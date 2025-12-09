Mindig a legrosszabbra kell felkészülni – így dolgoznak a magyar légimentők

Emberfeletti munkát végeznek hazánkban a légimentők. Nap mint nap a legnehezebb helyzetekben állnak helyt, hogy életeket mentsenek, akár országutakon, akár a Balaton partján. A helikopterek fedélzetén dolgozó orvosok, pilóták és szakemberek munkájába engedett betekintést Gebei Róbert, a Magyar Légimentők orvos igazgatója.

A magyar légimentés jelenleg kilenc helikopterrel és hét bázissal működik az országban

– nyilatkozta lapunknak Gebei Róbert. Az igazgató hozzátette, a szervezet 2020 januárja óta tartozik a Készenléti Rendőrség felügyelete alá, miközben a szakmai irányítást továbbra is az Országos Mentőszolgálat biztosítja.

Gebei Róbert, a Magyar Légimentők orvos igazgatója Fotó: Kurucz Árpád

Helikopterrel az életmentésért

– A mentési feladatokat, az eseteket, a riasztásokat az Országos Mentőszolgálattól kapjuk, a finanszírozás viszont a rendőrséghez került – emelte ki Gebei Róbert, hangsúlyozva, hogy a kilenc helikopter mellett saját karbantartási egységük is van. Az orvos igazgató arról is beszélt, hogy a hét bázis Budaörs, Miskolc, Debrecen, Szentes, Balatonfüred, Marcali és Szekszárd térségében található, így gyakorlatilag az egész országot lefedik.

Bázisváltások, új épületek

Az igazgató kiemelte, hogy az elmúlt években több új központ is épült kormányzati támogatással. Miskolcon, Szekszárdon és Marcaliban egyaránt modern, korszerű bázisok létesültek. Pécsről például Szekszárdra költözött az egység, mert így több magyar település érhető el, hatékonyabb a mentés.

Egységes felszerelés, egységes tudás

A légimentők minden bázison azonos típusú helikopterrel és felszereléssel dolgoznak. – Akár Miskolcon, akár Marcaliban szállunk fel, ugyanaz a technika, ugyanaz a képzés, ugyanazok az eljárások – mondta az igazgató, kiemelve, hogy ez biztosítja, hogy

bárhol is történik baleset, a bajba jutott ember ugyanazt a magas színvonalú ellátást kapja.

Gebei Róbert a személyi állományról is pontos képet adott: 23 pilóta, 28 paramedikus és 44 orvos dolgozik a légimentőknél. Az orvosok többsége részmunkaidőben, kórházi munkája mellett lát el szolgálatot, így naprakész gyakorlattal rendelkeznek.