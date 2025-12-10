Szexre kényszeríthette több diákját is a zempléni pedagógus, videóra is vette őket

A tájékoztatás szerint a férfi 2017 és 2019 között egy diákja bizalmába férkőzött, és rendszeresen szexuális kapcsolatra kényszerítette őt. Ezzel csak akkor hagyott fel, amikor egy másik tanulója iránt kezdett el érdeklődni.

Idén májusban egy akkor 16 éves tanítványával is intim viszonyba került, emellett a terhelt mindkét sértettről pornográf tartalmú felvételeket is készített. Bizonyítottság esetén cselekményei alkalmasak lehetnek folytatólagosan, tizenkettedik életévét be nem töltött, nevelése, felügyelete alatt álló személy sérelmére erőszakkal elkövetett szexuális erőszak bűntette és gyermekpornográfia minősített eseteinek megállapítására.