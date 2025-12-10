Egy hónapra elrendelték egy zempléni pedagógus letartóztatását, akivel szemben többek között szexuális erőszak minősített esetének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás – közölte szerdán a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya.
Szexre kényszeríthette több diákját is a zempléni pedagógus, videóra is vette őket
Letartóztatják.
A tájékoztatás szerint a férfi 2017 és 2019 között egy diákja bizalmába férkőzött, és rendszeresen szexuális kapcsolatra kényszerítette őt. Ezzel csak akkor hagyott fel, amikor egy másik tanulója iránt kezdett el érdeklődni.
Idén májusban egy akkor 16 éves tanítványával is intim viszonyba került, emellett a terhelt mindkét sértettről pornográf tartalmú felvételeket is készített. Bizonyítottság esetén cselekményei alkalmasak lehetnek folytatólagosan, tizenkettedik életévét be nem töltött, nevelése, felügyelete alatt álló személy sérelmére erőszakkal elkövetett szexuális erőszak bűntette és gyermekpornográfia minősített eseteinek megállapítására.
További Belföld híreink
Mint írták, a bíróság a bűncselekmények kiemelkedő tárgyi súlyára és a halmazat miatt kiszabható büntetés mértékére figyelemmel reálisnak tartotta a szökés, elrejtőzés veszélyét. Álláspontja szerint tartani kell attól is, hogy a gyanúsított a tanúk befolyásolásával a bizonyítást veszélyeztetné, de alappal lehet következtetni a bűnismétlés lehetőségére is.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ankét Feróval – Minden napra egy elhatárolódás + videó
Valóban elhülyült a brüsszeli elit, vagy csak ők gondolják ezt az európai emberekről?
Át kell lépni a határt, és akkor megértjük, mit jelent magyarnak lenni + videó
Balogh Levente üzletember egy műsorban beszélt a magyarságról.
Orbán Viktor: Megígértük és bevezettük a 14. havi nyugdíjat, meg is fogjuk védeni + videó
A nyugdíjellenes politikusokat, tiszásokat meg majd elrendezik a választók jövő áprilisban – mondta a miniszterelnök.
Újabb súlyos, tömeges járvány tört ki, ezúttal Győr-Moson-Sopronban és Veszprémben
Több gyermek kórházba került.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ankét Feróval – Minden napra egy elhatárolódás + videó
Valóban elhülyült a brüsszeli elit, vagy csak ők gondolják ezt az európai emberekről?
Át kell lépni a határt, és akkor megértjük, mit jelent magyarnak lenni + videó
Balogh Levente üzletember egy műsorban beszélt a magyarságról.
Orbán Viktor: Megígértük és bevezettük a 14. havi nyugdíjat, meg is fogjuk védeni + videó
A nyugdíjellenes politikusokat, tiszásokat meg majd elrendezik a választók jövő áprilisban – mondta a miniszterelnök.
Újabb súlyos, tömeges járvány tört ki, ezúttal Győr-Moson-Sopronban és Veszprémben
Több gyermek kórházba került.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!