Őrület Felcsúton: a Puskás Akadémia emberelőnyben kapott három gólt, mégis nyert a DVTK ellen

Egyszerre kezdődött el szombaton este az NB I-es bajnoki címről döntő két mérkőzés. A Győr otthonában pályára lépett FTC az utolsó fordulónak hárompontos előnnyel vághatott neki a Puskás Akadémia előtt, eközben a felcsútiak a DVTK-t fogadták. A Pancho Aréna gyakorlatilag teljesen megtelt a találkozóra, a hazai siker mellett az is kellett a történelmi aranyéremhez, hogy a Győr is nyerjen a Fradi ellen. Már Hornyák Zsolt együttesének a győzelme sem tűnt egyértelműnek, ugyanis a lényegében tétnélküliség (egy győzelemmel az ötödik hely lehetett a cél) miatt felszabadult diósgyőriek 2021 februárja óta nem kaptak ki Felcsúton – a PAFC ugyanakkor az idénybeli 15 hazai bajnokijából 11-en is diadalmaskodott, és csak egyszer veszített.

A Puskás Akadémia Nagy Zsolt vezetésével az egész idényben küzdött az NB I-es bajnoki címért, a DVTK ellen is volt még esély az FTC megelőzésére. Fotó: Csudai Sándor

A Puskás Akadémia gól- és emberelőnybe került a DVTK ellen Felcsúton

Bátran egymásnak estek a csapatok a mérkőzés elején, miközben – noha egyik szektorban sem volt telt ház – mindkét tábor hangosan biztatta az övéit (a felcsúti drukkerek néha a Győrt, a vendégek pedig olykor a Debrecent is éltették). Laros Duarte húszméteres lövése a bal oldali kapufáról pattant kifelé, a túloldalon a diósgyőriek pedig beadásokból veszélyeztettek az első percekben. A 12. percben Jurek Gábor révén az első DVTK-kísérlet is megvolt, a távoli próbálkozása alig kerülte el a kaput. Ezután kissé leült az iram, inkább a mezőnyben zajlott a játék, és mindkét együttes reklamált egy-egy tizenegyest – sikertelenül, Marko Rakonjac műesésért sárga lapot is kapott.

A 22. percben aztán egy Puskás Akadémia-kontra végén Lamin Colley erőszakosabb volt a védőjénél, majd középre passzolt Jonathan Levinek, aki többször is megtolhatta a labdát a tizenhatoson belül, mielőtt Karlo Sentic mellett a kapuba lőtt (1-0).

Néhány perccel később a hazaiak még jobb helyzetbe kerültek, ugyanis Demeter Milán második sárga lapos kiállítása miatt emberelőnyben folytathatták a találkozót.

Demeter Milán piros lapja miatt emberhátrányba került a Diósgyőr. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A szünet előtt egyenlített, utána fordított a Diósgyőr

A félidő hajrájába lépve közel járt a második gólhoz is Hornyák Zsolt együttese, de Sentic Colley próbálkozása után ki tudta ütni a labdát a gólvonalról.

Ezek után a 42. percben hideg zuhanyként érte a Puskás Akadémiát, hogy Elton Acolatse ballábas, 14 méterről leadott lövésénél Pécsi Ármin csak beleérni tudott a labdába, és egyenlített a Diósgyőr (1-1).

A szünetig már nem volt újabb helyzet, és a hazai szurkolók amiatt is bosszankodhattak, hogy az FTC közben vezetést szerzett Győrben – az első félidő után Felcsúton döntetlen volt az állás.

A két játékrész között a női NB I-ben szombaton bronzérmet szerző Puskás Akadémia csapatát is köszöntötték a Pancho Arénában. A folytatásban aztán ismét a férfiaké volt a főszerep, és a második félidő is nagy tempóban kezdődött: Mikael Soisalo becsúszása után centimétereken múlott, hogy a 47. percben ismét a hazaiaknál legyen az előny.

A gólra azonban így sem kellett várni, ám az a vendégek szerezték: Jurek Gábor szabadrúgása után Gera Dániel fejelt Pécsi kapujába (1-2).

Ráadásul a Fradi is növelte az előnyét a másik meccsen.

A PAFC Levi második góljával egyenlített, majd újabb fordulatok jöttek

A mérkőzés kétharmadához érve a hazaiak kitartóan próbálkoztak, de a legveszélyesebb kísérlet után egy labdaszedő gyermeket kellett ápolni egy célt tévesztett Duarte-lövés után. Hornyák Zsolt hármas cserével is próbálta felrázni a csapatát, miközben a miskolci szurkolók egyre hangosabban biztatták a vendégeket, akik Vlagyiszlav Klimovics révén tovább is növelhették volna az előnyüket egy kontra végén.

A diósgyőri helyzet kimaradt, ez pedig a 71. percben megbosszulta magát, amikor Levi kísértetiesen hasonló góllal egyenlített ki, mint korábban Acolatse tette, csak kicsit távolabbról (2-2).

A Puskás Akadémia ment tovább a győzelem megszerzéséért, de újabb gólt sokáig nem tudott szerezni, ellenben a DVTK-val. Egy jobb oldali beadás, majd Skribek Alen kísérlete is megpattant, de végül így hullott a kapuba a diósgyőri játékos közeli lövése, ami úgy tűnt, el is döntötte a mérkőzést (2-3).

Sentic kapusnak a hajrában még akadt dolga, de nem sikerült mindent védenie és megőriznie a vendégek vezetését:

a 89. percben Jakub Plsek egyenlített, majd ugyanő a hosszabbításban beállította a 4-3-as végeredményt.

A felcsútiak a sikernek örülhetnek, ám a Ferencváros Győrben nyert, így bajnoki címet nem ünnepelhetett a Pancho Aréna közönsége. A Puskás Akadémia három bronzérem mellett (klubrekordot jelentő pontszámmal) már a második ezüstérmét szerezte az élvonalban, és nyáron a Konferencialiga selejtezőjében indulhat. A Diósgyőr az hatodik pozícióban zárja a bajnokságot.