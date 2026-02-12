Wirtz mindenkit lenyomott, Gerrardtól pedig olyan dicséretet kapott, amilyet Szoboszlai sosem

A Liverpool szerdán a csapatkapitány Virgil van Dijk fejesével 1-0-ra nyert a Sunderland otthonában a Premier League 26. fordulójában, így véghez vitte azt a bravúrt, amelyet még egy csapat sem az idényben: nyerni tudott a Stadium of Lightban. A Sunderland arénája idáig bevehetetlen volt, az újonc végül február elején kapott ki először hazai környezetben. Arne Slot együttese a győzelmével két pontot hozott a Chelsea-n és a Manchester Unitedon – az ötödik, már Bajnokok Ligája-indulást érő hely már csak két pontra van –, a Liverpool pedig úgy nyert szerdán, hogy Szoboszlai Dominik eltiltás miatt nem játszhatott, míg Kerkez Milos pihenőt kapott, s a kispadról figyelte a meccset. A címvédőt ezúttal (is) Florian Wirtz vitte a hátán, a német ihletett formában játszott, nem is véletlen, hogy a szurkolók őt választották meg a mérkőzés legjobbjának – mindez a németnek a negyedik volt az idényben, a listát Szoboszlai vezeti héttel.

Florian Wirtz lett a Liverpool szurkolóinál a legjobb a Sunderland elleni bajnokin Fotó: X/Liverpool FC

Florian Wirtz újabb kiemelkedő teljesítménye

A 22 éves németnek öt lövése is volt, ebből négy az első félidőben.

Wirtz nem járt messze attól, hogy a bajnokságban az ötödik gólját is megszerezze, a 33. percben azonban a lapos lövése a kapufán csattant.

Wirtz nem csak ezzel volt csapata vezére:

2/2 sikeres labdavezetés

8 érintés az ellenfél tizenhatosa belül

3/3 hosszú labda

2 helyzetkialakítás

54/61 pontos passz

6 labdaszerzés

Arról korábban mi is írtunk, hogy a német a tél megérkeztével tényleg berobbant a Premier League-ben, most már nem is róják fel neki, hogy a Liverpool miért fizetett ki érte 125 millió eurót a Bayer Leverkusennek. Wirtz januárban házon belül a csapat legjobb játékosa lett.

Végtelenül szerény továbbra is a Liverpool németje

A középpályást a mérkőzés után a TNT Sports helyszíni stábja kérdezte.

– Ma nem tartalékolhattunk, minden erőnk kellett ahhoz, hogy itt nyerjünk. Mindenki tudja, hogy milyen nehéz itt nyerni, ez az első alkalom, hogy hazai pályán vereséget szenvedtek, és nagyon örülünk a három pontnak. Nagyon fontos számunkra – kezdte Wirtz, majd a saját teljesítményéről kérdezték, amelyről nagyon visszafogottan nyilatkozott. – Okés volt... néhány jó és rossz pillanatom volt. Próbáltam helyzetbe kerülni, illetve a társakat kiszolgálni, de a végén csak az számít, hogy a csapat nyert. Minden jó meccs önbizalmat ad. Amikor megkapod a labdát, néha különleges dolgokat tudsz véghezvinni.