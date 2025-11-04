Marco RossiBárány DonátRedzic Damirmagyar válogatott

A magyar válogatott stábja régóta figyelte az újoncokat, Rossi megindokolta a behívásukat

Megvan a magyar labdarúgó-válogatott kerete a vb-selejtező utolsó, novemberi mérkőzéseire. A szövetségi kapitány, Marco Rossi két újoncot is behívott az örmények és az írek elleni, sordöntő találkozókra készülő csapatba – az olasz szakember Bárány Donát és Redzic Damir behívását is megindokolta. Emellett természetesen az esélyekről is beszélt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 13:46
Bárány Donát (fehér mezben) először léphet pályára a Marco Rossi által felkészített magyar válogatottban. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

November 13-án Örményországba utazik, 16-án pedig Írországot fogadja a magyar válogatott. E két, a világbajnoki-szereplés kivívásának szempontjából kulcsfontosságú meccsre hirdetett keretet kedden Marco Rossi, aki a támadószekcióban két újoncnak is megadja a lehetőséget a bizonyításra.

Marco Rossi a két újonc behívásával növelte lehetőségeit a támadószekcióban
Marco Rossi a két újonc behívásával növelte lehetőségeit a támadószekcióban (Fotó: Mirkó István)

 

Marco Rossi megindokolta a frissítés okát

Az újoncok közül a 25 éves Bárány Donát az NB I-ben szereplő Debrecen csatára, a mostani idényben 12 bajnokin hatszor volt eredményes, emellett két gólpasszt is kiosztott. Redzic Damir is szerepelt a magyar élvonalban, ő korábban a Ferencváros játékosa volt, ám manapság már a szlovák ligában érdekelt Dunaszerdahely futballistája. Huszonkét éves, Pécsett született, ám részben bosnyák származású, 12 szlovák bajnoki mérkőzésen szintén hat alkalommal talált az ellenfelek kapujába a 2025/2026-os kiírásban.

Azt hiszem, hogy három héttel az előző meccsek után nem indokolt sok változtatás a keretben, különös tekintettel arra, hogy az eddigi mérkőzéseken jól játszottunk. A két újoncot természetesen nem csupán az elmúlt három hétben figyeltük, hanem már elég régóta, így tudjuk, hogy jól teljesítenek klubjaikban, ráadásul a támadószekcióban kell hogy legyenek opcióink a cserére, ha ez szükséges

 – indokolta meg döntését az mlsz.hu-nak nyilatkozó szövetségi kapitány.

 

Sorsdöntő lehet az utolsó meccs

Négy játéknap után a nemzeti tizenegy öt ponttal áll a kvalifikáció F csoportjában, ez a második helyre elég, jelenleg pótselejtezős szereplést jelentene. A novemberi riválisok ugyanakkor szintén versenyben vannak még. Íme, a csoport állása!

  1. Portugália        4    3    1    0    11-4    10 pont
  2. Magyarország    4    1    2    1    8-7    5
  3. Írország        4    1    1    2    4-5    4
  4. Örményország    4    1    0    3    2-9    3

– Ahogy már korábban a Portugália elleni meccs után is mondtam, a legfontosabb, hogy jól játsszunk és folyamatosan fejlődjünk, de most az eredmény kiemelten fontos – jelentette ki a novemberi két mérkőzéssel kapcsolatban a szövetségi kapitány. – Örményországban mindent meg kell tennünk a győzelemért, és azután dől el, hogy az utolsó mérkőzésen mi lesz a helyzet, de itthon Írország ellen is mindenképp nyerni szeretnénk. Az örmények az írek ellen is jól játszottak, és Dublinban is csak azután tudtak nyerni az írek, hogy emberelőnybe kerültek ugyanúgy Írországban mi is emberhátrányba kerültünk, olyankor mindig nehéz játszani, mégis csak egy gólt kaptak, ez is mutatja az örmények erejét. Az utolsó vb-selejtezőn az írek ellen sorsdöntő mérkőzést játszhatunk. Tisztában vagyunk vele, hogy ha Portugália és mi is nyerünk az első novemberi meccsen, akkor megszereztük a második helyet, de ebben az esetben is győzni szeretnénk idei utolsó mérkőzésünkön a szurkolóink előtt. Ismerjük a nehézségeket, amiket az ellenfelek okozhatnak nekünk, így a lehető legjobban szeretnénk felkészülni ezekre és sikerrel megvívni ezt a két párharcot.

A magyar labdarúgó-válogatott novemberi kerete
Kapusok:
Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők:
Balogh Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paks), Szalai Attila (Kasimpasa)

Középpályások:
Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK Stockholm), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Ötvös Bence (Ferencváros), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Tóth Alex (Ferencváros), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók:
Bárány Donát (Debrecen), Gruber Zsombor (Ferencváros), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Redzic Damir (DAC), Sallai Roland (Galatasaray), Varga Barnabás (Ferencváros)

A Szpíker korner legújabb adása: 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Marcin Romanowski
idezojelekDonald Tusk

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Marcin Romanowski avatarja

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.