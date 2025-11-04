A magyar válogatott stábja régóta figyelte az újoncokat, Rossi megindokolta a behívásukat

November 13-án Örményországba utazik, 16-án pedig Írországot fogadja a magyar válogatott. E két, a világbajnoki-szereplés kivívásának szempontjából kulcsfontosságú meccsre hirdetett keretet kedden Marco Rossi, aki a támadószekcióban két újoncnak is megadja a lehetőséget a bizonyításra.

Marco Rossi a két újonc behívásával növelte lehetőségeit a támadószekcióban (Fotó: Mirkó István)

Marco Rossi megindokolta a frissítés okát

Az újoncok közül a 25 éves Bárány Donát az NB I-ben szereplő Debrecen csatára, a mostani idényben 12 bajnokin hatszor volt eredményes, emellett két gólpasszt is kiosztott. Redzic Damir is szerepelt a magyar élvonalban, ő korábban a Ferencváros játékosa volt, ám manapság már a szlovák ligában érdekelt Dunaszerdahely futballistája. Huszonkét éves, Pécsett született, ám részben bosnyák származású, 12 szlovák bajnoki mérkőzésen szintén hat alkalommal talált az ellenfelek kapujába a 2025/2026-os kiírásban.

Azt hiszem, hogy három héttel az előző meccsek után nem indokolt sok változtatás a keretben, különös tekintettel arra, hogy az eddigi mérkőzéseken jól játszottunk. A két újoncot természetesen nem csupán az elmúlt három hétben figyeltük, hanem már elég régóta, így tudjuk, hogy jól teljesítenek klubjaikban, ráadásul a támadószekcióban kell hogy legyenek opcióink a cserére, ha ez szükséges

– indokolta meg döntését az mlsz.hu-nak nyilatkozó szövetségi kapitány.

Sorsdöntő lehet az utolsó meccs

Négy játéknap után a nemzeti tizenegy öt ponttal áll a kvalifikáció F csoportjában, ez a második helyre elég, jelenleg pótselejtezős szereplést jelentene. A novemberi riválisok ugyanakkor szintén versenyben vannak még. Íme, a csoport állása!

Portugália 4 3 1 0 11-4 10 pont Magyarország 4 1 2 1 8-7 5 Írország 4 1 1 2 4-5 4 Örményország 4 1 0 3 2-9 3

– Ahogy már korábban a Portugália elleni meccs után is mondtam, a legfontosabb, hogy jól játsszunk és folyamatosan fejlődjünk, de most az eredmény kiemelten fontos – jelentette ki a novemberi két mérkőzéssel kapcsolatban a szövetségi kapitány. – Örményországban mindent meg kell tennünk a győzelemért, és azután dől el, hogy az utolsó mérkőzésen mi lesz a helyzet, de itthon Írország ellen is mindenképp nyerni szeretnénk. Az örmények az írek ellen is jól játszottak, és Dublinban is csak azután tudtak nyerni az írek, hogy emberelőnybe kerültek ugyanúgy Írországban mi is emberhátrányba kerültünk, olyankor mindig nehéz játszani, mégis csak egy gólt kaptak, ez is mutatja az örmények erejét. Az utolsó vb-selejtezőn az írek ellen sorsdöntő mérkőzést játszhatunk. Tisztában vagyunk vele, hogy ha Portugália és mi is nyerünk az első novemberi meccsen, akkor megszereztük a második helyet, de ebben az esetben is győzni szeretnénk idei utolsó mérkőzésünkön a szurkolóink előtt. Ismerjük a nehézségeket, amiket az ellenfelek okozhatnak nekünk, így a lehető legjobban szeretnénk felkészülni ezekre és sikerrel megvívni ezt a két párharcot.

A Szpíker korner legújabb adása: