Nyomorult, idióta sz…rzsák

Izzad, mint… De válasz az nincs. És mielőtt a tiszás trollok bepörögnek: Nem. Nem AI.

Magyar Pétereurópai parlamentTisza Párt 2026. 01. 05. 21:33
Nézzék, csak nézzék az önelégült, h…lye pofáját ennek a f…sznak, és képzeljék el, hogy nem egy frusztrált, pszichopata senki, hanem miniszterelnök… Jézusom…

Izzad, mint… De válasz az nincs. És mielőtt a tiszás trollok bepörögnek: Nem. Nem AI.

 

