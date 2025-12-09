Mérföldkő a török–magyar kapcsolatokban: az űr- és védelmi iparban is együttműködik a két ország

A program első állomásaként Jászai Gellért kétoldalú egyeztetést folytatott Haluk Görgünnel, a török SSB (a török Védelmi Ipari Elnökség) vezetőjével. A felek megállapodtak egy stratégiai keretmegállapodás kialakításáról az űr- és védelmi ipar területén, amelynek célja a technológiatranszfer, a közös piacra lépés, az ipari partnerségek, a gyártás és a K+F együttműködés erősítése.

Törökország vezető űr- és védelmi ipari vállalataival kötött stratégiai megállapodást a 4iG Csoport. Fotó: 4iG

Jászai Gellért ezt követően részt vett a Török–Magyar Közös Konzultációs Mechanizmus első ülésén, ahol a felek áttekintették az eddig feltárt ipari együttműködési lehetőségeket, valamint meghatározták a következő konkrét lépéseket a két ország innovációs és ipari ökoszisztémáinak mélyebb összekapcsolása érdekében – derül ki a 4iG Csoport közleményéből.

A hivatalos program legfontosabb állomásaként a magyar és török delegáció, Orbán Viktor miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan elnök vezetésével plenáris ülést tartott. Az ülésen a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a török Védelmi Ipari Elnökség (SSB) stratégiai keretmegállapodást írt alá, amely hosszú távra kijelöli és megerősíti a két ország űr- és védelmi ipari együttműködését.

A keretrendszerhez kapcsolódva a 4iG Space and Defence Technologies két fontos egyetértési megállapodást kötött:

a Nurol Makinával, a Gidran páncélozott jármű gyártójával a védelmi gyártási kooperáció bővítéséről,

valamint az Aselsan-nal, Törökország vezető védelmi technológiai cégével, közös fejlesztési és innovációs projektek indításáról.

A 4iG Nyrt. emellett előzetes megállapodást írt alá a Türkiye Wealth Fund International Investmentsszel, amely új alapot teremt közös befektetési kezdeményezések számára, és új kapukat nyithat a magyar–török együttműködés előtt a kiemelt stratégiai ágazataiban, a technológia, a telekommunikáció, a digitális infrastruktúrák, az információtechnológia, az űripar és az energetika területén.

Jászai Gellért emellett megbeszélést folytatott az ALP Aviation elnökével, Tuncer Alpatával, amelyen a felek a védelmi ipari képességek és a fejlett információs technológiák mentén számos együttműködési irányt azonosítottak. Az ALP Aviation egy törökországi székhelyű, magasan specializált repülőgépipari vállalat, amely helikopterekhez és repülőgépekhez gyárt precíziós alkatrészeket és kritikus rendszereket. A cég fontos beszállítója több nemzetközi védelmi és repülőgépgyártó vállalatnak, és jelentős szerepet tölt be a török védelmi ipar technológiai fejlesztéseiben.