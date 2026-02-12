Rendkívüli

Az ukránok nyíltan fenyegetik Magyarországot, Zelenszkij Brüsszellel karöltve be akar avatkozni a választásokba

Wirtz mindenkit lenyomott, Gerrardtól pedig olyan dicséretet kapott, amilyet Szoboszlai sosem

A Liverpool 1-0-ra nyert a Sunderland otthonában szerda este a Premier League-ben, a szurkolók pedig Florian Wirtzet választották meg a mérkőzés legjobbjának. A 22 éves német újra remek teljesítménnyel rukkolt elő, és nem múlt sokon, hogy az első félidőben ismét betaláljon. A mérkőzés után a Liverpool korábbi legendás középpályása, Steven Gerrard dicsérte Wirtzet.

2026. 02. 12.
Florian Wirtz egyre jobb formában a Liverpool színeiben
Florian Wirtz egyre jobb formában a Liverpool színeiben Forrás: Oli SCARFF / AFP
A Liverpool szerdán a csapatkapitány Virgil van Dijk fejesével 1-0-ra nyert a Sunderland otthonában a Premier League 26. fordulójában, így véghez vitte azt a bravúrt, amelyet még egy csapat sem az idényben: nyerni tudott a Stadium of Lightban. A Sunderland arénája idáig bevehetetlen volt, az újonc végül február elején kapott ki először hazai környezetben. Arne Slot együttese a győzelmével két pontot hozott a Chelsea-n és a Manchester Unitedon – az ötödik, már Bajnokok Ligája-indulást érő hely már csak két pontra van –, a Liverpool pedig úgy nyert szerdán, hogy Szoboszlai Dominik eltiltás miatt nem játszhatott, míg Kerkez Milos pihenőt kapott, s a kispadról figyelte a meccset. A címvédőt ezúttal (is) Florian Wirtz vitte a hátán, a német ihletett formában játszott, nem is véletlen, hogy a szurkolók őt választották meg a mérkőzés legjobbjának – mindez a németnek a negyedik volt az idényben, a listát Szoboszlai vezeti héttel.

Florian Wirtz lett a Liverpool szurkolóinál a legjobb a Sunderland elleni bajnokin
Florian Wirtz lett a Liverpool szurkolóinál a legjobb a Sunderland elleni bajnokin  Fotó:  X/Liverpool FC

Florian Wirtz újabb kiemelkedő teljesítménye

A 22 éves németnek öt lövése is volt, ebből négy az első félidőben. 

Wirtz nem járt messze attól, hogy a bajnokságban az ötödik gólját is megszerezze, a 33. percben azonban a lapos lövése a kapufán csattant.

 Wirtz nem csak ezzel volt csapata vezére:

  • 2/2 sikeres labdavezetés
  • 8 érintés az ellenfél tizenhatosa belül
  • 3/3 hosszú labda
  • 2 helyzetkialakítás
  • 54/61 pontos passz
  • 6 labdaszerzés

Arról korábban mi is írtunk, hogy a német a tél megérkeztével tényleg berobbant a Premier League-ben, most már nem is róják fel neki, hogy a Liverpool miért fizetett ki érte 125 millió eurót a Bayer Leverkusennek. Wirtz januárban házon belül a csapat legjobb játékosa lett.

Végtelenül szerény továbbra is a Liverpool németje

A középpályást a mérkőzés után a TNT Sports helyszíni stábja kérdezte

– Ma nem tartalékolhattunk, minden erőnk kellett ahhoz, hogy itt nyerjünk. Mindenki tudja, hogy milyen nehéz itt nyerni, ez az első alkalom, hogy hazai pályán vereséget szenvedtek, és nagyon örülünk a három pontnak. Nagyon fontos számunkra – kezdte Wirtz, majd a saját teljesítményéről kérdezték, amelyről nagyon visszafogottan nyilatkozott. – Okés volt... néhány jó és rossz pillanatom volt. Próbáltam helyzetbe kerülni, illetve a társakat kiszolgálni, de a végén csak az számít, hogy a csapat nyert. Minden jó meccs önbizalmat ad. Amikor megkapod a labdát, néha különleges dolgokat tudsz véghezvinni. 

Steven Gerrard is csak ámul Wirtz játékán

Az angol tévécsatorna stúdiójában a Liverpool legendás középpályása is ott volt, aki a lefújás után elismerően beszélt a németről. Gerrard olyan dicsérettel illette Wirtzet, amelyről sokan csak álmodnak. 

– Ő volt a Liverpool legjobb játékosa ma este. Úgy tűnik, ő lesz az, aki megnyitja az utat a csapatnak. Nagyon hatékony, amikor a középpálya másik oldalán marad. Nem kell mélyen visszahúzódnia, hogy megkapja a labdát, ezt Gravenberchre és Mac Allisterre kell hagynia. Amint ők ketten magasabb fokozatra kapcsolnak, akkor egyből igyekeznek feltörni az ellenfél védelmét – ezután Gerrardnak megmutatták Wirtz kapufás lövését, amely kapcsán jött az igazi dicséret, ilyet korábban egy Liverpool-játékosra sem mondott. 

Wirtz ebben az egyik legjobb, briliáns őt nézni. Egy korai passz, majd fantasztikus érintés, szinte Zidane-szerű. Nagyon peches volt ezzel a kísérlettel

A Liverpool idén rengetegszer szenved a visszahúzódó csapatok ellen, Slot nem egyszer tette szóvá, hogy a mély blokk a csapat legnagyobb ellensége. Ősszel azért is volt nagy szenvedés az ilyen meccseket nézni, mert akkor Wirtz a védelmek feltörésében még nem járt az élen, nem vette fel a PL-ritmusát, mostanra viszont a Liverpool legnagyobb fegyvere lett e téren. 

A Vörösök sokat nem pihenhetnek, szombat este (21 óra) a Brightont fogadják az angol FA-kupában, a tét a legjobb 16 közé jutás. Ezen a találkozón már Szoboszlai Dominik is játszhat, ami Endo súlyosnak tűnő sérülése miatt szinte biztosra vehető.

A mérkőzés összefoglalója, benne Wirtz kapufájával:

