, miután vasárnap álomszép szabadrúgásgóllal döntötte el az Arsenal elleni Premier League-rangadót, és jobbhátvédként is bizonyította képességeit. A Liverpool a hivatalos közösségi felületén a minap ismét Szoboszlairól és másik magyarjáról, Kerkez Milosról posztolt, azzal büszkélkedve, hogy a magyar válogatottal készülnek. Ez az, amit a Liverpool az angol válogatottal nem tud megtenni.

Szoboszlai Dominik a Liverpool legnagyobb sztárja ezekben a napokban, a klub a magyar válogatottat is biztatja miatta
Szoboszlai Dominik a Liverpool legnagyobb sztárja ezekben a napokban, a klub a magyar válogatottat is biztatja miatta (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

Egyszerűen azért nem, mert míg Marco Rossi csapatába két alapemberét is adja az angol bajnoki címvédő, addig Thomas Tuchel együttesébe egyet sem. Már az előző években sem hemzsegtek a Liverpool-játékosok az angol válogatottban, de azért egy-ketten általában ott voltak a keretben. Igen ám, csakhogy a nyári átigazolások után Trent Alexander-Arnold a Real Madrid, Jarell Quansah pedig a Bayer Leverkusen játékosa lett, a harmadik liverpooli pedig, aki meghívót szokott kapni, Curtis Jones ezúttal nem került be a keretbe.

S emiatt még csak szemrehányást sem lehet tenni Thomas Tuchelnek, hiszen Jones a Premier League első három fordulójában egyedül a Newcastle United ellen volt kezdő, és ezzel a három meccsen ő volt az egyetlen angol kezdőjátékos Arne Slot együttesében. A Bournemouth elleni PL-nyitányon és legutóbb az Arsenal elleni rangadón is angolok nélkül állt fel a Liverpool.

Magyar szemnek dicsőség, hogy a világ jelenlegi egyik legjobb klubja a magyar válogatott játékosaival büszkélkedik és az MLSZ-nek ad virtuális ökölpacsit, ugyanakkor a Liverpool szurkolóinak minimum elgondolkodtató lehet az új irány. 

Az Anfielden mindig is imádták, ha scouserek, a város fiai erősítették a csapatot, mint Steven Gerrard vagy a legutóbbi időkig Alexander-Arnold. Sokaknak ezért fájt a saját nevelésű Harvey Elliott elengedése is az Aston Villába, ahelyett, hogy igazi esélyt kapott volna Slottól, noha kevés idő alatt is hős tudott lenni az előző idényben például a PSG ellen a BL-ben.

A Liverpool angol tehetségei sorra hagyják el a klubot

Ezzel szemben a klub új irányt vett, és a Liverpool Jürgen Klopp-féle hagyományaira nem jellemző módon őrült összegeket költött el az átigazolási piacon, a német Florian Wirtz 120 millió euróba került, a svéd Alexander Isak 125 millióba.

Eközben az angolok sorra hagyják el az Anfieldet, ezen a nyáron Alexander-Arnold után a 22-22 éves Quansah és Elliott mellett a velük egyidős Tyler Morton (Lyon), a 19 éves Ben Doak (Bournemouth) is távozott a saját nevelésű tehetségek közül, akiket a Liverpool szurkolói szívesen láttak volna hosszabb távon a csapatban az identitásuk megőrzése érdekében.

Szoboszlai és Kerkez miatt szurkolnak a magyar válogatottnak

A magyar válogatott szombaton Dublinban, Írország ellen kezdi meg a 2026-os világbajnokság selejtezőit, majd kedden Portugáliát fogadja, és a Liverpool a Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos páros miatt kiemelt figyelemmel követi a meccseket. Az angol válogatott ugyanezeken a napokon Andorra és Szerbia ellen lép pályára vb-selejtezőn, de Liverpool-játékosok nélkül.

