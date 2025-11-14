baloldalDKTisza PártOrbán ViktorTisza-adónemzeti konzultáció

A Tisza és a DK nem támogatja a 14. havi nyugdíjat + videó

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban elmondta, hogy a baloldali pártok az adóemelést és a Brüsszeltől való függést támogatják. Szerinte a vitát le kell folytatni, ennek formája pedig a nemzeti konzultáció.

2025. 11. 14. 11:35
– A 14. havi nyugdíj bevezetése és a gyermekek után járó adókedvezmények növelése gazdaságilag megalapozott, jó döntések, amelyeket a baloldal ellenében is meg kell csinálni – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádió reggeli műsorában.

A miniszterelnök arról beszélt, hogy az olyan hosszú távú intézkedések bevezetése, mint például a kétgyermekes édesanyáknak járó teljes adómentesség vagy a 14. havi nyugdíj hosszú távú pénzügyi kötelezettséggel járnak.

Ezért az ezekről szóló vita valódi, nyílt végű vita a baloldallal, a DK-val és a Tisza Párttal

– tette hozzá.

A kormányfő szerint az a kérdés, hogy megalapozottak-e a megfontolások, amelyek alapján a döntéseket meghozza a kormány. Orbán Viktor azt állította, hogy a döntéseik megalapozottak, ezeknek megvan a pénzügyi és gazdasági alapja, ezek vállalhatók a baloldal ellenében is, és meg kell csinálni.

A Tisza meg a DK nem támogatja a 14. havi nyugdíjat, ők át akarják alakítani a nyugdíjrendszert

– jegyezte meg.

A miniszterelnök azt is mondta, hogy a nemzeti konzultáció maga az erről szóló vita, függetlenül attól, hogy a politikában ravaszkodás van, és nem akarja fölfedni a szándékait egy hatalomra törő párt, amely mögött ott van Brüsszel.

A baloldali pártok baloldali gazdaságpolitikát folytatnak, inkább az adóemelést és a Brüsszeltől való függést támogatják. A másik oldalon pedig van egy nemzeti kormány

– jelentette ki.

 

